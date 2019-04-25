Паспорта и пенсии: что Россия даст жителям Донбасса

Жители Донбасса, которые переедут на постоянное место жительства в Россию, получат российские пенсии.

Руководство ПФР будет руководствоваться соглашением о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года. Согласно ему, подписавшие документ страны выплачивают пенсии проживающим на их территории гражданам стран-участников соглашения,.

«Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — цитирует агентство «Интерфакс» заявление ПФР.

Таким образом, если жители самопровозглашенных республик не переедут в Россию на постоянное место жительства, то российские пенсии они не получат.

При этом в ПФР пообещали, что будут оказывать «всяческое содействие» новым гражданам РФ в подтверждении их стажа и заработка, взяв на себя обмен данными с Пенсионным фондом Украины или пенсионными фондами ДНР и ЛНР.

Перевод из гривен в рубли будет осуществляться по официально установленному курсу валют к моменту назначения пенсии.

Получить оперативный комментарий у ПФР «Газете.Ru» не удалось.

Между тем с этого года в России проходит пенсионная реформа. Решение о повышении пенсионного возраста было принято в 2018 году. В октябре прошлого года закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. Власти увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Как заверяли чиновники, это дало возможность проиндексировать с 1 января 2019 года пенсии выше инфляции — на 7%. Среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году ее размер должен вырасти до 20 тыс. рублей в месяц, говорили чиновники.

В феврале 2019 года средний размер пенсий в России составил 14,1 тыс. рублей, говорилось в данных Росстата.

В самопровозглашенных республиках отказались от повышения пенсионного возраста вслед за Россией. Так, в ДНР пенсионный возраст у женщин наступает в 55 лет, для мужчин — в 60.

Средний размер пенсии в ДНР и ЛНР составляет около 5 тысяч российских рублей.

При этом сколько точно проживает человек в самопровозглашенных республиках, неизвестно.

По сообщению служб статистики ДНР и ЛНР, по состоянию на 1 января 2018 года на неподконтрольной украинской власти части Донбасса проживали около 3,7 млн человек. На Украине часто приводят другие данные, оценивая приблизительную численность населения самопровозглашенных республик в цифру менее 3 млн человек.

Судя по официальным оценкам российского МВД по состоянию на декабрь 2018 года, в России находились более миллиона выходцев из ДНР и ЛНР. Они имеют разные статусы: патенты на работу, виды на жительство, разрешение на временное проживание, временное убежище, рассказывала глава миграционного главка МВД Валентина Казакова.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорилось в документе на сайте Кремля.

Согласно указу президента, получение гражданства для жителей ДНР и ЛНР, причем как имеющих украинские паспорта, так и лиц без гражданства, будет занимать три месяца вместо обычных шести и более, а решение будут принимать уполномоченные территориальные органы МВД. Список таких органов по указу определит само МВД России. Паспорта жителям «народных республик» Донбасса будут оформляться преимущественно на территории соседней Ростовской области.

Сам президент необходимость принятия изменений объяснил тем, что он не желает создавать проблемы украинским властям, однако ситуация с правами человека в Донбассе «переходит границы».

На Украине этот шаг восприняли без энтузиазма. Киев обратился в Совбез ООН с просьбой провести заседание по данному вопросу.

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак ранее заявлял, что жители ДНР и ЛНР в случае получения российского паспорта автоматически лишатся украинского гражданства.