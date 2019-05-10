Рубль принесут в жертву: Трамп ударил по Китаю

10 мая, в пятницу, в 12.01 по времени Восточного побережья США (7 утра по московскому) были повышены пошлины на китайские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, — с 10% до 25%.

Речь идет об экспорте из Китая на сумму $200 млрд. Перечень потребительских товаров, к которым будут применены новые пошлины, достаточно обширен. Он включает продовольственные товары, бытовую химию, текстиль, бытовые приборы и так далее.

Агентство Bloomberg называет это решение «самым драматичным» в торговой войне, которую затеял президент США Дональд Трамп.

Оно было анонсировано американским лидером еще на встрече со своими соратниками во Флориде 6 мая.

Повышением пошлин США ответили на срыв переговоров, которые Пекин и Вашингтон ведут уже много месяцев. Результатом их должно было стать заключение публичного соглашения о взаимных уступках в бизнесе.

Америка обещала не вводить повышенные таможенные пошлины в обмен на отказ Пекина от некоторых принципов протекционистской политики этой страны в отношении своих компаний.

Так, в первую очередь, США были намерены добиться от Китая отказа от копирования западных технологий, особенно в сфере ИТ.

Американские переговорщики пытались обязать китайских производителей передавать технологии иностранным компаниям, работающим в Китае, чтобы проверить их оригинальность.

Вторым пунктом соглашения было требование прекратить политику стимулирования китайских производителей за счет дешевых субсидий из государственного бюджета. Также США просили организовать прямой доступ для нерезидентов на внутренний финансовый рынок Китая.

Кроме того, Вашингтон хочет обязать Пекин отказаться от политики девальвации юаня, так как правительство Китая временами допускает управляемое падение курса для повышения конкурентных преимуществ своих товаров.

Представитель Поднебесной, пожелавший остаться неназванным, сообщил газете South China Morning Post, что

«согласиться с требованиями Трампа означало бы для Китая отказаться от своего пути развития, а это было бы самоубийством. Взвесив все за и против, в стране пришли к выводу, что пусть лучше будут введены 25% тарифы».

Впрочем, результаты углубления торгового конфликта для Поднебесной будет весьма ощутимыми. В результате повышения тарифов на китайский импорт цены, например, на стиральные машины, производимые в Китае, в среднем повысятся в розничной торговле в США на $100.

Пекин сожалеет о действиях американских партнеров, но «будет вынужден принять необходимые контрмеры», заявили в Министерстве коммерции Китая. Там отметили, что сейчас в Вашингтоне проводится 11-й раунд переговоров по торговле между КНР и США. «Мы надеемся, что США и Китай будут работать вместе для решения существующих проблем на основе сотрудничества и взаимных консультаций», — сказали в ведомстве.

Трамп в свою очередь обещает дальнейшую эскалацию конфликта. Накануне, 9 мая, американский президент сообщил, что начинается работа по введению 25% пошлин на новую группу китайских товаров, стоимость импорта которых составляет $325 млрд в год.

Правда, в тот же день Дональд Трамп заявил о получении «прекрасного» письма от Си Цзиньниня с приглашением к совместной работе.

«Он просто написал мне красивое письмо, я только что получил его, и, возможно, я поговорю с ним по телефону», — отметил Трамп.

Китай никогда не откажется от политики протекционизма по отношению к своим компаниям, поскольку такая помощь своему бизнесу — важная часть национальной политики, комментирует ситуацию заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Николай Иванов.

Он добавляет, что Китай всегда напрямую заявлял и давал мягко понять в тех случаях, когда прямые заявления не понимали, что отступать от этой политики правительство не намерено.

«Китайские представители объявили американцам, что готовы пойти лишь на отдельные уступки, но не на принципиальный отказ от своей модели развития», — отмечает Николай Иванов.

Эскалация торгового конфликта приведет к падению мировых фондовых рынков и, вероятно, к укреплению доллара к другим валютам, в том числе к рублю,

считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Он говорит, что падение рубля произойдет на риске эскалации торговых войн и, соответственно, торможении глобальной экономики. Доллар в таких случаях выступает как самая сильная валюта в мире, «защитный актив» — в него и будут вкладываться инвесторы.

Из-за нового торгового конфликта рынки вновь будут подвержены турбулентности, российский фондовый рынок может упасть, а рубль — ослабнуть, предупреждает аналитик «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

По мнению эксперта, курс доллара США может уйти в коридор 66-68 рублей.

Вероятность снижения курса рубля на фоне торговой войны допустил и помощник российского президента Андрей Белоусов. В интервью агентству РИА «Новости» он отметил, что из-за повышения американских пошлин на китайские товары есть риск ослабления российской валюты. При этом Белоусов не видит особенных проблем в небольшом снижении курса. По его словам, «это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики».

Между тем, несмотря на все пессимистические прогнозы, сделанные накануне, глобального шторма на фондовом рынке пока не случилось.

Так, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,5%, прибавил и индекс Hang Seng. В Токио индекс Nikkei упал примерно на 0,8%, в то время как австралийский ASX200 не изменился.

Индекс доллара США, который измеряет доллар против корзины валют, не изменился. Курс китайской валюты, юаня, также вырос, что говорит о том, что по поводу сделки у трейдеров «не так уж много беспокойства, несмотря на угрозу Пекина «контрмер», отмечается в материале The Guardian.