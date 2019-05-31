Третье дело? Сколько ЮКОС должен России

Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу могли вывести за границу свыше $50 млрд, вложили их в структуру под названием Quadrum и теперь инвестируют в зарубежную недвижимость, заявил советник генпрокурора России Салават Каримов.

Он стал одним из ключевых героев сюжета фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского», подготовленного журналистами НТВ.

Как утверждают авторы фильма, через цепочку трастов в офшорных зонах Каймановых островов, острова Гернси и Гибралтара,

Ходорковский вместе со старыми партнерами — Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно — сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года — в Западной Европе.

Как заявляют журналисты, в Лондоне на дивиденды ЮКОСа был куплен девятиэтажный офисный комплекс площадью 53 тыс. кв. метров на Dartmouth Street, здание в деловом районе Лондона — Сохо (Poland street, 52), еще два объекта на Great Marlborough Street.

У компании Quadrum есть сайт в интернете. Там временем ее основания указан 2005 год, однако в описании деятельности структуры указано, что команда Quadrum имеет опыт работы с проблемными инвестициями в недвижимость, а также на государственных и частных рынках акций в различных регионах и классах активов с середины 1990-х годов. У компании довольно много активов в жилой и коммерческой недвижимости в США — в Нью-Йорке, Чикаго, во Флориде, а также в Великобритании, Грузии и на Украине.

В списке команды компании немало русскоязычных имен, а главный исполнительный директор – Олег Павлов, которого журналисты НТВ и Forbes называют «бывшим сотрудником «Менатепа».

Состав собственников Quadrum не раскрывается.

Сложно говорить о размере состояния Михаила Ходорковского, учитывая, что информационный обмен в 2000-х годах не отличался прозрачностью, а большинство документов уже уничтожено, отмечает управляющий партнёр УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

Однако если дело дойдет до уголовного судопроизводства, «необходимо будет доказать аффилированность обвиняемого с предполагаемыми компаниями, что сегодня с учетом действующих соглашений об обмене информацией, возможно, но на деле за давностью лет будет тяжело сделать», — отмечает эксперт.

В фильме НТВ приводится также версия построения бизнес-империи Михаила Ходорковского: со ссылкой на расследование Генпрокуратуры авторы заявляют, что активы ЮКОСа были приобретены в ходе залоговых аукционов нечестным путем: якобы за счет взятки руководству тогда еще государственной нефтяной компании. Часть акций ЮКОСа были куплены на конкурсе за счет заемных средств у банка «Менатеп». По версии источников НТВ, основными держателями вкладов в банке были государственный «Жилсоцбанк», министерство финансов, налоговая инспекция; потом в 1999 году банк обанкротили, а средства вкладчикам не вернули.

Сам Ходорковский в разговоре с РБК заявил, что ему «глубоко плевать» на данное «псевдорасследование».

Кстати, подобные претензии к предпринимателю высказываются не впервые.

Еще в марте 2016 года официальный представитель СКР Владимир Маркин заявлял, что Ходорковский не заплатил «ни копейки» за акции ЮКОСа. По его словам, в приватизации компании в 1995 году участвовали только две подконтрольные бизнесмену фирмы, акции были куплены за счет средств банка «Менатеп», которые ему не вернули. Ходорковский «фактически украл» акции ЮКОСа, сделала вывод Маркин.

Бизнесмен тогда же отмечал, что средства на покупку ЮКОСа в 1995 году были предоставлены банками «Менатеп», «Столичный» и «Мост» и несколькими предприятиями-экспортерами из оборонного комплекса, которыми тогда владел Ходорковский.

Так называемое дело ЮКОСа начало разворачиваться 16 лет назад. 25 октября 2003 года Михаил Ходорковский был арестован по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2005 году он был признан виновным в экономических преступлениях и осужден, сама компания ЮКОС признана банкротом, а ее активы — распроданы на аукционах. В 2010 году Ходорковский получил новый срок по второму «делу ЮКОСа». Суммарно предприниматель провел в местах заключения почти 10 лет и вышел из тюрьмы в 2013 году после помилования президентом Владимиром Путиным.

Однако этим сложные перипетии дела бывшей крупнейшей российской нефтяной компании не закончились. Акционеры ЮКОСа, в числе которых ряд иностранных структур, считаются себя потерпевшей стороной в этой истории.

В 2014 году экс-акционеры выиграли дело в постоянной палате третейского суда в Гааге о взыскании с России $50 млрд. Суд решил, что действия российской стороны – это экспроприация, и они нарушают положения Энергетической хартии, которую Россия подписала, однако не ратифицировала.

Россия обжаловала это решение и окружной суд Гааги в апреле 2016 года отменил решение о взыскании $50 млрд, указав, что арбитраж не имел права принимать такое решение, поскольку этот вопрос не находится в его компетенции.

В 2017 году компания Group Menatep Limited (GML), являвшаяся мажоритарным акционером ЮКОСа, заявила, что экс-акционеры сосредоточат свои усилия на апелляционном процессе в Гааге, чтобы попытаться реанимировать решение о взыскании с России $50 млрд.

В начале 2018 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что руководство ЮКОСа должно вернуть акционерам деньги со своих зарубежных счетов.

«Акционеры ЮКОСа несут солидарную ответственность, они поощряли действия ЮКОСа», — подчеркнул Зорькин. Он также добавил, что Россия попросила западные государства открыть счета со средствами, которые были выведены из страны и заплатить за долги ЮКОСа.