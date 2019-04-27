Привез коррупцию: в Москве поймали украинского взяточника

Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Климца поместили в следственный изолятор еще 12 апреля. По данным издания, адвокаты бизнесмена обжаловали решение об аресте в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Задержанный остался под стражей до рассмотрения жалобы в суде.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По данным издания,

визит Климеца мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% его активов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После начала боевых действий на юго-востоке Украины бизнесмен потерял над ними контроль.

«В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать, либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса»,— утверждает источник.

Павел Климец родился в Донецке, там же получил высшее образование. Работал в «Донецкшахтопроходке», затем открыл собственное дело. В 2006 году он стал депутатом Верховной рады и переехал в Киев. Он был депутатом Рады V и VI созывов (2006 — 2007, 2007 — 2012 годы соответственно). В парламенте предприниматель занимался вопросами регулирования рынка алкоголя и табака.

В числе его активов алкогольная компания OLYMP. Как отмечает »Forbes Украина», в 2014-м эта компания потеряла активы в Крыму и прекратила розлив вина и коньяков на заводе «Бахчисарай».

Ему также принадлежит строительная компания «Атлант» (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год, ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна «Бикорм» и другие активы.

С 2011 по 2015 годы Климец входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн.

С началом военного конфликта в Донбассе группа потеряла около 40% активов. По оценке Forbes Украина на 26 апреля, состояние бизнесмена оценивается в $34 млн.

Бизнесмен лишился и финучреждения — в августе НБУ ввел временную администрацию в банк «Украинский финансовый мир» (Донецк), а в ноябре была начата процедура его ликвидации.

Предпринимателя раньше считали одними из крупнейших производителей спиртного, включая водку на Украине. Однако его структуры не раз были замешаны в скандалах из-за возможного выпуска поддельного алкоголя.

Климец — не единственный предприниматель, пострадавший от конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее принадлежащий Рианту Ахметову энергохолдинг «ДТЭК» заявил о полной утрате контроля над своими предприятиями на территориях ДНР и ЛНР. 1 марта 2017 года на тот момент глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ДНР ввела внешнее управление на 40 украинских предприятиях.

Компания обратилась в правоохранительные органы. Ахметов был единственным гражданином Украины, который вошел в список самых богатых людей по версии Bloomberg. Сейчас его состояние оценивается в $6,2 млрд.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО). Киев совершил попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

Часть Донбасса — территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. ОРДЛО — понятие в административно-территориальном устройстве Украины, объединяющее часть территорий этих регионов страны. Границы ОРДЛО были законодательно определены в марте 2015 года на основе линии разграничения между украинской армией и противостоящими им ополченцами ДНР и ЛНР по состоянию на 19 сентября 2014-го. На этой территории живут более трех миллионов человек.

24 апреля президент России Владимир Путин разрешил жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российские паспорта по упрощенной схеме. Это касается отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).