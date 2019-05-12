Богачи Британии: россияне прописались в десятке

Трое россиян вошли в десятку самых богатых людей Великобритании. Это основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман. Сам рейтинг был опубликован в воскресенье на сайте издания The Sunday Times.

Самое высокое место среди россиян у бизнесмена Алишера Усманова.

Он занял восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей Великобритании. Его состояние оценивается в £11,339 млрд ($14,73 млрд).

Алишер Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует «Металлоинвест», «Мегафон» и долю в Mail.Ru Group.

За прошедший год позиция Усманова в списке не изменилась: в 2018-м он также находился в рейтинге на восьмом месте с £10,556 млрд ($14,29 млрд),

Издание отмечает, что прошлым летом Усманов продал 30% футбольного клуба «Арсенал» американскому бизнесмену Стэну Кронке за £550 млн ($714,78 млн). На этой сделке он заработал около £300 млн ($389,88 млн).

Другой россиянин — Роман Абрамович находится в списке на девятом месте. Его состояние в издании оценили в £11,221 млрд ($14,58 млрд).

Абрамовичу кроме других активов принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.

Между тем за прошедший год бизнесмен серьезно поднялся в рейтинге британского издания. Так, годом ранее он занимал 13-ю строчку с £9,333 млрд ($12,64 млрд).

Среди активов Абрамовича британское издание перечисляет вторую по величине яхту в мире, лайнер Boeing 767 и обширную коллекцию предметов искусства.

В этом году впервые в рейтинг вошел российский бизнесмен Михаил Фридман. Он занимает 10 строчку с £10,9 млрд ($14,1 млрд).

Предприниматель возглавляет «Альфа-Групп» и инвесткомпанию LetterOne, через которую он недавно получил долю в крупнейшей нефтегазовой компании Европы, отмечает газета.

В этом году первое место рейтинга британского издания заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с £22 млрд ($28,5 млрд), увеличив свое состояние на £1,356 млрд ($1,76 млрд) по сравнению с прошлым годом.

На второй строчке рейтинга — основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен с £18,7 млрд ($24,32 млрд).

Возглавлявший рейтинг в прошлом году Джим Рэтклифф расположился на третьей строчке списка с £18,15 млрд ($23,58 млрд).

Ранее в апреле Усманов, Абрамович и Фридман также попали в список самых богатых россиян по версии журнала Forbes (рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России).

В апрельском списке они находились в другом порядке. Фридман занимал седьмое место с состоянием $15 млрд, Усманов был на девятом месте ($12,6 млрд), следом шел Абрамович ($12,4 млрд).

Общее состояние 200 самых богатых российских бизнесменов, по версии журнала, составило $496 млрд. Всего в рейтинге расположилось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.

Первое место в рейтинге Forbes занимал акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон ($24 млрд). За ним следует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд). Третье место занял президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

На четвертой и пятой строчках расположились председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($20,5 млрд) и член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

Самой богатой женщиной в списке Forbes оказалась Елена Батурина. Она занимает в рейтинге 81-е место ($1,2 млрд).

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук журнал оценил в $1 млрд.

Как отмечают эксперты, состояние богатейших людей ежегодно растет.

С июля 2017 года по конец июля 2018 года общее мировое благосостояние людей выросло на $14 трлн (или 4,6%) до $317 трлн, говорилось в недавнем докладе Credit Suisse. При этом число миллионеров выросло на 2,3 млн до 42,1 млн человек, за год они разбогатели еще на $900 млрд.

При этом, по данным аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы «Внешэкономбанка», на долю 3% самого обеспеченного населения России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.