Полет ненормальный: долги тянут Utair на дно

У авиакомпании Utair существует серьезный риск прекращения деятельности из-за долгов. К такому выводу пришли аудиторы Ernst&Young, готовившие по просьбе авиакомпании заключение к ее финансовой отчетности за 2018 год по МСФО.

В пресс-службе авиаперевозчика ТАСС заверили, что

несмотря на этот вывод отчета,Utair планирует совершать все полеты по расписанию.

«Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году UTair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», - цитирует пресс-служба слова президента «UTair - пассажирские авиалинии» Павла Пермякова.

Он пояснил, что фраза о рисках - цитата из заключения внешнего аудитора, который «в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен на 31 декабря 2018 года». Сама компания не делала заявлений о возможной приостановке работы.

В 2018 году группа понесла чистый убыток в размере 21,9 млрд рублей. Согласно отчетности, на конец года краткосрочные обязательства компании «превышают оборотные активы» на 74,9 млрд рублей. Чистые активы отрицательны и составляют 30,5 млрд рублей. Еще на конец 2017 года они оценивались в 8,4 млрд руб.

В 2018 году группа не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитный договорам и имеет значительную задолженность, которую она не сможет погасить без ее рефинансирования или реструктуризации,

отмечают аудиторы.

Для обеспечения работы в низкий зимний сезон авиакомпания допустила просрочку выплат процентов по семилетним кредитам. При этом кредиторы не предоставили авиакомпании письма-отказы от права требования досрочного исполнения обязательств, что несет риск прекращения полетов, указано в отчетности. У компании отсутствует право на отсрочку исполнения обязательств по кредитам со сроком погашения более чем на 12 месяцев после отчетной даты.

«Задолженность по таким кредитам и займам в сумме 65,8 млрд рублей была классифицирована как краткосрочная по состоянию на 31 декабря 2018 года и подлежит рефинансированию или реструктуризации», - говорится в отчетности.

При этом основной причиной формирования отрицательных чистых активов группы стали убытки прошлых периодов, «полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014-2015 годах».

«Ситуация ухудшилась в 2018 году в связи со значительным ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли. Основными причинами стали рост цен на авиатопливо, обусловленный изменением условий налогообложения добычи и реализации нефти и нефтепродуктов в России, и конкурентное давление на доходные тарифы в 2018 году», — говорится в документе Utair.

Группа планирует финансировать дефицит чистых активов за счет денежного потока от операционной деятельности, указано в отчетности. Компания отмечает, что переговоры по реструктуризации займов уже ведутся.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний».

По итогам прошлого года авиакомпания перевезла 7,9 млн пассажиров по России и за рубежом. Крупнейшим узловым аэропортом авиакомпании является Внуково, а штаб-квартира расположена в Сургуте.

В парке перевозчика 50 магистральных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры Utair - созданная структурами «Сургутнефтегаза» компания «АК-инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Utair находится в сложной финансовой ситуации много лет, но программу реструктуризации своих долгов компания начала в декабре 2018 года, когда не смогла смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. А в январе этого года компания так же не выплатила купонный доход держателям своих облигаций размере 187 млн рублей.

Чистый убыток авиакомпании по итогам 2018 года составил 4,4 млрд рублей против 931 млн рублей прибыли в 2017 г, согласно отчету авиаперевозчика по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В своих убытках компания обвинила «взрывной рост издержек на топливо, дефицит пилотов на региональном рынке и высокую долговую нагрузку в виде процентов по кредитам и займам».

Основной кредитор компании – Сбербанк, и сейчас очень многое зависит от его позиции в вопросе о банкротстве компании. Но, учитывая, что Utair - основной перевозчик Ханты-Мансийского округа, скорее всего, Сбербанк не будет инициировать дело о банкротстве компании. Но в суд может подать любой держатель облигации Utair, поэтому для продолжения работы компании надо договориться с владельцами облигаций, а это будет тяжело – отсрочку погашения долга на 35 лет комфортной не назовешь.

Эксперты отмечают, что 2019 год в принципе сложный для авиаперевозчиков. Продажи авиабилетов могут снизиться, цены на авиабилеты – вырасти, а финансовые показатели авиакомпаний – ухудшиться.

Снижение покупательской способности россиян в 2019 году спровоцирует спад пассажиропотока, считают эксперты. Utair в отчетности также указывает на «неблагоприятный прогноз» для отрасли на этот год.

Другой фактор, который негативно отразится на объеме авиаперевозок, - возможный рост цен на авиабилеты. В 2018 году ситуация осложнялась ростом цен на топливо. Цены на топливо росли весь год и в ноябре 2018 составили 38,8 тыс. руб. за тонну керосина (+20%).

19 декабря Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к президенту РФ с просьбой ускорить предоставление «топливной» господдержки перевозчикам, отметив, что по итогам 2018 года операционный убыток отрасли составит 37–39 млрд руб. Владимир Путин в сентябре поручил правительству к 1 марта 2019 года представить предложения по единовременной компенсации расходов перевозчиков.

Если авиакомпании не получат поддержки со стороны государства (повышение коэффициента по возмещению акциза на топливо, снижение НДС и т.д.), то перевозчики для сохранения финансовой стабильности будут вынуждены повысить цены на билеты, что отразится на динамике перевозок, заключают эксперты. С большой вероятностью какой-то игрок покинет рынок.