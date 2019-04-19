Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу. Во время трансляции он дал поручение правительству и потребовал более оперативно закончить модернизацию двух НПЗ – «Мозырский» и «Нафтан».

Лукашенко уверен, что Белоруссия, покупая нефть на мировом рынке у альтернативных России поставщиков и перерабатывая ее на своих заводах, будет получать большую прибыль, чем сейчас, когда она работает, в основном, на российском сырье.

Причина недовольства Александра Лукашенко действиями Москвы кроется в налоговом маневре, который проходит в России с 2015 года.

В рамках этой реформы поэтапно снижалась экспортная пошлина на нефть. Но одновременно рос налог на добычу полезных ископаемых — НДПИ. Вместе с ними изменялись и экспортные пошлины на нефтепродукты, которые зависят от размера экспортной пошлины на нефть. Сейчас пошлины на нефть и нефтепродукты составляют 30–100%, а к 2014 году планируется их снизить до нуля, объясняет ведущий аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Белоруссия получает российскую нефть беспошлинно, но в ходе налогового маневра цена нефти для Минска окажется такой же, как и для других европейских покупателей нашей нефти. Свои потенциальные потери Белоруссия оценивает в $10,8 млрд, и этот убыток будет нанесен страны в течение шести лет.

В 2018 году два НПЗ Белоруссии переработали около 18 млн тонн нефти. Совокупная ожидаемая мощность этих заводов после реконструкции — до 24 млн тонн. Лукашенко жестко потребовал от правительства закончить работы к 7 ноября 2019 года.

«Белоруссия сейчас в очередной раз набивает себе цену для подстраховки в будущих диалогах с Россией, но, с какой стороны не смотри, российская нефть все равно будет лучшей альтернативой для наполнения бюджета экспортными нефтедолларами», ,

— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Он считает, что Белоруссия в любом случае не откажется от российской нефти и если предположить, что она будет закупать ее у альтернативных источников, то таким образом страна станет играть сама против себя.

Если Белоруссия рискнет покупать нефть у международных поставщиков, то она столкнется с проблемами — например, в транспортировке этой нефти до белорусских НПЗ из портов Прибалтики, ведь сырье преимущественно будет поставляться по железной дороге, считает Дмитрий Жарский. Использовать иные трубопроводы дорого, к тому же нет достаточных гарантий по надежности инфраструктуры, добавляет он.

Как и любой другой проект национального масштаба, строительство нефтеперерабатывающих заводов и экспансия на сырьевом рынке сопровождается громкими словами чиновников, однако на деле все не так безоблачно, как преподносится, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В настоящее время мы можем наблюдать, как Белоруссия адаптируется к новым условиям: в январе-феврале этого года Минск импортировал всего 20,3 тыс. тонн нефтепродуктов»,

— отмечает эксперт.

Основными потребителями белорусских нефтепродуктов являются Украина, Нидерланды и Великобритания, однако страна уже не в состоянии удерживать такую планку экспорта: поставки в Нидерланды и Великобританию снизились на 30% и 16,7% соответственно, и только Украина получила сопоставимый с предыдущими периодами объем — 399 тыс. тонн.

Недавнее решение российского правительства запретить весь экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину может помочь белорусам компенсировать свои потери и переориентироваться на соседнюю страну, где топливо будут покупать дороже, чем другие контрагенты, а меньшее транспортное плечо позволит сэкономить на транспортировке, отмечает Геннадий Николаев.

В целом же сложно представить, где Белоруссия найдет нефть дешевле, чем в России, даже если учесть пресловутый налоговый маневр, который так ругает Лукашенко, ведь нефть из Венесуэлы или Ирана – это, во-первых, дорогая логистика, а во-вторых, риск навлечь на себя гнев США из-за санкций против этих стран, резюмирует эксперт.

Вероятнее всего, Минску все же придется восстанавливать поставки сырья из России, несмотря на всю браваду Лукашенко, чтобы обеспечить спрос украинцев и не растерять других покупателей, резюмирует Геннадий Николаев.