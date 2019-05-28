Прогнулись под Америку: Китай сливает иранскую нефть

В середине мая в терминале на острове Ханг в Иране был загружен нефтью китайский танкер. Мировая общественность трактовала это как факт возобновления закупок иранской нефти со стороны КНР. Однако танкер доплыл до Индонезии и вернулся назад, отмечает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной промышленности.

Получается, что уже и

Китай остановил покупки иранской нефти под угрозой санкций со стороны США. В настоящее время груженый танкер дрейфует у берегов Ирана в Оманском заливе и используется как резервуар для хранения нефти, так как все наземные хранилища нефти в Иране переполнены.

Проблема со сбытом иранской нефти началась 2 мая, когда истек срок исключений из американских санкций для основных покупателей сырья у Тегерана, в числе которых наряду с Китаем — Индия, Турция, Тайвань, Италия, Греция, Япония и Южная Корея. Эти страны приобретали в среднем 1,6 млн баррелей иранской нефти в сутки (б/с).

Китай вообще был крупнейшим покупателем персидских углеводородов: китайские компании закупали порядка 475 тыс б/с. По данным информационного портала TankerTrackers, с января по март объем морских поставок сырья на танкерах из Исламской республики в КНР вырос на 78% — до 767,2 тыс. б/с. Теперь же он прекратился.

«Они действительно соблюдают санкции», — цитирует WSJ высокопоставленного представителя иранской нефтяной отрасли.

Пекин ранее угрожал, что не будет отказываться от иранской нефти, но, по всей видимости, сдался, чтобы не усугублять и так непростые отношения с Вашингтоном на фоне развязывания торговой войны.

Масштабное сворачивание Китаем покупок иранской нефти должно найти подтверждение в китайской статистике импорта ,

говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. И пока этого подтверждения нет, говорить про остановку покупок нефти из Ирана, преждевременно. Но

сам факт появления информационных предпосылок о том, что танкеры не доходят до Китая, может указывать на развитие сценария возвращения полноценного нефтяного эмбарго для Ирана,

добавляет эксперт.

Один из частных трейдеров в Иране рассказал WSJ, что еще пару месяцев назад поставлял местную нефть в Китай, а сейчас ведет переговоры о продаже 2 млн баррелей китайскому мини-НПЗ, но пока без результата.

«Если в обозримой перспективе Иран снова получит клеймо основного пособника мировому терроризму, к чему мир сейчас подводит риторика США, то полная изоляция иранской нефти на рынке не заставит себя ждать», — полагает Покатович.

С учетом того, что на рынке сохраняют надежды на заключение торговой сделки между США и Китаем или как минимум возвращение к переговорам между этими двумя странами в перспективе двух-трех месяцев, то китайская сторона вряд ли будет активно «сражаться» за санкционные иранские поставки, чтобы не злить США, добавляет аналитик.

Однако стоит отметить, что

обойтись эта история Китаю может дорого. Ситуацией с эмбарго пользуются другие поставщики: Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ. Они уже показали готовность увеличить объем экспорта, чтобы заместить выпадающие объемы иранской нефти, однако само замещение происходит по более высокой цене.

Как отмечает портал Neftegaz.RU, Саудовская Аравия заявила о повышении цен для азиатских клиентов в июне в ответ на запросы о дополнительных поставках.

Пекин страдает и от дорожающей нефти, и от дополнительных пошлин, которые вводит Вашингтон в ходе торговой войны. Еще в марте во время проведения 13-й сессии Всекитайского собрания народных представителей — высшего законодательного органа страны — премьер Госсовета Ли Кэцян заявил о снижении целевого показателя экономического роста в 2019 году до 6,0-6,5%. Это при том, что в прошлом году рост ВВП Китая замедлился до минимального значения с 1990 года — 6,6%. Экономисты предупреждают, что замедление роста КНР скажется на всей мировой экономике.

Тегеран также страдает от давления США. На фоне санкций инфляция в стране в 2018 году превысила 40%. Потери нефтяных доходов спецпосланник США по Ирану Брайан Хук в апреле оценил в $10 млрд.

Теоретически страны могли бы сойтись против общего «врага» в лице Вашингтона, однако эксперты сомневаются, что это возможно.

Ирану нечего предложить Китаю, и вряд ли эти две стороны могут хоть как-нибудь взаимодействовать, поскольку сотрудничество с Ираном только усугубит ситуацию у Китая, полагает начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Рынок США для Китая представляет огромный интерес и Китаю будет сложно его заменить, соглашается управляющий партер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«По сути, Иран — это раздражитель для мирового сообщества, поэтому у Китая нет интереса поддерживать Иран: узкие интересы иранской стороны не совпадают с интересами Китая», — добавляет руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.