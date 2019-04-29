Черный список: переводы за рубеж ограничат

Банк России ввел ограничения на суммы денежных переводов из России в четыре страны — Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам, подтвердили источники «Газеты.Ru». Предполагается, что эта мера поможет бороться с проведением теневых денежных операций.

Из этих стран в Россию ввозится много товаров по серым схемам, говорят собеседники издания. Впоследствии торговцы на рынках не регистрируются как индивидуальные предприниматели и не создают юрлиц, а вырученные деньги в виде денежных переводов уводят за рубеж, указывают источники.

«Наши рынки стихийные и все полны китайских и вьетнамских товаров»,

— констатирует один из собеседников «Газеты.Ru». «Комиссия за перевод через системы переводов сопоставима с платой за снятие денег в банкоматах в Китае и Вьетнаме, но чаще пользуются именно переводами, так как в Китае своя система карт — Union Pay, такую карту в РФ не везде можно пополнить. А во Вьетнаме в ходу больше наличные деньги, чем карты, и партию товара, даже большую, проще купить за наличку», — добавляет он.

О существовании таких схем ЦБ сообщал еще в январе.

По средствам переводов люди могут расплачиваться по договорам на поставку товаров в Россию, скрывая свою предпринимательскую деятельность. В этом случае они не встают на учет в банках для проведения валютного контроля и уходят от налогов.

Центробанк отследил, что чаще всего сомнительные переводы осуществляются из отделений, расположенных возле торговых точек, и именно по указанным направлениям.

Ряд платежных систем уже ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам лимитом в 100-150 тысяч рублей на 30 дней. Эти данные подтвердили РИА «Новости» в колл-центрах Western Union, «Золотая корона» и Contact.

В «Золотой короне» отметили, что теперь лимиты по переводам в Казахстан составляют 150 тысяч рублей, в Киргизию нельзя единовременно перевести свыше 100 тысяч, переводы в Китай и Вьетнам ограничены цензом в $1,55 тыс. Contact же снизила сумму переводов до 600 тысяч рублей (или 20 тысяч долларов или евро) в Казахстан и Киргизию и до 100 тысяч рублей — в Китай.

«В указанные страны осуществляется наибольший объем переводов из РФ как со стороны многочисленных наемных работников, так и со стороны коммерсантов из данных государств. Такие предприниматели нередко пользуются переводами с целью вывода средств за рубеж и ухода от налогообложения», — отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Ограничение, в первую очередь, направлено на борьбу с теневыми поставками товаров из Китая и Вьетнама через склады, расположенные в Казахстане и Киргизии, отмечает один из аналитиков «Фридом Финанс». А предпринятые меры должны способствовать «обелению» денежных потоков, связанных с предпринимательской деятельностью, уверен эксперт.

В 2018 году из России в страны дальнего зарубежья было перечислено $34,56 млрд, в страны СНГ — $13,28 млрд. Среди стран СНГ лидерами по размеру переводов стали Узбекистан ($4,1 млрд), Таджикистан ($2,6 млрд) и Киргизия ($2,4 млрд). Большая часть переводов приходится на долю трудовых мигрантов, которые отправляют средства семьям на родину.

Их, по мнению экспертов, принятые ограничения затронут мало.

«Блокировка не сильно ударит по самим мигрантам из Киргизии и Казахстана, отправляющим заработанное в России на родину, поскольку средние суммы переводов в Казахстан и Киргизию редко превышают $1,5 тысячи»,

— отмечает Дайнека.

Согласно оценке Росфинмониторинга, данной в 2018 году, в России около 20% ВВП приходится на «черный» рынок, это 20 трлн рублей. Международный валютный фонд и вовсе полагает, что доля теневой экономики в РФ может достигать 33%.

В марте ЦБ опубликовал обзор секторов экономики, которые наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций. «Лидерами» здесь по итогам 2018 года стали компании строительного сектора (29%) и сферы услуг (22%). На долю оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения пришлось 16%, столько же — товарами народного потребления.

Намерение регулятора бороться с сомнительными операциями в различных отраслях подтверждает его пристальное внимание к этому направлению. Так, в мае прошлого года ЦБ впервые опубликовал статистику, касающуюся оценки объема и структуры сомнительных операций банков.