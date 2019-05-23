Рекорды статистики: Росстат признался в ошибках

У статистического ведомства опять проблемы с подсчетами. Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе — апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.

«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно»,

— пояснили в Росстате.

Таким образом, согласно обновленным данным, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%, как подсчитало ранее статистическое ведомство.

Росстат также уточнил оценку роста добычи газа и нефти в России в апреле. Причем весьма существенно. Теперь, согласно обновленным данным, добыча газа выросла на 2,6% в годовом выражении вместо 16%, нефти и конденсата — на 2,5% вместо 7,4%.

Напомним, в среду, 22 мая, Росстат сообщил о росте промышленного производства в апреле на 4,9% в годовом выражении. Статистика показала максимальное значение роста промпроизводства с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%. С тех пор рост промпроизводства был выше 4% только один раз — в феврале 2019 года (4,1%).

Статистика Росстата показала также, что рост полезных ископаемых достиг 6% в годовом выражении после 4,3% в марте (всего в первом квартале он был 4,7%). В частности, производство сырой нефти выросло в годовом выражении на 7,4%, а природного газа — на 16%.

При этом, как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, статистика «не билась» с другими данными.

Так, госпредприятие «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК), которое занимается отслеживанием основных отраслевых показателей, отмечало, что рост газодобычи в апреле составил 3,5% в годовом выражении. По данным управления, в январе-апреле в России было добыто 258 млрд куб. м газа, из которых на апрель приходится 63,5 млрд куб. м. Росстат ранее называл 240 млрд кубометров и 64 млрд куб. м соответственно.

«Газпром» сообщал, что в январе-апреле нарастил добычу газа всего на 2,1%. При этом, как отмечается в сообщении холдинга, спрос на газ компании из газотранспортной системы (ГТС) на внутреннем рынке сократился на 3,8%, а экспорт газа в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 8,4%. То есть объективных причин для повышенного роста добычи не было, и даже исправленная статистика «не бьется» с другими данными.

Данные Росстата по промышленности за апрель, даже с учетом их пересмотра в сторону понижения, остаются весьма сильными и не соответствуют ряду косвенных показателей, утверждает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»:

«Помимо выявленного и исправленного масштабного расхождения между объемами добычи газа Росстата и отраслевыми показателями, есть несоответствие мощного роста добычи сырья тем уровням, которые наблюдаются в условиях ограничения его роста в рамках сделки ОПЕК+. Кроме того, они слабо коррелируют с данными по динамике грузоперевозок, выработке электроэнергии, объемам строительства и так далее. По оценкам, если исключить из апрельских данных различные аномальные расхождения, а также календарный фактор, то темпы роста объемов производства могли бы составить порядка 1,8-3,5% (год к году)», — говорит Покатович.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, в последнее время эксперты вообще с большим опасением относятся к данным, которые публикуют Росстат, и вынуждены сверяться с западной статистикой.

Так, ранее большой резонанс вызвала другая статистика Росстата — о росте российской экономики в 2018 году на 2,3%. Показатель оказался максимальным с 2012 года.

Сюрпризом для аналитиков стал рывок стройки, который главным образом и обеспечил ускорение темпов роста ВВП. После переоценки ведомство насчитало, что объем строительных работ вырос в 2018 году на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла всего плюс 0,5%.

Директор аналитического департамента компании «Локо-инвест», экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Кирилл Тремасов тогда назвал новые цифры по строительству «скандальными», а попытку Минэка объяснить прошлогодний строительный бум «крайне нелепой».

Также эксперты критиковали и новую систему Росстата по подсчету реальных доходов.

В апреле этого года Росстат опубликовал данные о доходах россиян, пересчитанные по новой методике. Счет оказался в плюс: по новой методологии реальные располагаемые доходы граждан за шесть последних лет снизились всего на 8,3% против ранее озвученных 10,9%. Это позволил сделать учет сезонных заработков россиян, арендных платежей и нестабильных источников доходов. По словам экспертов, реальной картины новая методика не дает.

Нынешняя статистика, которую опубликовал Росстат по промпроизводству, вызвала вопросы даже у чиновников.

Так, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что он был удивлен данными Росстата по промышленному производству, назвав допущенные ошибки «недопустимыми».

«Оргвыводы должны делать внутри Росстата, в первую очередь. Я что бы хотел сказать по этому поводу: что у нас, очевидно, статистика получает все больше пристального детального внимания со стороны общественности и экспертов. Поэтому качественные данные — об этом я говорил на коллегии Росстата — это вообще ключевая история», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных выводах, связанных с пересмотром Росстатом данных по промпроизводству.

Объяснения Росстата министра явно не удовлетворили.

«Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные. И главная задача, о которой я говорил, — это независимая, качественная и объективная статистика и ее доступность для широких кругов»,

— заявил министр.

Между тем, по мнению Алексея Коренева, спасти имидж Росстата может возвращение ведомству статуса независимого органа.

Напомним, президент Владимир Путин передал Росстат в ведение Минэкономразвития в 2017 году. В конце 2018 года ведомство получило нового руководителя — им стал Павел Малков.

Впрочем, по мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, не стоит делать далеко идущие выводы из переподчинения ведомства и ухудшения качества статистики. По его словам, статистические ошибки случались и в других странах.