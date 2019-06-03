Американцы встревожены: Кремль прокомментировал дело Калви

Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу RT.

Реклама

«Что касается дела Майкла Калви. Это досадное дело. Мы очень сожалеем по поводу этого», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства сообщил также, что, «конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума, поскольку он более 15 лет является активным игроком на российском рынке».

Песков добавил, что дело Калви находится под личным контролем Владимира Путина. Но поскольку идут судебные процедуры, Кремль не вмешивается.

«Калви больше десятилетия на этом рынке, он очень активный инвестор. Мы это знаем, поэтому предпочли бы, чтобы у него не было проблем с законом, а он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. Но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе», — сказал Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Американский бизнес грозит бойкотом

Посол США в России Джон Хантсман не посетит ПМЭФ-2019 из-за того, что Калви находится под домашним арестом. Об этом ТАСС 24 мая заявила представитель американской дипмиссии Андреа Калан.

Она напомнила, что Хантсман неоднократно заявлял о том, что ему будет «трудно» принять участие в ПМЭФ, зная, что Калви находится под арестом. Калан добавила, что, по мнению Хантсмана, уголовное преследование в отношении американца «подрывает попытки» создать стабильность в отношениях России и США.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Хантсман и американские бизнесмены намерены бойкотировать ПМЭФ, если Калви останется под арестом.

Собеседник FT, который пожелал остаться анонимным, подчеркнул, что американские деловые круги «перепуганы» из-за ареста предпринимателя.

Акции продать, дело закрыть

На заседании суда 28 февраля Калви предложил заявившему на него в ФСБ миноритарному акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать спорные акции компании IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело, передавал ТАСС.

По словам Калви, продажа акций опровергнет выдвинутые против него обвинения.

«Меня обвиняют в том, что я завысил стоимость акций IFTG с 600 тысяч рублей до 2,5 миллиарда, но есть один надежный способ проверить это обвинение — продать эти акции на рынке. И я убежден, что банк «Восточный» получит за них 2,5 миллиарда или больше. После этого не останется никаких вопросов», — заявил Калви.

Калви вместе с партнерами были задержан в рамках дела о якобы хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». 11 апреля Басманный суд Москвы освободил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест. На следующий день суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok на три месяца.

Домашний арест Калви установлен до 14 июля 2019 года.

За изменение меры пресечения ходатайствовал несколько известных персон, например, основатель и акционер «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, уполномоченный президента РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

На заседании 12 апреля представитель СК просила продлить срок домашнего ареста. «Он может сесть в консульский автомобиль, и больше мы его никогда не увидим», — аргументировала она.

Сам Калви заявил, что с домашним арестом согласен и «готов исполнять все его условия». При этом он отметил, что даже подписка о невыезде могла бы «удовлетворить задачи следствия».

Без прогулок и звонков

Согласно решению суда, опальный американский инвестор содержится в своей квартире в центре Москвы на 4-й Тверской-Ямской улице. На Калви наложены ограничения в виде запрета пользоваться средствами связи. Исключение составляют вызовы экстренным службам и адвокатам.

Защита также просила разрешить Калви двухчасовые ежедневные прогулки, но суд не удовлетворил это ходатайство.

В итоге изменение меры пресечения на домашний арест для Майкла Калви не изменило настороженного отношения иностранного бизнеса к работе в России, заявлял ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин. По мнению Кудрина, сокращение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, в том числе, связано с делом Baring Vostok. «Бизнес какие-то свои оценки уже сделал, и, скорее всего, сейчас из-за перевода под домашний арест их не изменит», — цитировало Кудрина агентство ТАСС.

Калви может покидать квартиру только с письменного разрешения следователя. Он считался завсегдатаем ПМЭФ и принимал участие не только в пленарных заседаниях форума, но и во встречах иностранного бизнеса с президентом Путиным.

В этом году ПМЭФ состоится 6-8 июня. Владимир Путин, как ожидается, примет участие в форуме 7 июня.