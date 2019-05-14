Меж двух огней: почему Украине не прожить без России

Украина может остаться без «помощи с Востока», если и дальше будет разрушать отношения с Россией, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, выступая в эфире телеканала «112».

По мнению депутата, Киеву необходимо восстанавливать отношения с Москвой. Одновременно Рабинович призывает Украину не портить отношения с Западом и не отказываться от сотрудничества с Европой и США.

Парламентарий выступал на фоне отмены ранее запланированного визита в Киев Рудольфа Джулиани — личного адвоката американского президента Дональда Трампа. Джулиани заявил, что планирует приехать на Украину, чтобы встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским, однако 11 мая отменил свой визит, сообщив, что не поедет в Киев, так на Украине очень много врагов американского президента.

Рабинович дал совет команде нового президента Владимира Зеленского, напомнив известную поговорку про ласкового теленка, который может сосать двух маток.

«Надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада, и с Востока»,

— сказал он.

Вадим Рабинович и ранее неоднократно заявлял, что прекращение торговли с Россией приведет к полному краху украинской экономики, в том числе обрушению гривны и увеличению тарифов ЖКХ.

На протяжении всего срока президентства Петра Порошенко власти страны твердили, что Украина взяла курс на интеграцию с Западом и семимильными шагами, оставляя позади себя Россию, движется в Европу. При этом, согласно экспертным оценкам,

из-за разрыва экономических связей с Россией Украина потеряла в 13 раз больше, чем наша страна.

Произошло это, в частности, из-за падения объемов взаимной торговли на фоне взаимных санкций и сворачивания ряда совместных проектов.

Экономические отношения между Москвой и Киевом начали разрушаться еще в конце 2014 года. Сначала правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ. Далее было введено эмбарго на поставку на территорию Украины многих российских товаров. В качестве ответных мер Москва ввела свои ограничения на закупку украинской продукции. Они коснулись, в основном, продовольственных товаров. До сих пор российский запрет распространяется на свинину, овощи, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко. Кроме того, Москва установила таможенные пошлины на украинские товары. Списки товаров, запрещенных к ввозу, с обеих сторон неоднократно пересматривались и расширялись.

Несмотря на взаимные санкции и пошлины, Россия до сих пор остается основным торговым партнером Украины.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы России (ФТС), импорт товаров и услуг на Украину из России вырос на 17% за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, товарооборот растет, невзирая на санкции.

По данным ФТС, общая стоимость экспортированных на Украину товаров из России составила за прошлый год $9,5 млрд, при этом 48,94% от всего объема экспорта сформировали минеральные продукты, в основном нефть и уголь.

О том, что от взаимных санкций в торговле теряет скорее Украина, чем Россия, говорил и глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон. По его словам, если не учитывать закупки газа, то за пять лет с 2013 по 2018 год объем торговли с Россией сократился более чем в три раза.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз»,

— подсчитал он.

О том, что полное прекращение торговли между странами может привести к краху украинской экономики, говорили и другие местные политики. Так, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук советовал избранному президенту Владимиру Зеленскому восстанавливать отношения с Москвой, подчеркивая, что нужно это, в первую очередь, самому Киеву. Не обязательно «снова целоваться и обниматься» с Россией, но можно восстановить прагматичные экономические отношения, подчеркивал политик.

О том, что разрыв с Украиной сыграл на руку России, говорил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, отмечая, что вследствие запрета на украинские товары Россия смогла построить целые отрасли промышленности, особенно в оборонном комплексе.

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», — привел он пример в эфире ютуб-канала NewsOne.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд. Совокупный объем убытков от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составил 38% ВВП страны. И это оценки самого Нацбанка Украины.

В апреле 2019 года правительство РФ в ответ на новые украинские санкции объявило, что с июня вводит запрет на поставку нефти и нефтепродуктов в Украину с территории нашей страны. А это грозит Киеву новыми экономическими потрясениями.

Аналитики агентства Bloomberg уже подсчитали, что экономика Украины входит в топ-10 «самых несчастных» в мире — наряду с Грецией и Уругваем