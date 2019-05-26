На Украине объявят дефолт? МВФ зря потратил деньги

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал нового президента страны Владимира Зеленского отказаться от программы помощи Международного валютного фонда (МВФ), которая подразумевает проведение ряда реформ, или объявить на Украине дефолт по внешнему долгу.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно»,

— заявил он в воскресенье в комментарии для газеты Financial Times.

По его словам, приход к власти Зеленского на президентских выборах вызван тем, что Киев хочет искоренить коррупцию и не проводить реформы, которые требует от страны МВФ

Именно такие причины чаще всего называли те, кто голосовал за Зеленского, отметил бизнесмен.

«Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственные назначения, то он повторит судьбу Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки — 5, 10 или 15% вместо 73»,

— отметил Коломойский.

При этом США и ЕС следует просто списать внешний долг Украины, считает он. «Это ваша игра, ваша геополитика (Запада). Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог», — заявил бизнесмен.

Такое заявление он сделал после того, как на этой неделе в Киев прибыла с рабочим визитом миссия МВФ. Ревизоры фонда прибыли в столицу Украины во вторник, 21 мая.

Значение приезда МВФ для Украины сложно переоценить: Киев ждет решения о выделении очередного транша.

Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в середине декабря прошлого года. Ее объем составил около $3,9 млрд, а срок выполнения — 14 месяцев. В рамках нее предполагается последовательное выделение трех траншей Киеву с примерно полугодовым интервалом. Так, около $1,4 млрд уже было направлено Украине, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года. Эксперты утверждали, что сейчас речь могла идти о выделении $1,3 млрд.

Эти деньги особенно нужны будут Украине осенью. Очередной пик выплат у Киева по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно отдать более $2 млрд.

В целом же, по данным минфина Украины, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте.

Что будет делать правительство, если с МВФ не удастся договориться о выделении транша, — неизвестно.

Без возобновления сотрудничества с МВФ Украине будет сложно получить помощь и от других доноров. Но она необходима для выплаты государственного долга.

«Всемирный банк не сможет дальше двигаться и предоставлять поддержку бюджету Украины, если Украина не останется в программе МВФ. Если же будет выполнение программы фонда, то это откроет доступ к другим кредитам», — заявил недавно директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Одновременно с миссией МВФ на Украине работают представители Европейского союза, которые должны определиться с решением о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро.

При этом выполнять условия МВФ Украине сложно. Это приводит к росту бедности в стране. Так, в соответствии с соглашением между Украиной и МВФ, правительство взяло на себя обязательства уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий к 1 января 2020 года.

Еще один спорный момент в отношениях МВФ и Киева сейчас — это попытка оспорить прошедшую в декабре 2016 года национализацию Приватбанка, принадлежащего Игорю Коломойскому. Недавно Окружной административный суд Киева отменил ее.

В сделанном после вынесения этого решения обращении МВФ по поводу решения суда говорилось, что национализация Приватбанка является законной и государству пришлось инвестировать около 160 млрд грн ($6 млрд) для восстановления платежеспособности банка.

При этом на Украине давно растет в целом недовольство по поводу условий, которые предъявляют к Киеву западные кредиторы.

В частности, в Киеве считают, что МВФ лишает страну суверенитета в обмен на дорогие займы.

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил на днях депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, властям Украины необходимо отказаться от него.

Как отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» ранее руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин, так как торговое сальдо Украины отрицательное, то ЕС и международным организациям выгодно давать ей в займы под высокие проценты. Никто из серьезных игроков не заинтересован, чтобы в стране заработала промышленность или другие сектора экономики, что позволило бы избавиться от долгов, полагает эксперт.