Путин поручил менять систему: ФСБ занялась грязной нефтью

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», оператором которого является российская компания «Транснефть», из-за низкого качества сырья Белоруссия временно прекратила принимать российский энергоноситель.

«Самоконтроля недостаточно. Значит, нужно менять эту систему», — заявил Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

Ранее Белоруссия полностью перестала принимать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Прокачку топлива предполагается восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

По данным Вериго, качественная нефть в данный момент находится на 30 километре трассы Унеча — Мозырь — двух третях пути от Унечи до государственной границы. Причем работу возобновит лишь одна нитка трубопровода, вторая будет бездействовать неопределенное время. Она станет своеобразным хранилищем для некачественной нефти.

Позднее — во вторник, 30 апреля, «Транснефть» сообщила, что поставки уже качественной нефти в Белоруссию из России возобновились, передает ФАН.

Скандал с поставкой за границу некачественной нефти разгорелся 19 апреля. О проблемах заявил белорусский концерн «Белнефтехим». Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко сообщила, что экспортная смесь Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», содержит хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения».

Проблему Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.

Об этом сообщила глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова. По ее словам, лидеру двух стран обсудили вопросы поставки некачественной нефти из России на белорусские НПЗ. Она добавила, что Путин пообещал расследовать причины появления некачественной нефти, передает НСН.

«Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб», — сказал Путин.

Вскоре «Транснефть» действительно сообщила о подключении спецслужб к решению вопроса.

«Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже все будет названо своими именами», — докладывал Токарев Путину.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в трубопроводе «Дружба» полностью замещена некондиционная российская нефть. Он добавил, что инцидент с «порчей» российской нефти (официальная Москва считает, что в нее специально добавили посторонние примеси) является «плохим» и настоял на том, что его необходимо расследовать.

«Транснефть» предполагала решить проблему к началу прошлой недели, однако процесс затянулся. Потери «Белнефтехима» в виде недополученной выручки из-за некачественной российской нефти замглавы концерна Владимир Сизов предварительно оценил в $100 млн. Представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что вброс неподобающего качества нефти произошел через частный «Самаратранснефть-терминал».

«В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия

на предмет определения причастности к произошедшему. Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал», осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей», — сказал топ-менеджер.

Вскоре, однако, ООО «Самаратранснефть-терминал» сообщило, что не имеет и не может иметь никакого отношения к точке вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба».

«Упомянутый в заявлении «Траснефти» терминал был продан компанией в 2017 г. в адрес ООО «Нефтеперевалка». Указанный терминал находится вне территории завода. Какие-либо коммерческие отношения между ООО «Нефтеперевалка» и СТНТ в настоящий момент отсутствуют», — говорится в заявлении компании, которое поступило в распоряжение «Газеты.Ru».

В СТНТ отметили, что акционерное общество является нефтеперерабатывающим заводом, то есть является потребителем нефти и не может иметь отношения к сдачи нефти в трубопровод. Более того, в настоящий момент на территории СТНТ отсутствуют какие-либо подключения к трубопроводу «Транснефти».

«Заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина, является некорректным и наносит урон деловой репутации ООО «Самаратранснефть-терминал». В связи с этим СТНТ намерена обратиться в суд», — заявил первый заместитель генерального директора СТНТ Антон Томилов.

ООО «Нефтеперевалка» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей зарегистрировано в селе Николаевка Волжского района Самарской области. Учредителем в официальных документах значится Светлана Балабай. Самарские блогеры пишут, что ранее она занимала должность главного бухгалтера Самарской научно-исследовательской ветеринарной станции.