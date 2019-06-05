Долговая яма: почему у Венесуэлы отобрали золото

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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В 2016 году Венесуэла получила от банка кредит в размере $750 млн наличными и предоставила 20 тонн золота в качестве залога.

Боливарианская республика перестала выплачивать проценты по кредиту. Из-за этого крупнейший банк Германии досрочно прекратил действие соглашения до 2021 года и конфисковал золото.

В Deutsche Bank отказались прокомментировать ситуацию, в ЦБ Венесуэлы не ответили на запрос Bloomberg на момент публикации.

Вместе с тем, сторонники лидера оппозиции Венесуэлы, спикера местной нацассамблеи Хуана Гуайдо попросили Deutsche Bank внести на счет $120 млн. Эта сумма, по их мнению, отражает разницу в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня. Счет будет недоступен президенту страны Николасу Мадуро.

«Мы ведем переговоры с Deutsche Bank об условиях, в соответствии с которыми разница, положенная ЦБ, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», — сообщил агентству политик-оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес.

В марте стало известно, что американский конгломерат Citigroup намерен продать золото Венесуэлы, предоставленное ему ранее Каракасом для получения кредита.

Речь шла о кредите на сумму в $1,6 млрд. Венесуэла должна была погасить первую часть кредита в размере $1,1 млрд 11 марта, но не сделала этого.

Венесуэла должна разобраться и с долгом перед Россией. В апреле первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Каракас осуществил платеж по долгу перед РФ в срок, избежав штрафных санкций.

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. Изначально кредит, выданный еще в 2011 году, должен был быть выплачен в 2018 году. Впоследствии он неоднократно реструктуризировался. В 2017 году два государства подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет.

В апреле Reuters сообщил, что с начала 2019 года золотовалютные резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 т. В хранилищах на тот момент оставалось около 100 т золота на сумму более чем $4 млрд.

Bloomberg писал, что власти Венесуэлы в обход санкций продают запасы золота из резервов страны. По данным агентства, 13 мая Венесуэла продала 9,7 т золота, а 10 мая — 4 т. Отмечается, что сумма сделок составила $570 млн. Страны-покупатели золота не называются. Однако предыдущие продажи проводились с участием компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Ранее администрация Трампа применила ряд ограничений в отношении ЦБ страны, а также сделок с золотом Венесуэлы. 1 ноября 2018 года президент США ввел санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом, чтобы помешать правительству Мадуро «расхищать богатства» страны. Однако несмотря на эти меры, реализация венесуэльского золота продолжилась.

При сохранении текущих темпов продажи венесуэльского золото хватит примерно на полгода, в лучшем случае — до зимы, отмечало агентство.

Венесуэла в настоящее время переживает острый кризис во всех сферах. Резкое падением цен на нефть, снижение добычи и невозможность продавать углеводороды на экспорт за доллары из-за санкций США сильно ударили по Каракасу.

Ситуация в стране обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Мадуро обвинил оппозицию в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Кризис сопровождается девальвацией национальной валюты и усугубляется санкциями. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году — 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах. 7 февраля стало известно, что инфляция в Венесуэле в январе достигла 191,6%, в среднегодовом выражении это почти 2 688 670%.

В стране острая нехватка лекарств и продовольствия, что провоцирует отток населения. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, республику покинули уже более 3,4 млн человек.