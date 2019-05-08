«Рояль под дырявой крышей»: как исполняются нацпроекты

В среду Владимир Путин провел заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Президент решил проверить, идет ли все по плану или имеются проблемы с реализацией нацпроектов, обозначенных в майском указе.

«Предлагаю провести своего рода «инвентаризацию», предметно и, добавлю, критично, не обходя так называемые острые углы, посмотреть, что уже удалось сделать в рамках нацпроектов, где есть продвижение вперед, а где, напротив, очевидные сбои», — сказал Путин, открывая заседание.

И сам же указал на один такой сбой.

По словам Путина, после утверждения нацпроектов не прошло и года, а чиновники «то и дело безосновательно, буквально по своему усмотрению» переносят сроки подготовки нормативных актов и реализации нацпроектов.

Одна задержка тянет за собой целую цепочку других, в итоге работа буксует. Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин. «А лучше от этой привычки вообще полностью избавиться», — порекомендовал Путин и еще раз сказал, что времени на раскачку нет.

«Это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам», — Путин снова и снова возвращался к проблеме сроков.

Еще один острый угол — абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы, которыми чиновники отчитываются перед гражданами. Нередко этим они оправдывают свой непрофессионализм. Гражданам, между тем, важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас.

«Обращаюсь ко всем должностным лицам, которые отвечают за реализацию нацпроектов: нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека», — заключил Путин.

Младенцы нацпроект не испортят

Когда президент предоставил слово правительственным чиновникам, кураторам нацпроектов, выяснилось, что никаких острых углов нет. Нацпроекты в России реализуются «на ура». Без отставаний от графика. По некоторым параметрам даже идет опережение.

Вот, например, как решается давняя проблема — младенческая смертность. Выясняется, что она снизилась в первом квартале 2019 года на 15,7%. «До исторического минимума: 4,3 случая на 1000 родившихся», — отчиталась вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Смертность 4,3 случая на 1 тыс. родившихся — это ниже целевых значений, которые установлены президентским указом к 2024 году, уточнила Голикова.

То есть, в реализации нацпроекта «Демография» правительство идет быстрее графика, обозначенного президентом.

Не зря же открыли 32 перинатальных центра, теперь остается только «добиться сохранения динамики и не допустить роста младенческой смертности», уточнила Голикова.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять подпроектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Бюджет на 6 лет — 3,1 трлн руб.

Ключевые цели этого нацпроекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину, увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%.

Россиян заставят работать лучше

Производительность труда, как еще один из нацпроектов, тоже реализуется успешно. Это следовало из отчета Антона Силуанова, первого вице-премьера правительства.

Он сообщил на заседании в Кремле, что производительность труда в России по итогам 2019 года составит 1,4%.

Участниками нацпроекта в этом году станут 300 предприятий. И 2/3 из них смогут повысить производительность труда на 10% в год, уверен первый вице-премьер. По его словам, повышение производительности труда должно привести не к сокращению занятости, а к изменению структуры в пользу квалифицированных специальностей.

В соответствии с этим нацпроектом производительность труда должна вырасти до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Обогнали в цифре США и Японию

Вице-премьер Максим Акимов порадовал отчетом о цифровом нацпроекте. В этой сфере, если верить Акимову, вообще все прекрасно. Более 60% взрослых граждан ежедневно используют различные интернет-сервисы, от онлайн-кинотеатров и интернет-покупок до навигационных приложений. Более 52% россиян делают это с помощью мобильных устройств. Три четверти россиян получают госуслуги электронно, перечислял вице-премьер.

Цифровизация российского общества идет настолько успешно, что «стоимость мобильного интернета в стране на порядок ниже, чем в США, Японии или Южной Корее. Это страны-лидеры по подключенности».

Михаил Развозжаев, глава исполкома ОНФ, пожаловался на муниципальных чиновников, которые пытаются исполнить нацпроекты, не имея навыков «определенного управленческого маневра». Если бы такой навык был, то на местах можно было бы за меньшие деньги сделать для людей больше и быстрее, а не так как сейчас: бездумно тратить деньги.

В Ивановской области, например, был случай, когда в рамках нацпроекта закупили музыкальные инструменты, рояль и поставили его в музыкальную школу с дырявой крышей. «Очень много музыкальных школ, где и крыша течет, этот рояль под дождем, конечно, будет выглядеть не очень здорово», — сокрушался представитель народного фронта.

На заседании Совета по стратегическому развитию президент напомнил, что главная задача нацпроектов и майского указа — реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина. На реализацию этих проектов за шесть лет (2018-2024 гг.) будет направлено почти 28 трлн рублей.