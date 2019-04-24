Не видать юаня: как Россия провалила разворот на Восток

В октябре Россия и Китай отметят 70-летие установления дипломатических отношений. Сейчас между Москвой и Пекином полное взаимопонимание в сфере политики и безопасности. Это отмечают обе стороны.

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам форума «Один пояс, один путь», состоявшемся в апреле, заявил, что отношения России и Китая в эти годы «продвигались вперед, несмотря ни на что», они отличаются «высшей степенью взаимного доверия».

Дружба, панды, жвачка

Эти слова были адресованы президенту Владимиру Путину во время его визита в Пекин на форум нового Шелкового пути. В знак доверия Си пообещал преподнести главе РФ особый подарок, символ Китая.

«Китайская сторона предоставит России пару больших панд», — заявил Си Цзиньпин.

Доверие есть и с российской стороны. Дорогого китайского друга Путин наградил позапрошлым летом орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Орден, «пара панд» и порядка 30 официальных визитов — убедительный аргумент в пользу того, что между лидерами установились доверительные отношения. Но только в сфере политики и безопасности. Между Россией и Китаем решен территориальный спор. Россия и Китай практически всегда голосуют одинаково на заседаниях совбеза ООН, дружат против США.

А вот в сфере экономики не все так просто. Хотя с формальной точки зрения и тут есть подвижки. Товарооборот между РФ и КНР постоянно растет. В 2016-м он увеличился на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017-м — на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году — на 27,1%, превысив $107 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд, сообщило на днях Главное таможенное управление КНР.

«В рейтинге основных торговых партнеров Китая Россия поднялась на 11-е место», — пояснили «Газете.Ru» в Минэкономразвития.

Но за счет чего вырос товарооборот? Ответ предсказуем. За счет поставок сырья.

«В прошлом году увеличились поставки в Китай минеральных продуктов на 62% до $42,7 млрд», — уточнили в Минэкономразвития.

Основа российско-китайского товарооборота с российской — нефть, природный газ, руда, металлы, лес.

Продовольствия поставлено было всего на $2,5 млрд. Продукции деревообрабатывающей промышленности — на скромные $4,8 млрд. Найти в Китае продукцию российских производителей невозможно. Рынок — гигантский, а объемы российских поставок хорошо смотрятся только в статотчетах.

До сих пор в пролете

Упущенные возможности особенно заметны на примере поставок соевых бобов. Китай — крупнейший потребитель сои в мире. Своей сои стране не хватает, и Китай закупает ее в США, Бразилии и других странах. Ежегодно только из США Китай импортирует порядка 70 млн тонн сои на $12 млрд.

Но после обмена заградительными пошлинами на импорт в 2017 году поставки сои из США сократились.

Россия могла бы заместить поставки сои, выращенной на Дальнем Востоке.

Но российский бизнес в состоянии вырастить и экспортировать только порядка 800 тысяч тонн сои в год. Это менее 1% от потребности в этом продукте со стороны Китая, ежегодно закупающего 90 млн тонн сои.

Кроме того, поставкам сои, как и в прочем любой другой продукции из России, препятствует кривая логистика. У России и Китая 4200 км общей границы. Значительная часть границы — водная, по реке Амур. При этом между Россией и Китаем до сих пор нет ни одного полноценного моста. И только в этом году, как ожидается, будет открыт первый железнодорожный переход от села Нижнеленинское Еврейской автономной области в городской уезд Тунцзян (Китай, провинция Хэйлунцзян).

Строительство китайской части железнодорожного моста через Амур длиной 1886 метров было завершено в октябре 2018 года. Общая длина моста составляет 2215 метров, это 20 пролетов, из которых Россия должна построить только три. Звучит, как анекдот, но по первоначальному плану мост планировалось построить еще в 2016 году. Китай построил свою часть, а российская сторона до сих пор достраивает свои три пролета.

Китайская экономика — плановая. Даже командная. Все ключевые решения в сфере экономики принимаются компартией. В 2020-м планируется достроить автомобильный мост между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Но и там сроки строительства под вопросом. И китайским партнерам не понятно, как можно пообещать и не сделать.

Удвоение оборота

Между тем следующий торговый рубеж во взаимной торговле — $200 млрд к 2024 году. «Российским экспертным сообществом проведен анализ по товарным позициям, которые востребованы в КНР и благодаря которым мы сможем внести вклад в достижение поставленной «планки». Готовы увеличить экспорт в КНР энергетических ресурсов, руд и железных концентратов, электрооборудования, турбореактивных двигателей, товаров для атомной отрасли, продукции химической продукции, изделий из древесины, а также услуг», — сообщили «Газете.Ru» в российском Минэке.

То есть удваивать товарооборот снова предлагается проверенным способом — продажей энергетических ресурсов. Задача вполне выполнимая за счет ввода в конце этого года газопровода «Сила Сибири». По плану это поставки в Китай 38 млрд куб. м российского природного газа в течение 30 лет.

Тот факт, что Россия стала сырьевым придатком Европы, давно никем не оспаривается. Но и «разворот на Восток», судя по всему, будет с таким же итогом.

Но Китаю такой формат сотрудничества кажется недостаточным. Как пояснил «Газете.Ru» посол КНР в России Ли Хуэй, сотрудничество в рамках Евразийского союза, хотя и имеет «достижения», но «не дотягивает до ожиданий, и есть огромное пространство для углубления и расширения сотрудничества».

У китайских властей сейчас в приоритете проект Шелкового пути в Европу. Соглашения о сотрудничестве заключены со 124 странами. Россия тоже подписалась на новый Шелковый путь. Но договориться о совместном строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань так и не получилось. Между тем этот проект еще в 2013 году рассматривался как часть Шелкового пути. Вместе с потоками грузов из Китая в Европу мог вырасти и пассажиропоток, и ВСМ, продолженная до границы с Китаем, была бы тут кстати.

Мешает углублению сотрудничества, в частности, несогласованность российского и китайского законодательства. Причем есть все основания говорить о негибкости именно российских законов. Дело в том, что Китай давно нашел компромиссы с торговыми нормами США, Франции, Германии. В Пекине давно обосновались крупнейшие мировые ритейлеры. Например, французский Carrefour и торговая сеть N1 в мире — американский Walmart. Но согласовать с Россией нормы торговли, санитарные и ветеринарные требования даже по отдельным товарным позициям никак не получается.

Слишком мало, слишком медленно

Китайский бизнес ждет перезапуска партнерских отношений с Россией. Готовы на все и в любом формате — в двустороннем или на уровне Евразийского союза. Как пояснили «Газете.Ru» в министерстве коммерции КНР, стороны уже завершили работу над технико-экономическим обоснованием соглашения, но теперь его необходимо одобрить профильными министерствами и ведомствами РФ и Китая.

«Китайская сторона уже завершила свои внутренние процедуры, сейчас мы ждем этого же от российских коллег», — сказал заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии Министерства коммерции Китая Ван Кайсюань.

Между тем старт соглашению о партнерстве был дан еще в 2015 году лидерами двух стран, а сам проект начал готовиться только начиная с прошлого года, с тех пор как в Пекин приезжал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Сколько еще понадобится времени на согласование документа, неизвестно. Но тормозится согласование по вине Москвы, а не Пекина. Между тем без этого документа невозможно добиться либерализации правил торговли, увеличить инвестиционную деятельность, урегулировать проблему прав на интеллектуальную собственность, правила электронной коммерции, госзакупок.

Что, кроме сырья, сои, мирного атома может предложить Россия Китаю? В Минэкономразвития говорят об инвестиционном сотрудничестве. Что сделано в этом направлении? Сформирована межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству.

С российской стороны ее возглавляет первый зампред правительства Антон Силуанов, с китайской — заместитель председателя Государственного совета КНР Хань Чжэн.

«Сегодня в «портфеле» комиссии 70 проектов на общую сумму свыше $120 млрд в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства и др.», — поясняют в Минэкономразвития.

Часть инвестпроектов, например, по производству двигателей для грузовых автомобилей WEICHAI и легковых автомобилей Great Wall под маркой HAVAL, уже реализуется. Но и здесь темпы и масштабы более чем скромные. По крайней мере, в масштабе китайской экономики это капля в море. А наращивать темпы сотрудничества, которые реально заинтересовали бы Китай, наша стана не в состоянии.

А Россия вся в белом

В Китае на официальном уровне об охлаждении отношений в сфере экономики открыто не говорят. Это не соответствует ни политесу, ни менталитету китайских товарищей. А в России охлаждение отношений уже никто не скрывает. По итогам того же форума «Один пояс, один путь» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был вынужден отметить осторожность китайских партнеров в экономических отношениях с Россией, в том числе в сфере инвестиций.

«Да, многие китайские банки и иные экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны. Все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики. Конечно, осторожность часто проявляется со стороны китайских партнеров», — отметил Песков.

Китайцы считаются в России трудными партнерами. Такое мнение бытует в среде правительственных чиновников.

В 2014 году, когда отношения с Западом только начинали портиться, Россия объявила о развороте на Восток. Однако теперь, спустя пять лет, выясняется, что разворота на самом деле не случилось.

КНР не заместила дешевые западные кредиты, обходит Россию стороной, через Казахстан, выстраивая новый Шелковый путь. Китайские власти не поддерживают экономические санкции против России, но китайский бизнес, причем крупный, ориентированный на экспорт, не хочет иметь дело с российскими партнерами, опасаясь санкций. Российский посол в КНР Андрей Денисов говорил, что китайские партнеры, для которых торговля с США имеет крайне важное значение, «вполне естественно опасаются непрямого воздействия санкций на свои кредитно-финансовые институты и на свои предприятия».

Денисов считает, что у Китая с США теплые отношения в сфере экономики и прохладные в сфере политики. У России с Китаем все наоборот.

Дружба с Россией оказалась для китайцев на втором месте по важности после партнерских отношений с США, свидетельствуют также данные опроса, проведенного изданием Global Times.