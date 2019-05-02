Чисто по «Дружбе»: российская нефть пошла в Европу

Белоруссия получила качественную нефть, сообщило в четверг РИА «Новости» со ссылкой на госконцерн «Белнефтехим». Отбор проб подтвердил отсутствие загрязнений.

Транспортировка «чистой» нефти продолжилась в сторону диспетчерской станции «Мозырь» в Белоруссии.

Ранее в российском Минэнерго сообщали, что в понедельник, 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча».

На территории Белоруссии очистка нефтепровода «Дружба» от «грязной» российской нефти началась еще 1 мая, сообщали СМИ со ссылкой на главного инженера предприятия Андрей Вериго. Отмечается, что работы по очистке идут по плану.

«Все стороны придерживаются обязательств», — добавил Вериго.

Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, заявляли в «Гомельтранснефть Дружба».

Главный инженер Вериго заверил, что транзит планируется восстановить ориентировочно 2 мая, что и произошло.

Он отметил, что качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча — Мозырь, это треть пути до государственной границы с Белоруссией.

Вериго также сообщил, что в эту паузу планируется произвести необходимые ремонтные работы.

Что пошло не так с нефтью?

О том, что по «Дружбе» в Белоруссию поступает некачественная нефть смеси Urals, в которой хлорорганические соединения в десятки раз превышают норму, «Белнефтехим» заявил еще 19 апреля. В «Транснефти» и Минэнерго РФ проблему признали, назвав ее «техническим сбоем».

После этого несколько стран, в частности Германия, Польша, Украина и Словакия, приостановили поставки сырой нефти из России по этому направлению.

Одновременно были увеличены поставки нефти из РФ железнодорожным транспортом.

Заинтересованные стороны практически в ежедневном режиме обсуждали решение проблемы. Усугубляется она тем, что на производственных площадках скопились тысячи тонн некачественной нефти.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ее нельзя считать потерянной: качество испорченной нефти можно улучшить, если подмешать в нее чистую нефть.

«Те показатели концентрации хлоридов, которые сейчас есть в трубе на определенных участках, возможно, будут достигать приемлемых уровней за счет смешения с чистой нефтью», — сказал Сорокин.

Вопрос, однако, заключался в том, когда это можно сделать.

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил тогда, что на восстановление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме потребуется несколько месяцев.

«Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы», — отмечается в сообщении концерна. Позже белорусский оператор назвал срок в полгода.

Виноватых пока нет

Если существующая система контроля экспортных поставок нефти не срабатывает, надо ее менять. К такому выводу пришел президент РФ Владимир Путин, заслушав доклад главы «Транснефти» Николая Токарева о ситуации с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти.

На вопрос президента, как контролируется запуск нефти в трубопроводную систему, Токарев пояснил, что пункты приема — а их порядка 150 по стране и большинство принадлежат крупным нефтяным компаниям — сейчас сами осуществляют подготовку товарной нефти и сдачу ее в систему магистральных нефтепроводов.

Однако есть и «частные предприятия, которые таким образом как коллекторы выступают по всей территории и на условиях договора с «Транснефтью» осуществляют прием этой нефти, ее паспортизацию, контроль за качеством и передачу в систему магистральных нефтепроводов», добавил он.

В случае с «Дружбой», по мнению главы «Транснефти», произошло «чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований».

«Ответственность «Транснефти» за эту ситуацию мы с себя не снимаем, но все инструкции, регламенты пишутся для того, чтобы их честно исполнять. Если в данном случае был криминальный умысел…» — продолжил Токарев.

«Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему», — закончил за него президент. «Они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» — посетовал он.

Как пояснил «Газете.Ru» первый заместитель генерального директора СТНТ Антон Томилов, виновником загрязнения может быть ООО «Нефтеперевалка» или один из ее поставщиков. «Нефетепервалка» является посредником между «Транснефтью» и нефтедобывающими компаниями, она принимает от них нефть для поставок в трубу, предварительно проверяя ее качество.

У «Нефтеперевалки» может быть до 10-15 поставщиков нефти, добывающих ее в радиусе до 500 км. Частный терминал был создан СТНТ, однако с 2017 года «Нефетперевалка» является самостоятельной компанией.

Оперативно связаться с представителями «Нефтеперевалки» «Газете.Ru» не удалось.

По данным системы СПАРК, 100% «Нефтеперевалки» принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по «Дружбе» может грозить уголовная ответственность. «Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной. По всем этим линиям необходимо процедуры довести до конца. Это то, что я обещал нашим партнерам из Белоруссии», — подчеркнул премьер.