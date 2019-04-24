Газ до отказа: как защищают «Северный поток — 2»

Nord Stream 2 — компания-оператор «Северного потока — 2» — направила письмо главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором запросила у ЕС гарантии для реализации своего проекта, отметив, что в противном случае готова отстаивать свои интересы в международном арбитраже. Текст письма, подписанного исполнительным директором компании Маттиасом Варнигом, опубликовало издание Politico.

В Nord Stream 2 «Газете.Ru» подтвердили факт отправки письма, уточнив, что в нем компания

«запросила Европейский Союз (ЕС) предоставить официальное подтверждение того, что на основании измененной Газовой директивы к проекту «Северный поток – 2» будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве».

Напомним, что в начале апреля Европарламент окончательно утвердил поправки к Газовой директиве и теперь европейское законодательство в части наземных трубопроводов должно распространяться на новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС. Одно из главных правил — «анбандлинг» — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. То есть одна компания не может добывать «голубое топливо» и одновременно владеть трубопроводом, по которому транспортируется газ. Здесь под удар ставится монопольное положение «Газпрома», которому сейчас принадлежит 100% компании Nord Stream 2.

Еще один момент — половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС.

Так как в России у «Газпрома» монополия на экспорт газа, а «Северный поток — 2» протянут с российского берега на германский, то есть вероятность, что половина трубы попросту останется пустой.

В ходе обсуждения поправок Германии — главному бенефициару российской трубы в ЕС — удалось добиться права ограничивать действия Газовой директивы по согласию с Еврокомиссией. Однако по факту реализация этого права займет немало времени, учитывая сложную забюрократизированную систему в ЕС и большое количество противников российских энергоносителей среди еврочиновников.

В совокупности все это создаст и проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков окупаемости проекта.

С 2015 года инвестиции компании Nord Stream 2 только в капитальные затраты на проектирование и строительство газопровода «Северный поток – 2» составили более €5,8 млрд.

Как поясняют в компании, новые положения Газовой директивы будут распространяться на участок газопровода «Северный поток – 2», расположенный в Германии — в месте соединения с газотранспортной сетью страны-члена ЕС.

«Статья 49a измененной Газовой директивы предусматривает возможность дерогации (частичной отмены закона — «Газета.Ru») в отношении морских газопроводов, которые были «завершены» до ожидаемого летом 2019 года вступления в силу новых положений. Дерогация позволяет государствам-членам ЕС не применять к таким газопроводам ключевые положения Газовой директивы о разделении прав собственности, обеспечении доступа третьих сторон и регулировании тарифов», — отмечают в Nord Stream 2.

«Если к «Северному потоку — 2» не будет применяться такой же правовой режим, как к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны до принятия поправок к Газовой директиве, это будет являться нарушением международного права и законодательства ЕС, включая невыполнение обязательств ЕС по Договору к Энергетической хартии в отношении компании Nord Stream 2 как инвестора», — подчеркивают в компании.

В своем обращении Nord Stream 2 апеллирует к статье 26 Энергетической хартии, которая, в частности, предусматривает возможность разрешения споров через суд.

Неудивительно, что оператор проекта требует ясности в этом вопросе. Среди чиновников и парламентариев ЕС нет единой позиции по поводу российского проекта. Так, например, один из претендентов на пост главы ЕК Манфред Вебер, представляющий одну из наиболее влиятельных в парламенте Европы партий ЕНП (Европейскую народную партию), заявил недавно, что заблокирует проект «Северный поток — 2», если ему удастся придти к власти. Неоднократно против газопроводов из России выступали представители Польши и стран Прибалтики.

В целом сам по себе ход Nord Stream 2 довольно прагматичный, отмечает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.

«Судебное разбирательство инициировать в международном суде можно, так как есть конкретная статья хартии, которую возможно своими действиями ЕК нарушила, и для того, чтобы это выяснить, и будет назначен суд, а вот как дальше будут разворачиваться события предположить достаточно сложно – ведь из инициативы Варинга следует, что ЕК должна будет принять некие меры в отношении других участников рынка, чего делать она, разумеется, не собиралась изначально», — добавляет Павел Иккерт.

Между тем 24 апреля на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и посла Германии Рюдигер фон Фрича было отмечено, что сейчас по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода — около 44% от его общей протяженности. «На встрече была отмечена успешная работа действующего газопровода «Северный поток», а также важное значение для энергетической безопасности Европы и Германии строящегося газопровода «Северный поток — 2», — заверяют в «Газпроме».