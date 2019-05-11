Киев — Москва: почему украинцы не едут в Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе. Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

Он заявил о том, что наблюдается естественный спад количества поездок из Украины в Россию. Хотя поезда в Россию пользуются спросом, признал он, но не таким, как раньше, и заполняемость вагонов постоянно сокращается.

При этом, по его словам, полного запрета на железнодорожное сообщение, о котором ранее говорили украинские власти, ожидать не стоит.

«Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет», — сказал Омелян.

Ранее министр заявлял о том, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами необходимо и будет даже прибыльно для Киева. В частности, по его словам, это решение может послужить толчком для развития внутренней инфраструктуры.

Сам же министр неоднократно говорил, что по его расчетам с территории Украины в Россию «будут ходить только медведи». Как он отмечал, украинцам нет смысла работать в «отсталой, феодальной России», а если они не могут найти работу дома, то должны ехать в ЕС.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — заявляет Владимир Омелян.

О «стремительном падении пассажиропотока» между Украиной и Россией сообщили в «Украинской железной дороге» (АО «Укрзализныця») еще в начале февраля. Там указали, что за 2018 год пассажиропоток между двумя странами сократился почти на 20% — до 773 тыс. человек.

В то же время в «Украинской железной дороге» отмечали увеличение пассажиропотока в страны ЕС на 10%. По этой причине «Укрзализныця» сообщила о планах уменьшить периодичность отправления поездов в Россию. При этом в страны Европейского союза, напротив, назначили десять дополнительных пар поездов.

Увеличение пассажиропотока в ЕС произошло после того, как Киев оформил с ЕС безвизовый режим. Он дал право владельцем биометрических паспортов на Украине пребывать на территории 30 государств (22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, 4 страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), и 4 страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия).

Свой визит украинцы теперь могут совершать без визы на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. При этом прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС им не предоставлено.

«Украинцы выбирают Европу!» — комментировал сокращения пассажиропотока в Россию, президент Украины Петр Порошенко.

Между тем в Москве ранее комментировали, что готовы к прекращению железнодорожного сообщения с Киевом. Однако наши чиновники называли заявление украинской стороны о прекращении поездов «блефом», поскольку запрет на железнодорожные перевозки не выгоден самой Украине. Как указывали ранее в Совфеде, сегодня в России работает не менее пяти миллионов граждан Украины.

Прямое авиасообщение между двумя странами отсутствует с 2015 года. После присоединения Россией Крыма и конфликта на востоке страны Украина прекратила воздушное сообщение с Россией.

Чтобы попасть на Украину, россияне сейчас вынуждены выбирать «кривые» маршруты — в частности, есть возможность добраться на Украину через Минск.

Но такие полеты обходятся дорого. По данным сайта skyscanner, сейчас билеты на май можно купить по цене от 10-11 тысяч рублей. Однако такие привлекательные предложения можно найти отнюдь не всегда, и подчас билеты туда-обратно обходятся в сумму около 30 тысяч рублей.

Большинство из Украины в Россию предпочитают добираться на поездах. Судя по сайту «Укрзализныця», билет в купе из Москвы в Киев стоит около 2600 гривен (около 6200 рублей). На маршруте курсируют старые обшарпанные поезда.

«Если нет возможности отменить поезд, к примеру «Херсон — Москва», его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину», — писал, в частности, местный ресурс «Таврия News».