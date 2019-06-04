Кривой счетчик: Забайкалье лоббирует перекрестку

Участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой не поддерживать включение Забайкальского края в перечень особых регионов, где потребители могут покупать электроэнергию не по рыночным ценам, а по регулируемым тарифам. Письмо подписано руководителями ряда энергокомпаний, в том числе «Газпромэнергохолдига», «Эн+ Менеджмент», «Интер РАО», «Юнипро», «РусГидро», «Сибирской генерирующей компании», руководителями ассоциаций производителей и потребителей электроэнергии. С копией документе ознакомилась «Газета.Ru».

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С просьбой распространить льготы еще на один регион в конце апреля обратился исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов. 22 мая президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минэкономики и ФАС представить согласованные позиции до 3 июня.Предполагается в случае положительного решения внести соответствующие изменения в законопроект об ограничении перечня особых регионов, реализация электроэнергии в которых происходит по регулируемым тарифам. Документ готовится ко второму чтению в Госдуме.

Расширение списка особых регионов до 10 негативным образом скажется на участниках оптового рынка: включение в список Забайкальского края приведет к снижению выручки генераторов на 5 млрд рублей в год и при этом перераспределит дополнительную нагрузку в 3 млрд рублей на потребителей других регионов, отмечается в письме.

Экономическое «обоснование» под такие энергетические льготы можно подвести очень легко — это и стимулирование сектора потребления за счет высвободившихся у забайкальцев средств, это и стимулирование местных производственных компаний, прежде всего горнодобывающего сектора, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Получается не так много вариантов: либо закачивать в край инвестиции, что бы повышать уровень жизни и развитие экономики, закрепляя тем самым граждан на территории, либо давать различные льготы, что при экономной позиции Минфина России кажется более вероятным сценарием, и что собственно и происходит, добавляет эксперт.

«Основным аргументом в пользу необходимости включения Забайкальского края в перечень особых регионов выступает тезис о «дорогой электроэнергии, которая мешает привлечению инвестиций». Однако в 67 субъектах РФ цена электроэнергии для потребителей выше, чем в Забайкальском крае, а в среднем цены на электроэнергию выше среднероссийских только для потребителей на низком напряжении», — подчеркивают генераторы. При этом они отмечают, что 50% электроэнергии в регионе потребляет РЖД, которая, по их данным, с инициативой по получению льгот не обращалась.

Производители просят исключить РЖД и иные компании с госучастием из возможных адресатов льгот на покупку электроэнергии и ограничить распространение льгот только в отношении потребителей на низком напряжении.

В настоящее время таких особых регионов в РФ 9 — из 85 субъектов. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня, Северная Осетия — Алания, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Тыва и Бурятия. При этом для сохранения рынка льготы данным потребителям перекрываются за счет дополнительной нагрузки на других участников ОРЭМ.

Перекрестное субсидирование остается одной из самых острых проблем в электроэнергетике. О необходимости постепенно уходить от этой практики в отрасли и на правительственном уровне говорят уже не первый год, однако в целом ситуация не становится лучше.

Размеры перекрестного субсидирования еще в 2004 году составляли около 70 млрд рублей, а в 2018 году они оценивались в 220 млрд рублей, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

В целом уже известны попытки на правительственном уровне решить проблему перекрестного субсидирования и к 2022 году добиться снижения объемов перекрестного субсидирования до 45-50 млрд рублей, однако добиться 5-кратного сокращения размеров субсидирования за несколько лет – труднореализуемая задача, констатирует эксперт. При этом за последние пару лет правительству так и не удалось существенно снизить объемы, возможно, из-за неготовности отрасли к этому шагу, добавляет Соснова.

Кроме того, как отмечают производители в своем обращении к вице-премьеру, и в тех регионах, для которых предусмотрены субсидии, лучше ситуация не становится.

«Основной целью формирования списка особых регионов было повышение экономической привлекательности и платежной дисциплины. Однако, фактически сложившаяся за 8 лет ситуация говорит о том, что улучшений не произошло», — констатируют главы энергокомпаний.

Так, в регионах Северного Кавказа даже льготы и низкие тарифы не спасают от долгов за электроэнергию: здесь сейчас самый низкий на ОРЭМ процент оплаты за электроэнергию — 45,7%. А у Бурятии, которая в конце 2017 года вошла в список особых регионов, рейтинг инвестиционной привлекательности по итогам 2018 года и вовсе упал.