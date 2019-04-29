Безделье или депрессия: почему россияне плохо работают

В Госдуме предложили нетривиальный способ повысить производительность труда. Чтобы люди стали эффективнее работать, им нужно сократить продолжительность трудового дня. Но только в зимнее время суток. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов.

«Я для начала предлагаю, например, сократить рабочую неделю в зимнее время, в темное время. Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что

у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью стопроцентный»,

— сказал парламентарий, предложив обсудить идею с профессиональным сообществом и получить заключение медиков и специалистов в области гигиены труда.

В пресс-службе Минтруда «Газете.Ru» сообщили, что «данная инициатива в Минтруд России не поступала».

Низкая производительность труда — вечная боль финансово-экономического блока правительства. По данным последнего исследования Market Watch, Россия по этому показателю занимает 34-е место в мире, проигрывая даже Чили и Польше.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отмечал, что в среднем производительность труда в России почти в три раза ниже, чем в европейских странах.

Если оценивать ее в пересчете на евро в час, то окажется, что производительность в сельском хозяйстве и рыболовстве в России составляет 1,8 евро, тогда как в среднем по ЕС — 9,5 евро, в торговле у нас производительность 8,5 евро в час, в странах ЕС — 24,5 евро в час.

Росстат не ведет статистики по производительности труда, выраженной в валюте, лишь фиксирует прирост или спад. И по последним доступным данным — за 2015 и 2016 гг. — вектор шел вниз.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно ставил задачу добиться повышения производительности труда: в майских указах в 2012 году, а затем и в майском указе 2018 года. Это направление стало одним из нацпроектов, которые курирует Минэкономразвития.

«К 2024 году производительность должна увеличиваться на 5% ежегодно, за ближайшие 6 лет необходимо привлечь к работе в совокупности 10 000 предприятий во всех регионах России», — говорится в материалах Минэкономразвития. Под эти задачи в ведомстве даже создан специальный департамент «производительности и эффективности».

Ведомство уже утвердило 15 регионов, которые станут пилотными участниками проекта в 2019 году. Такие регионы, как Алтайский край, Пензенская и Ростовская области, Удмуртская республика и ряд других, получат доступ к специальным мерам поддержки.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что решение данной проблемы в России является «сверхзадачей».

Готовых рецептов здесь нет, зато есть немало одиозных инициатив — от критики длинных праздничных каникул в стране до призыва перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Например, ранее в Совфеде уже выступили с предложением дать работодателям право самим решать, сколько дней работники будут отдыхать во время новогодних каникул. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что можно сделать длинные новогодние выходные «свободными»: россияне могли бы выходить на работу сразу после Нового года — с 1 января, а праздничными днями воспользоваться в другое время.

Премьер Дмитрий Медведев не видит плюсов для экономики от длинных каникул. Советник Института современного развития Никита Масленников уверен, что ВВП теряет от этого и праздничных дней должно быть хотя бы вдвое меньше.

Эксперты считают, что снижение продолжительности рабочего дня — не решение проблемы.

«Вопрос производительности труда стоит обсуждать, однако не с позиции «плюшек» для населения, а с позиции повышения КПД»,

— уверен аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«О целесообразности сокращения рабочих часов можно говорить, только если для всех будет введен KPI (ключевые показатели эффективности). Если сотрудники будут готовы демонстрировать высокие результаты работы за меньшее количество времени, то можно даже круглогодично сокращать количество рабочих часов», — добавляет Стариков.

Для того, чтобы улучшить производительность труда, убрать один час из рабочего трудового дня недостаточно, необходим комплексный взвешенный подход, создание условий для профпереподготовки, смена рабочих приоритетов и новое позиционирование отношения к работе, считает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

«Пересмотр в сторону снижения на один час продолжительности рабочего дня в зимнее время вряд ли выведет персонал из депрессии,

во всяком случае, это точно не будет касаться определенных сфер деятельности: экономистов, финансистов, консультантов, аналитиков, сейлзов и так далее», — отметил Шустов в беседе с «Газетой.Ru».

Ни для кого не секрет, что если работы мало, то, как правило, последний рабочий час сотрудники готовят себя к выходу домой, а если убрать еще один, то они свое отношение к работе от этого не поменяют.

Для большинства сотрудников в динамично развивающемся бизнесе понятие «рабочий день» и его сроки очень размытое. Есть условное расписание с 9 до 18 с перерывом на обед, но большая часть сотрудников, чья цель перерасти свою должность, готовы сидеть на работе ровно столько, сколько требуется, отмечает эксперт. И здесь снижение часов работы едва ли прибавит сотруднику шансов на продвижение по карьерной лестнице.

Недавно основатель Alibaba Group и миллиардер Джек Ма выступил в защиту ненормированного рабочего дня, призвав сотрудников больше работать для достижения успеха.

«Я думаю, что возможность работать с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю — это благословение. В нашем мире каждый мечтает об успехе, хорошей жизни и уважении окружающих. Но позвольте спросить, как вы добьётесь желаемого, если не будете тратить больше времени и энергии, чем остальные?», — цитировал Джека Ма Reuters.

Жители России в среднем работают по 37,1 часов в неделю, подсчитал в марте Росстат. При этом мужчины работают 38,7 часа в неделю, а женщины — 35,4. По данным службы, самым «трудолюбивым» регионом стал Севастополь, жители которого работают в среднем 39 часов в неделю. Далее следуют Владимирская и Ростовская области — там россияне трудятся по 38,7 часа. Меньше всего работают на Алтае — 32,9 часов. В Карелии — 33,4 часа, в республике Коми — 34,1 часа в неделю, то есть менее семи часов в день.