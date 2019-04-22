Трамп промахнулся: санкции США помогут рублю

Иран предпримет необходимые шаги в ответ на решение президента США Дональда Трампа не делать исключений из иранских «нефтяных» санкций, говорится в заявлении иранского МИД, распространенном.

«Решение (Трампа) не имеет никакого значения, - говорится в заявлении. - МИД Ирана находится в контакте со своими зарубежными партнерами. Итоги этих консультаций будут учтены. По данному вопросу будет принято соответствующее твердое решение».

Госсекретарь Майк Помпео накануне объявил, что США намерены отказаться от смягчения санкций против Ирана.

Так, Вашингтон решил не продлевать срок действия исключений из санкций в отношении Ирана. То есть со 2 мая государства, покупающие у исламской республики нефть, должны будут прекратить это делать, иначе им будут грозить санкционные меры со стороны США.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, «президент Трамп принял данное решение, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».

Правда, ни как США намерены блокировать поставки, ни последуют ли в отношении нарушителей немедленные санкции, заявлено не было.

Пакет санкций против Ирана был введен в ноябре 2018 года. Анонсируя эти санкции, США сделали исключение для восьми стран, которым было разрешено покупать иранскую нефть. В их числе были Индия. Китай, Япония, Италия, Южная Корея, Тайвань, Греция и Турция. Срок действия этого режима заканчивается 2 мая.

Между тем уже после того, как The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники сообщала, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать действие исключений из режима нефтяных санкций после того, как они истекут в мае, котировки нефти подскочили.

«Основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район $74 за баррель на заявлениях из США о снятии послаблений для покупателей иранской нефти», - отмечает Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка.

Позднее Белый дом анонсировал, что дефицита нефти на рынке не будет. По словам администрации США,

Саудовская Аравия и Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) согласились «принять меры в надлежащее время для обеспечения глобального спроса на нефть после того, как вся иранская нефть будет выведена с рынка».

Добыча Саудовской Аравии в настоящее время находится на уровне 9,8 млн. баррелей в сутки. Потенциально максимум добычи в этой стране – это 12 млн баррелей. Из Ирана на данный момент поставляется чуть более 1 млн. баррелей нефти в день, поэтому заместить долю выпадающего Ирана для Саудовской Аравии и Эмиратов на мировом рынке не составит труда, хотя это и идет в разрез с соглашениями, принятыми в рамках ОПЕК.

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что если в 2018 году на рынке нефти чувствовалась напряженность, то сейчас картина выглядит значительно лучше. Хук постарался не замечать в своей речи о последствиях решения о сокращении добычи нефти в рамках картеля ОПЕК+, падения добычи и поставки нефти на внешние рынки из Венесуэлы, и регулярных перебоев в поставках нефти из Ливии.

Не было сказано и о том, какие меры США намерены применять к Ирану – будут ли блокироваться танкеры с нефтью, идущие из акватории Ирана и что будет с теми странами, кто решит продолжать покупать нефть у Исламской республики.

Из всех 8 стран, пользующихся сейчас режимом исключения из запрета на покупки нефти Ирана, решение США на Китае и Индии скажется болезненнее всего, так как они выступают самыми крупными импортерами.

Китай и Индия ранее даже отказались от платежей в долларах, так как режим санкций США по отношению к Ирану включает и запрет на работу в стране системы международных платежей SWIFT. Эти страны перешли в расчетах за поставляемую нефть на использование национальных валют.

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер» говорит, что на фоне событий вокруг Ирана и при отсутствии новых санкционных «выпадов» Запада в отношении России для рубля сохранятся очень комфортные условия.

Курс рубля в ближайшие дни может получить косвенную поддержку от роста оптимизма в настроениях рынка. Основными драйверами до конца недели будет оставаться совокупность роста нефтяных цен, налогового периода и повышенного спроса на российские активы в условиях санкционного затишья. Ожидаемый курс рубля до конца недели Покатович определяет в диапазоне 62,7 - 64,5.

Между тем официальный курс рубля к доллару, который установлен ЦБ по итогам торгов на Московской бирже, составляет 63,87 рубля за $1.