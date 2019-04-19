Фискальный груз: бизнес хочет обсуждать налоги

Российский бизнес пока что остается в стороне от обсуждаемой с прошлого года расчета фискальной нагрузки на предприятия. Это следует, в частности, из письма президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина от 16 апреля (есть в распоряжении «Газеты.Ru») на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Козака.

«Просим Вас поручить Минэкономразвития привлечь РСПП к участию в разработке проекта методики и проведения оценки уровня фискальной нагрузки на предприятия отраслей промышленности»,

— пишет глава РСПП.

Российский союз промышленников и предпринимателей направил в правительство предложение об обсуждении любых изменений у себя на площадке.

В Торгово-промышленной палате «Газете.Ru» сообщили, что в ТПП не было обращений по участию в разработке методики.

О возможности пересмотра налоговой нагрузки для различных компаний заявил в прошлом году помощник президента Андрей Белоусов. Он предложил президенту Владимиру Путину изъять более 500 млрд рублей у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» из их сверхдоходов за 2017 год. В частности, Белоусов отмечал, что в 2017-м, благодаря рыночной конъюнктуре, металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать 1,5 трлн рублей прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации, а налоговая нагрузка в этих отраслях была ниже, чем в нефтегазовой.

Хотя это предложение и не нашло поддержки, в правительстве поручили Минэкономразвития подготовить методику оценки фискальной нагрузки.

Ведомство в итоге представило формулу, по которой будет оценивать предприятия.

Так, в первоначальном варианте предлагалось сложить все налоговые платежи предприятия и его расходы на услуги естественных монополий и разделить их на добавленную стоимость, за вычетом амортизации. Фискальная нагрузка будет рассчитываться на основе отчетности по МСФО. Данные должны анализироваться за последние 5 лет.

При этом для каждой отрасли предложено отобрать предприятия, по которым будет проведет расчет фискальной нагрузки в целом по отрасли.

Среди них – лесопромышленные компании, машиностроительные предприятия, медицинские компании, предприятия химической промышленности, ТЭК, транспортные компании, энергетические, информационные, авиационно-промышленные.

Предприятия данных отраслей работают по-разному: например, в высокотехнологичных компаниях выше доля расходов на капитал, производитель уникальной продукции имеет возможность перекладывать налоговую нагрузку на потребителя, в горно-металлургической отрасли предприятия выпускают совершенно разную продукцию, есть компании, работающие на стыке отраслей. Возникает вопрос, насколько нагрузка в оцениваемых компаниях будет релевантна для всех предприятий отрасли.

Как стало известно «Газете.Ru», в марте для оценки, например, Минпромторг предложил несколько десятков компаний в различных отраслях, Минсельхоз – 10 крупнейших в пищевой и перерабатывающей сфере и делающих отчетность по МСФО, а Минтранс сообщил об отсутствии предложений.

Однако сама методика вызвала многочисленные разногласия в ведомствах.

По сведениям «Газеты.Ru», вопрос о новой методике обсуждался на совещании у Дмитрия Козака 18 февраля. Тогда же Минэкономразвития совместно с Минэнерго, Минфином, ФАС и ФНС поручено до 15 мая представить в правительство согласованную оценку фискальной нагрузки на предприятия. При этом к методике были высказаны замечания в ходе обсуждения у Дмитрия Козака. В итоговом решении согласились, что она требует доработки.

В частности, по итогам совещания 18 февраля были приняты следующие решения: исключить тарифную составляющую из расходов, учитываемых при оценке фискальной нагрузки на предприятия, выделив ее в отдельно; включить налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в состав налоговых платежей. Кроме того, включить в расчет фискальной нагрузки неналоговых платежей, зачисляемые в бюджеты субъектов.

Таким образом, были учтены некоторые замечания финансового ведомства. В письме заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы А. Н. Голомолзина от 1 марта 2019 года (есть в распоряжении «Газеты.Ru») говорится о том, что «ФАС не согласовывает представленный аппаратом правительства РФ проект методики».

Как прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, все это правильные и нужные новации, которые нужно было включить в оценку уровня фискальной нагрузки.

«В целом новая версия методики выглядит более мягкой по отношению к бизнесу. Однако правильнее бы было, чтобы к каждому конкретному бизнесу был свой индивидуальный подход, так как одного анализа доходности по МСФО не достаточно», — говорит генеральный директор компании «Вальтер Констракш» Евгений Вальтер.

Заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов считает, что в целом целесообразность этой методики вызывает вопросы. Выравнивание налоговой нагрузки может мешать перетоку капитала в наиболее высокодоходные отрасли. Таким образом, будут нарушаться рыночные законы экономики, отмечает эксперт.

В большинстве случаев к повышению фискальной нагрузки прибегают страны, имеющие серьезные трудности с дефицитом или высокий уровень госдолга, указывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Учитывая, что подобных проблем в отечественной экономике нет, то и рисковать ростом ВВП абсолютно незачем. Лучше средства останутся у предприятий и будут приносить пользу, а не отправятся в золотовалютные резервы, где будут лежать без дела. Гораздо большую эффективность способны принести меры по сокращению неэффективных государственных расходов, говорит Николаев.

«Пытаясь удержать налоговые сборы на высоком уровне, поднимая собираемость налогов, система безжалостно сама режет базу: эти деньги могли бы идти и на развитие и способствовать экономическому росту», — говорит Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик Tele Trade.

По данным «Газеты.Ru», ведомства еще в марте отправили в Минэкономразвития письма, что готовы рассмотреть доработанный вариант методики.

«Минфин России направлял свои замечания к первоначальной версии проекта методики и отмечал, что она требует значительной доработки. Доработанный проект методики в Минфин пока не поступал», — заявили «Газете.Ru» в ведомстве.

Связаться с курирующим вопрос методики в ФАС заместителем руководителя службы Анатолием Голомолзиным не удалось. В Минтрансе от комментария отказались. В Минэкономразвития, Минпромторге и Минэнерго, а также глава РСПП Александр Шохин, не смогли оперативно предоставить комментарий.