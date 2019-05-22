Европе нужен газ: ФРГ ответила США по «Северному потоку — 2»

Берлин не согласен с заявлением Вашингтона о том, что экспортный газопровод в Европу из России «Северный поток — 2» является политическим, а не экономическим, говорится в заявлении федерального министерства экономики и энергетики Германии.

В заявлении отмечается, что власти Германии приняли к сведению угрозы Вашингтона, однако не намерены признавать и разделять возможные экстерриториальные санкции США против СП-2, передает ФАН.

Вместе с тем, советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что санкции США против СП-2 помогут Киеву сохранить транзит газа. По его словам, Украина потеряет транзит российского газа из-за СП-2. Он также добавил, что США помогут Киеву решить данный вопрос. Данилюк подчеркнул, что санкции США в отношении газопровода сильно изменят переговорные позиции Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что

Кремль, несмотря на возможные санкции США, уверен в завершении строительства СП-2.

«Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», — указал представитель Кремля.

Кроме того, он напомнил, что строительство газопровода СП-2 — это международный проект, в котором участвует «целая группа международных крупных компаний-гигантов». Песков также отметил, что в большей части проект реализован и продвигается «достаточно быстрыми темпами».

При этом пресс-секретарь президента России обратил внимание, что этот проект создан «в интересах обеспечения энергобезопасности Европы», а также он отвечает коммерческим интересам европейских производителей, «в первую очередь — Германии». Песков подчеркнул, что СП-2 «не имеет никакого отношения к политике».

«Неоднократно наш президент [Владимир Путин] заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем давно уже занимаются Соединенные Штаты Америки», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Проявляемая конкуренция неприемлема не только для России, считает представитель Кремля, но и для «стран Европы, стран ЕС, о чем они также открыто заявляли».

На вопрос журналистов, будет ли эта тема обсуждаться между американским и российским лидерами на ближайшем саммите, Песков сказал, что пока неизвестно, «будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и [президентом США Дональдом] Трампом на G20 в Японии». Причиной этому служит отсутствие конкретных действий по организации встречи.

«Безусловно, если такая встреча будет инициирована, наш президент будет рад ее провести, и, очевидно, вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты», — заключил Песков.

При этом

Соединенные Штаты не скрывают желания продвинуть на европейский рынок собственный сжиженный природный газ

(СПГ) как альтернативу растущим поставкам российских энергоносителей. Правда, Украине от этого польза сомнительная.

США долгое время пытались убедить европейцев отказаться от проекта, предупреждая об опасном росте энергозависимости от России. Однако чиновники ЕС, в первую очередь в лице Германии, ясно дали понять, что сами разберутся, откуда им брать газ.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил возможность отсрочки газопровода. По его словам, сдвиги сроков реализации газопровода возможны, но они будут несущественными. Топ-менеджер также добавил, что на настоящий момент профинансировано уже 4/5 объема капитальных затрат, которые необходимы для строительства проекта.

«Северный поток – 2» — газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до германского берега. Стоимость проекта €9,5 млрд. Он будет состоять из двух ниток, мощность составит 55 млрд кубометров природного газа в год.

Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы по дну своих территориальных вод. Единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство проекта «Северный поток — 2», остается Дания. Власти страны ссылаются на то, что такое строительство может быть небезопасным с экологической точки зрения.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивала, что новая Газовая директива Евросоюза не сможет остановить строительство СП-2, передает НСН.

«Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования. Однако и она не воспрепятствует проекту», — указывала Меркель.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен также подтверждал, что у Вены нет намерений выхода из проекта СП-2.