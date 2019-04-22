Проверка газом: уступит ли Зеленский «Газпрому»

Очередной раунд российско-украинских переговоров по газу может пройти в мае. О том, что планы провести их именно в это время сохраняются, недавно говорил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы изначально договаривались на май месяц. Думаю, в ближайшее время наши планы будут скоординированы»,

- сказал он 19 апреля. Речь идет о трехсторонней встрече в формате Россия - Еврокомиссия - Украина. Два предыдущих раунда в таком формате состоялись летом 2018 года и в январе 2019 года. Пока стороны только обозначили свои позиции, однако готовности идти на уступки ни Москва, ни Киев не проявляли.

Новый раунд переговоров пройдет уже на фоне новой для Киева реальности.В прошедшем 21 апреля втором туре выборов президента Украины победу, по предварительным данным, одержал оппонент действующего главы государства - Петра Порошенко - Владимир Зеленский, у которого активной антикремлевской позиции заявлено не было.

После обработки 99,03% протоколов, Зеленский набирает 73,22% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали 24,46% украинцев.

Согласно официальным процедурам, прописанным в украинском законодательстве, избранный президент должен вступить в должность не позднее 3 июня, хотя по факту скорее всего это произойдет раньше. Поэтому новый раунд консультаций имеет все шансы пройти при новом лидере.

Победа Зеленского дает основания для осторожного оптимизма,

полагает политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Свое первое заявление Зеленский сделал по теме освобождения украинских задержанных, моряков в том числе. Таким образом Зеленский должен выйти на диалог с Россией, полагает эксперт.

Действия, которые будут предприняты избранным президентом в ближайшее время, в том числе по обмену задержанных лиц, и будут говорить о перспективах сотрудничества во всех остальных сферах, в том числе энергетической, добавляет политолог.

Газовый транзит через Украину является важнейшим финансовым донором бюджета страны, поэтому Украина и ЕС, который хочет получать топливо без перебоев и в необходимом количестве, в этом вопросе будут выстраивать одну линию для переговоров с Москвой, отмечает аналитик ГК Алор Алексей Антонов.

Действующий договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 1 января 2020 года. Ранее в Киеве подсчитали, что в случае потери возможности транспортировать российский газ, экономика страны потеряет не менее $3-5 млрд в год.

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум 3-5 млрд долларов», — заявил в марте депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«То, что это соглашение будет продлено, сомнений почти не остается. Самое важное сейчас понять какие в итоге будут поставлены условия по объемам прокачки и какие, с учетом всех внешних судебных споров, Украина будет выбивать для себя преференции в случае рисков из-за несоблюдения «Газпромом» условий договора», - отмечает Антонов.

Ранее стороны озвучили свои требования: так, Россия потребовала снять с «Газпрома» все судебные претензии «Нафтогаза» по предыдущим арбитражным спорам. Для Киева это означает в том числе и отказ от присужденных Стокгольмским арбитражем $2,56 млрд выплат со стороны «Газпрома».

На это в Киеве никто не пойдет, уверен сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. С этой точки зрения избрание Зеленского мало что меняет. «Газпром» поставил свои условия, в Киеве же от уже одержанной победы никто не готов отказываться. Кроме того, сами переговоры по газу ведет не президент, а «Нафтогаз Украины», позицию определяет правительство страны, поэтому здесь еще многое будет зависеть от предстоящих выборов в Верховную Раду и сформированного по его итогам кабинета министров, добавляет он.

С действующим руководством «Нафтогаза» Андреем Коболевым переговорный процесс у «Газпрома» не идет.

Договариваться с Москвой ранее пытались глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведук и экс-кандидат в президенты Украины от его партии Юрий Бойко. Они приезжали в российскую столицу 22 марта - перед первым туром выборов на Украине - и встречались с премьером Дмитрием Медведевым. В переговорах также принимал участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, и речь шла в основном про газовые договоренности между Киевом и Москвой.

Бойко отмечал, что действующая власть не проявляет активности в решении вопроса о будущем контракте по транзиту. Медведчук тогда сказал, что сохранить украинский транзит можно было бы, вернувшись к идее создания на Украине газотранспортного консорциума с участием «Газпрома». Разговоры об этом идут с 2002 года, однако так и не привели к ощутимым результатам.

«Я уверен, что если мы не сохраним транзит газа через газотранспортный консорциум, что, на мой взгляд, единственное средство, чтобы его сохранить, то поступления в украинский бюджет исчезнут», — продолжал Медведчук.

Позже уже в интервью Reuters Медведчук заявил, что если новый президент Украины заключит сделку с Кремлем, он сможет вернуть контроль над оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России.

«Если мы <...> продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь еще больше ухудшится», — сказал Медведчук. По его словам, ежегодно без России Украина теряет до $20 млрд — в экспортном потенциале.

Россия проявила готовность к диалогу с Киевом по газовому вопросу, когда в Москву приезжали Медведчук и Бойко, тем самым Россия продемонстрировала готовность в целом вести переговоры, отмечает Перлин. По большому счету у Зеленского есть шанс для этого, добавляет он.