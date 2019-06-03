Золотые кадры: как в России готовят профессионалов любого возраста

В павильонах национального чемпионата Worldskills в Казани кипит работа. На часах неумолимо истекают последние 30 секунд – в одном из блоков девушки делают последние стежки на свежеизготовленных блузках, в другом ребята заканчивают работу на фрезерных станках, в третьем проводят осмотр и ухаживают за пациентами. Профессионалы более 90 компетенций приехали покорить соревнование рабочих рук всероссийского масштаба. При чем знатоками своего дела уже можно назвать не только участников в возрасте от 16 до 22 лет, но и школьников от 14 до 16 лет.

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Международное движение Worldskills или союз «Молодые профессионалы» стремится делать рабочие профессии привлекательными и улучшать стандарты подготовки кадров. Сегодня это не только чемпионат и спортивный накал, но и целая система обучения, позволяющая получить профессию.

Союз внедряет мировые стандарты в систему средне-специального и высшего образования России, что включает в себя и внедрение самого современного оборудования. В 2017 году почти 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов сдали демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills. Студенты получают skills-паспорта, которые становятся знаком качества для работодателя. Тогда как для колледжей это тоже проверка — возможность оценить качество образовательных программ и материально-техническую базу.

О продвижении рабочих профессий не раз говорил президент России Владимир Путин. По его словам, успех России на чемпионате Worldskills «значим для повышения престижа рабочих профессий, рабочих специальностей».

К 2030 году кадровый дисбаланс в мире составит более 1,4 млрд человек, следует из исследования Worldskills Russia совместно с «Росатомом» и Boston Consulting Group.

По экспертным оценкам, потери мировой экономики от несоответствия квалификации работников запросам рынка труда могут составить до 5 трлн долларов (6%) в мировом ВВП.

В быстро меняющемся мире образование нуждается в трансформации, рассказала в Казани вице-премьер Татьяна Голикова. «Сейчас очевидно, что мы должны меняться. Меняется мир, и он требует от нас трансформации всех процессов, которые у нас происходят в образовании», - сказала Голикова журналистам.

Участники пленарной сессии сошлись во мнении, что никогда не поздно научиться новой профессии. Однако система образования для этого должна быть более гибкой. «Есть массовое представление, что человек один раз и навсегда выбирает профессиональный путь и идет по нему. Однако сейчас цикл появления технологий, прохождения пика и их исчезновения составляет всего 10-15 лет. Это значит, что мы будем проживать в течение жизни много карьер», - отметил профессор практики Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша.

Все возрасты покорны

Интересно, что благодаря Worldskills не только молодежь осваивает новые профессии – навыки получают и люди предпенсионного возраста. Программа обучения стартовала в марте в семи пилотных регионах. Она реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«У нас есть программы по 116 компетенциям, это семь больших профессиональных областей. Мы отобрали центры обучения, которые могут учить по стандартам Worldskills, и сейчас из 367, но нужно 1500 таких центров», — рассказала «Газете.Ru» заместитель генерального директора по подготовке кадров Worldskills Russia Светлана Крайчинская.

По ее словам, такие центры должны появиться в каждом регионе страны с полным набором компетенций. В среднем предпенсионеры обучаются полтора месяца, пока их выпустилось 212, но в сформированных группах уже 5 тысяч студентов, а до конца года в центрах Worldskills передадут знание 25 тысячам человек. Спрос на компетенции очень разный: сфера услуг, информационные и строительные технологии, промышленность и другие.

«Например, в Новгороде активно развивается программа по развитию туризма. Есть спрос на администраторов отелей и экскурсоводов. Там набрали уже несколько групп экскурсоводов – это люди, которые раньше эти никогда не занимались, но получают теперь новую профессию. Они планируют заниматься этим как основной профессией или в свободное время», — рассказала Крайчинская. Тогда как в Татарстане, например, проявляют интерес к гувернерству.

Абитуриент программы для предпенсионеров Эдуард Ахметзянов по специальности геофизик, но в рамках Worldskills планирует заняться монтажом. «Я давно хотел разобраться с семейным видеоархивом. После видеопроизводства я возьму еще и курс веб-дизайна. Не исключаю, что, если мне это будет легко даваться, смогу заниматься видео профессионально. Глядишь, и режиссером стану!» — рассказал участник программы «Газете.Ru».

Получить дополнительные навыки стремятся специалисты любого возраста, подтверждают и выпускники. Группа из 25 человек прошла обучение по компетенции «Дошкольное воспитание (семейное воспитание, гувернер)» в казанском педагогическом колледже и сдала демонстрационный экзамен.

Заведующая детским садом № 402 в Казани Эльза Садыкова планирует открыть центр помощи молодым семьям. У зрелых профессионалов достаточно опыта, чтобы работать эффективно и деликатно, при этом переподготовка и обучение по мировым стандартам позволяет оставаться в профессии как можно дольше, отметила она.

«Профессиональный рост всегда интересен. Нам не хочется быть «предпенсионерами». Мы люди с активной жизненной позицией и огромным опытом. У нас есть азарт, мы многое можем и уходить с пьедестала социальной активности мы не хотим!» — сказала выпускница курса вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Впрочем, предпенсионеры хотят научиться и «молодежным» направлениям. Директор школы-интерната для детей с ограниченными возможностями Светлана Полякова рассказала, что заинтересовалась IT. В рамках программы учились использовать навыки для создание интерактивных игр и дидактических материалов для детей, рассказала она.

Гиганты профессий

Кроме того, союз проводит соревнования профессионального мастерства не только среди молодежи, но и среди людей старшего возраста. Чемпионат «Навыки мудрых» — это российское ноу-хау, рассказала Крайчинская. В этой возрастной категории не соревнуются в других странах. В этом году посостязаться в 26 компетенциях приехали более 200 конкурсантов.

Участница соревнований в компетенции «Технологии моды» Лариса из Челябинская рассказала «Газете.Ru», что в рамках конкурса необходимо за три часа сшить блузку, а затем за 4 часа сшить брюки. Участники выполняют разны задания 2-3 дня. Лариса признается, что участие в чемпионате – это стресс. Однако по готовым изделиям понятно, что таким искусным мастерицам горы по плечу. «Я шью уже много лет, а теперь уже и преподаю шитье. Но для меня участие в Worldskills – это большой опыт», - поделилась участница.

Медсестра дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеран труда Татьяна Банщикова из Читы рассказала «Газете.Ru», что прежде, чем приехать в Казань, необходимо было пройти региональные отборочные соревнования.

«Я заняла первое место, и меня отправили. Хотя, если честно, это был такой сюрприз. Первый раз – это так страшно!» - рассказала участница соревнований по компетенции «Медицинский и социальный уход».

По ее словам, самое ценное в участии в Worldskills – это знакомство с новым оборудованием и материалами. К тому же чемпионат – это общение с профессионалами одной сферы из разных регионов страны.

Соревноваться было сложно психологически, но очень интересно. «Не хватало времени, ведь мы все привыкли делать основательно, а здесь нужно быстро. Потом выходим с площадки и начинаем по каждому пункту себя отчитывать», — поделилась Банщикова.

Будущее за нами

Все участники национального чемпионата от мала до велика учатся применять в профессии лучшие мировые практики. Дело в том, что стандарт Worldskills – это и есть требования к специалисту: что должен уметь, как быстро и на каком оборудовании.

Высшее мастерство показали дизайнеры, медики, инженеры, повара, специалисты IT, ювелиры, косметологи и многие другие. Кроме того, отдельное внимание Worldskills уделяет опережающей подготовки кадров – иными словами, профессиям будущего.

На решение этой задачи направлен блок Future Skills с ориентацией на высокотехнологичное производство. Компетенции будущего – это квантовые технологии, 3D-прототипирование, блокчейн-технологии, интернет вещей, нейроинтерфейсы и другие.

В Worldskills отмечают, что осознанно выбрать профессию помогает практика. Попробовать себя в разных навыках и определиться с образованием помогает юниорское движение. Оказаться в 14-16 лет в такой среде и пообщаться с экспертами, узнать, как устроена та или иная отрасль – редкая и ценная возможность. Юниоры участвовали в соревнованиях по 48 компетенциям. Пока в одном павильоне делали окрашивание волос и прически, в другом занимались кузовным ремонтом и фрезерными работами.

Успешная карьера начинается с профессиональной ориентации в школе. Проект «Билет в будущее» разработан для 6 – 11-х классов. Ребята проходят тестирования, а главное – пробуют профессии на практике.

Гордое звание победителя национального чемпионата Worldskills получат не все. Однако, как показывает опыт, приобретенные навыки и опыт помогают идти к профессиональной цели уже проторенной дорогой. Профориентация детей, обучение молодежи, переподготовка и повышение квалификации людей старшего возраста – вот что создаст в России золотые кадры.