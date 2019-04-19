Вторая Россия? Как Португалия вышла из кризиса

Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы. Когда в 2008 году разразился глобальный экономический кризис, страна уже была в предбанкротном состоянии. В ЕС Португалия вступила в 1986 году, и это сначала пошло ей на пользу. Экономика начала расти за счет расширения торговли и притока субсидий союза на улучшение инфраструктуры.

Евро прикончил эскудо

Но переход с нацвалюты — эскудо — на евро в 2002 году подкосил аграрную, архаичную экономику с низкоквалифицированной рабочей силой. ВВП Португалии на душу населения в 2006 году оказался самым низким во всей Европе.

Экономисты и банкиры называли португальскую экономику «слабым звеном» и «новым европейским больным».

При этом Португалия, как, впрочем, и многие страны «старой Европы», действительно жила не по средствам. К 2009 году ее госдолг достигал гигантской суммы — $262 млрд или 175% ВВП. Больше долгов к размеру ВВП накопили только Греция и Исландия. По состоянию на март 2019 год госдолг к ВВП Португалии составляет 121,5%.

Португалия — это страна-исключение из правил. Точнее, из тех канонов, которые еврочиновники и банкиры навязали всем своим странам-участникам Евросоюза.

Именно Португалия доказала, что можно отказаться от диктата тройки кредиторов — МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии. Нужно не экономить на зарплатах и пенсиях, а наоборот, пополнять кошельки граждан, возрождать потребление и через потребительский спрос добиваться роста ВВП.

В Греции, например, власти не смогли противостоять диктату МВФ, и теперь там наступило разочарование после десятилетия следования курсу на сокращение бюджетных расходов, урезания соцпрограмм. А Португалия, следующая собственной стратегии, испытывает, наоборот, подъем.

Рейтинги пошли вверх

В прошлом году международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2011 года повысило долгосрочные рейтинги Португалии до уровня инвестиционной категории — «Baa3» — с «Ba1». Прогноз рейтингов был изменен на «стабильный» с «позитивного».

Вернуть рейтинги Португалии помогли растущие инвестиции и наличие устойчивой тенденции к снижению долговой нагрузки государства.

Показатель отношения госдолга к ВВП Португалии сократился в 2017-м на 4,5 процентного пункта — до 124,7% ВВП.

Эксперты агентства ожидают, что долговая нагрузка Португалии уменьшится до 116% ВВП к 2021 году.

В Moody's также отмечают, что поддержку экономике Португалии оказывает общий подъем в Европе.

Темпы роста ВВП Португалии в 2017 году достигли 2,8% — максимума за 17 лет, в частности, благодаря росту турпотока, ключевой отрасли страны. В Португалии лето практически круглый год, и погреться сюда приезжают со всей Европы, в том числе богатые жители Германии и Скандинавских стран, США и Канады, а также россияне и граждане Восточной Европы.

В среднем ежегодный турпоток составляет 10 млн человек. За счет возрождения туризма безработицу в Португалии удалось сократить почти вдвое.

В 2017 году правительство улучшило социальное положение граждан. Инициативы начинались со слов «впервые» за столько-то лет. Именно 2017-й стал первым с 2011 годом, когда государство возобновило выплату заработной платы госслужащим в полном объеме. То есть госслужащие снова стали получать зарплату в полном объеме для тех, у кого она была свыше 1500 евро.

Вернулась полная оплата сверхурочной работы на государственной службе. Впервые с 2013 года. Хотя и не для всех, а только для врачей, медсестер и других специалистов в сфере здравоохранения.

Впервые за последние семь лет были увеличены субсидии на питание. Правительство также вернулось к социальным, то есть пониженным тарифам на воду, свет и газ для льготных категорий граждан.

Также в 2017-м все пенсии в размере до 838 евро в месяц увеличили в соответствии с размером инфляции — на 0,7%. Такого не происходило вот уже пять лет. Ранее индексация применялась только к пенсиям до 628 евро. Цель — подтянуть минимальные пенсии до 1 тыс. евро.

В прошлом году тренд на рост соцподдержки был продолжен. И в этом тоже.

Согласно оценкам министерства экономики, ВВП Португалии в 2019 году увеличится на 2,2%.

Но, кажется, появились первые признаки торможения португальской экономики. Например, Еврокомиссия тоже прогнозирует подъем экономики Португалии, но на меньшую величину, чем указывает суверенное министерство. Всего на 1,8%. Это хуже оценок для еврозоны и Евросоюза в целом, предусматривающих рост на 1,9%.

Проблемы появились еще год назад, в первом квартале. По данным Евростата, рост экономики всей еврозоны в первом квартале 2018 года составил 0,4% против 0,7% в четвертом квартале 2017 года. Как отмечал Bloomberg, наиболее заметное замедление темпов роста ВВП — в Португалии, Германии, Нидерландах.

Так что этот год может оказаться переломным для самой западной окраины Европы. Но португальцы, похоже, верят в справедливость и действительно могут преподнести очередной сюрприз, вопреки пессимистичным прогнозам.

Эксперты иногда сравнивают Португалию и Россию. И тут, и там, как считается, есть сострадание к бедным. Один пример. На дне кризиса португальское правительство, хотя и страдало от политики «затягивания поясов», нашло возможность выделить финансовую помощь пострадавшим грекам. Правда, за счет увеличения своих собственных долгов.

В характере россиян и граждан Португалии до сих пор сильны социалистические традиции. У них и у нас в парламенте представлены коммунисты, и левые политические силы имеют некоторый вес.

Отстроить единое государство от Владивостока до Лиссабона когда-то предлагал президент России Владимир Путин, но идея не получила продолжения. После референдума в Крыму это стало тем более очевидным. Хотя португальские правительственные чиновники периодически приезжают в Россию и заверяют, что санкции санкциями, а наращивать взаимный товарооборот можно в любых условиях.

«Российская и португальская экономики, скорее, антиподы, в России огосударствление экономики и высокая доля крупного бизнеса, доля государства в экономике — около 70%, в Португалии же доминируют рыночные структуры и большой процент малого и среднего бизнеса», — сравнивает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Роднит две страны, скорее, отставание от развитых государств в уровне жизни населения. Португалия смогла извлечь выгоду из ультрамягкой политики ЕЦБ, снизив доходность гособлигаций страны и уменьшив процентные расходы бюджета.

«Но вытянул экономику Португалии прежде всего потребительский сектор, пошедший в гору после смягчения норм жесткой экономии. В России же, наоборот, продолжающееся несколько лет снижение реальных доходов населения подтачивает потребительский спрос», — указывает Сергей Суверов.

Российская экономика не растет, потому что здесь слишком большой отток капитала, дорогие кредиты для бизнеса и населения, добавляет он.

К тому же в России высокий уровень бедности, что подавляет платежеспособный спрос, отмечает Суверов.

В отличие от Португалии, в РФ эксперты не видят никаких мер по оживлению потребительского спроса. Как сообщил на днях Росстат, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о средних доходах россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию. В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе–марте составили 29 920 рублей. При этом падают реальные доходы населения пятый год подряд.

Несмотря на то, что пик инфляции пройден, перспектив роста реальных располагаемых доходов не просматривается, говорила «Газете.Ru» аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.