Последний слиток: Эстония потратила все золото

Золотой запас Эстонии составляет всего 256 килограммов. Об этом рассказал руководитель отдела финансовых рынков Банка страны Фабио Филипоцци в эфире программы Terevisioon, передает ERR.

Большая часть золотого запаса хранится в иностранных банках в США «в целях безопасности». Такое решение власти страны приняли еще во времена провозглашения независимости.

В помещении эстонского Центробанка находится всего один золотой слиток. Он весит 11 кг.

Его стоимость оценивается в полмиллиона евро.

Слиток как музейный экспонат

Про этот слиток было сказано так: «в некотором роде это музейный экспонат», поскольку это не кондиция, его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.

3 мая эстонский Центробанк отметил 100-летний юбилей. Единственному слитку золота, который хранится в этом учреждении, 97 лет.

Филипоцци подчеркнул, что большую часть золотого запаса Эстонская республика продала еще в 90-х годах прошлого века после выхода из состава СССР. Вырученные средства Эстония инвестировала в более ликвидные финансовые инструменты: в акции и гособлигации.

Эстония находится на предпоследнем месте по золотому запасу среди европейских стран, уступая лишь Мальте (90 кг золота).

Запас драгметалла в других прибалтийских республиках также невелик. В Латвии — 6,6 тонны, в Литве — 5,8 тонны.

Россия скупает золото десятками тонн

Мировым лидером по закупкам золота в 2019 году стала Россия. Об этом сообщается на сайте World Gold Council (WGC) — Всемирного совета по золоту.

По данным организации, Россия закупила 55,3 тонны золота в первом квартале текущего года.

Даже Китай закупил золота меньше. Как отмечается, Китай находится на втором месте рейтинга. Эта страна приобрела около 33 тонн.

При этом во всем мире центральными банками в 2019 году было закуплено 145,5 тонны золота, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В третьем квартале прошлого года Центробанк РФ также приобрел рекордное количество золота — 99,2 тонны. На втором месте была Турция (18,5 тонн). Свои запасы золота существенно нарастили тогда Казахстан (на 14,4 тонны), Индия (13,7 тонны) и Польша (13,7 тонны).

В третьем квартале 2018 года мировые центробанки также купили рекордное за четырехлетний период количество золота, говорится в докладе Всемирного золотого совета (WGC). Мировой объем закупок драгметалла составил свыше 148 тонн – это на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что Россия вынуждена пересматривать политику вложения международных резервов. По его словам, их нужно хранить в тех активах, где в меньшей степени существует риск обращения каких-то взысканий.

«Мы видим, что существуют изменения в политике ЦБ в части хранения своих резервов и золотовалютных резервов к ранее сложившейся корзине», — подчеркнул Силуанов, отметив, что изменения происходят «не в пользу американских активов».

По мнению аналитиков WGC, Россия уже продала большую часть своих активов в бумагах казначейства США и продолжает политику дедолларизации.

Худшее, конечно, впереди

ЦБ РФ начал распродавать американские гособлигации после того, как США и Евросоюз ввели в 2014 году санкции в отношении Москвы и возникла угроза отключения России от международной системы межбанковских расчетов SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Уже в прошлом году Россия вышла в топ-5 по величине золотого запаса вслед за США (8132 т), Германией (3374 т), Италией (2452 т) и Францией (2436 т).

Скупая золото, Москва стремится снизить свою зависимость от доллара на случай расширения санкций со стороны США. Регулятор ведет политику по диверсификации вложений международных резервов, учитывая финансовые, экономические и геополитические риски, поясняли ранее в ЦБ.

За последние семь лет доля золота в составе международных резервов Россим выросла с 7,5% до 18,5%,

Центробанк приобретает золото в основном в России. Это позволяет ЦБ покупать без долларов.

Стоимость золота в российских резервах с 1 января 2018 года по настоящее время увеличилась с $86,9 млрд до $89,46 млрд.

Между тем эксперты спорят по поводу того, является ли золото защитным активом или это, скорее, миф? Одна из распространенных точек зрения — стоимость золота растет в противофазе к фондовому рынку. То есть, если глобальный фондовый рынок обрушится, то золото подскочит в цене. Но если кризисная ситуация в экономике затянется, то непонятно, насколько будет востребовано золото и как оно способно поддержать экономику.

В любом случае активная скупка золота регулятором — тревожный сигнал для граждан. Следует готовиться к худшему сценарию в экономике.