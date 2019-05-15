«Годами жуем жвачку»: Австрия не бросит «Северный поток — 2»

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что у Вены нет намерений по выходу из газового проекта «Северный поток — 2». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«У Австрии нет намерений выйти из проекта «Северный поток — 2», — сказал австрийский президент.

Австрия инвестировала в этот проект «очень много средств», что гарантирует участие Вены в проекте, отметил Ван дер Беллен.

«Если бы американский газ был бы дешевле, чем российский, то может быть как-то поменялись бы соотношения, но то, как это сейчас есть, какие есть источники у США, нет никакой экономической причины изменить свою позицию», — добавил он.

Австрийский газовый концерн OMV также сделал много инвестиций в проект и продолжит участие в его реализации.

Ван дер Беллен пригласил Путина посетить в 2020 году Зальцбург, где будет организовано празднование 100-летнего юбилея Зальцбургского музыкального фестиваля. Путин в ответ поблагодарил коллегу.

«Хватит жвачку жевать»

По поводу газа Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации «Северного потока — 2». «Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения», — сказал он.

По его словам, с турецкой стороной работать легче.

«С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил — и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуём жвачку, и ничего не происходит — это печально», — отметил Путин.

Участие во встрече Путина и Ван дер Беллена в Сочи принял участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что Австрия является крупным потребителем российского газа и «стратегическим партнером» в газовой сфере.

Объем экспорта российского газа в Австрию растет. «С 2014 года он увеличился более чем в три раза — до 12,3 млрд куб. м в 2018 году. Эта тенденция сохраняется. За четыре с половиной месяца этого года поставки, по оперативной информации, выросли на 21,5%. В том числе в первой половине мая — на 34,9%», — уточнил Миллер.

«Северный поток — 2» строится с участием австрийской компании OMV, и этот проект реализуется по графику. «Мы перешагнули знаковый рубеж: в Балтийском море уложено уже 50,6% от общей протяженности газопровода — 1241 км. «Северный поток--2» пересек экватор», — сказал Алексей Миллер по итогам встречи.

Дания все зарубит 19 июня

Между тем, Дания так и не дала согласия на прокладку газопровода из России по своей территории. В Копенгагене считают, что проект нанесет ущерб экологии. Датское энергетическое агентство (ДЭА) в среду представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) маршрута морского газопровода «Северный поток — 2», разрабатываемого компанией Nord Stream 2 AG, юго-восточнее острова Борнхольм.

Как говорится в сообщении Nord Stream 2 AG, этот маршрут проходит через исключительную экономическую зону Дании.

Отчет основан на результатах подробных экологических изысканий, проведенных вдоль планируемого маршрута газопровода.

Документ включает полную информацию об основных характеристиках и технических решениях планируемой газопроводной системы, а также детальную оценку потенциальных воздействий на физико-химическую, биологическую и социально-экономическую среду в датском секторе. В отчете также содержится оценка потенциальных трансграничных воздействий в связи с планируемыми работами на датском участке и определены меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Датчане могут направлять свои претензии в Датское энергетическое агентство до 10 июля. Слушания, в ходе которых заинтересованные стороны смогут задать вопросы, будут проведены в городе Рённе на острове Борнхольм 19 июня.

Как сообщалось ранее, акватория, по которой проходит юго-восточный маршрут газопровода, ранее являлась спорной между Польшей и Данией и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Она станет свободной для строительства после ратификации Данией и Польшей соглашения о границе.

Разрешение на реализацию проекта ранее дали Россия, Финляндия, Швеция и Германия.

Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества «Северный поток — 2» является «Газпром». В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Миллер ранее заявлял, что «Газпром» готов начать поставки газа по «Северному потоку — 2» с 1 января 2020 года. При условии, конечно, что Дания даст согласие.