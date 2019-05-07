Сплошные каникулы: Минтруд хочет продлить майские праздники

Минтруд России подготовил проект постановления правительства об установлении выходных праздничных дней в 2020 году.

Так, согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, министерство предлагает продлить майские праздники за счет переноса январских выходных.

Так, выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 4 и 5 мая — понедельник и вторник соответственно. Это позволит продлить первомайские каникулы до пяти дней, как в этом году — с 1 по 5 мая.

Новогодние же каникулы продлятся восемь дней — с 1 по 8 января, так как суббота и воскресенье — 4 и 5 мая — все равно по Трудовому кодексу относятся к нерабочим дням.

Вторые майские при этом будут чуть меньше, чем в этом году -— они продлятся с 9 по 11 мая. При том, что сам День Победы выпадает на субботу. Кроме того,

в 2020 году россиянам предлагается установить несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. А вот на ноябрьские праздники получится один выходной день — 4 ноября.

Интересно, что в стране к длинным праздникам относятся по-разному. Проведенное ранее порталом SuperJob исследование показало, что каждому десятому россиянину не хватает длинных новогодних каникул. А сервис путешествий «Туту.ру» констатировал, что более 40% россиян проводят эти дни на диване.

Не намного радостнее была и ситуация с майскими праздниками: один из последних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что у большинства россиян просто нет денег на то, чтобы куда-то выехать на майские праздники. 63% заявили, что намерены провести их дома, 35% — на дачном участке. Только 5% респондентов хотели бы поехать за границу, еще 4% — отправиться в Крым и столько же — в другие регионы России.

Главная причина, почему полноценного отдыха в каникулы у них не получится, порядка 70% россиян называют его дороговизну.

Другое исследование рекрутеров и вовсе показало, что за три года количество россиян, которые работают в майские праздники, выросло в 1,5 раза.

Спор о том, нужны ли длинные каникулы россиянам, ведется на всех уровнях — от кухонных разговоров до аппарата правительства. Премьер Дмитрий Медведев ранее высказывал сомнение в целесообразности длинных январских выходных в стране, отмечая, что экономике от этого — одни убытки.

Эксперты в большинстве своем склоняются к мысли, что проблемы экономики не в длинных выходных, а в низкой производительности труда. А также в том, что большинство россиян не заинтересованны работать хорошо. Попытки решения этой проблемы все чаще скатываются в популизм из серии: сократить рабочую неделю зимой, дать возможность гражданам самим решать, когда им отгуливать новогодние выходные, уменьшить число выходных и т. п.

В марте Росстат подсчитал, что жители России в среднем работают по 37,1 часов в неделю, что в целом немало. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в пятерку самых работающих стран. Больше нас в 2017 года трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Однако по уровню производительности труда Россия, согласно исследованию Market Watch, занимает только 34-е место в мире. Президент РФ Владимир Путин неоднократно ставил задачу добиться повышения производительности труда: в майских указах в 2012 году, а затем и в майском указе 2018 года. Пока ощутимых результатов в этом направлении добиться не удалось и, по версии многих экспертов,

традиция длинных выходных в России как раз и компенсируется низкой производительностью труда.

Майские каникулы, также как и новогодние праздники для россиян — необходимый всем социальный клапан сброса напряжения, полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Особенности нашей экономики в ее неформальных экономических отношениях, майские праздники используются для работы на дачных участках, которые кормят многих пенсионеров, считает эксперт.

Учитывая излюбленную российскую традицию отдыхать в первую декаду января, не стоит строить больших надежд на то, что несколько дополнительных рабочих дней в январе создадут условия для роста производительности труда, не нужно ждать от этого и в мае от нескольких рабочих дней в перерывах между праздничными днями, добавляет Шустов.