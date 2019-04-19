«Это выбор Киева»: почему не будет российской нефти

Сенатор Алексей Пушков рекомендует Украине закупать энергоносители у западных партнеров вместо поставок российской нефти.

«Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра!» — написал он в своем твиттере.

«А будет коллапс, так это выбор Киева», — добавил Алексей Пушков.

О возможном коллапсе в экономике республики в Киеве заговорили 18 апреля, после того как премьер Дмитрий Медведев анонсировал ввод встречных ограничений на введенные 10 апреля Украиной санкции в отношении РФ.

«Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — заявил Медведев, отметив, что «подписал постановление правительства на эту тему». Так, с с 1 июня текущего года ряд категорий товаров можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты.

Кроме того, расширяется запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. «Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», — уточнил премьер.

В «Укртатнафте» после этого заявили, что запрет России на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину может привести к коллапсу на местном топливном рынке и в экономике страны в целом, а также подорвать национальную безопасность.

В компании отметили, что намерены увеличить объем переработки сырья, поступающего с каспийских месторождений, чтобы обеспечить Украину нефтепродуктами в полном объеме.

Кроме того, «Укртатнафта» призвала власти помочь нефтеперерабатывающим предприятиям нарастить собственное производство для потребностей украинской экономики.

Как отмечала УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на $5,54 млрд, в натуральном выражении импорт вырос на 3% – до 8,06 млн тонн, в денежном — на 31%.

38,1% ($2,11 млрд) пришлось на поставки из Белоруссии, 37,3% ($2,07 млрд) — из России, 10,3% ($570 млн) — из Литвы.

«В Киеве считали, что бесконечно вводимые режимом санкции против России, выпады и провокации останутся без ответа, будут игрой в одни ворота. Крупный просчет. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан», — написал Алексей Пушков.

Между тем, по подсчетам аналитиков Bloomberg, украинская экономика входит в топ-10 «самых несчастных» в мире рядом с Грецией и Уругваем. У нее шестая строчка в этом анти-рейтинге. По версии аналитиков агентства, Украина находится среди стран, которые переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют «мизерный прогресс в деле обуздания роста цен и возвращения людей на работу».

Между тем оппозиционный украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал Владимиру Зеленскому в случае победы на президентских выборах «добиться сделки с Москвой, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.

«Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга. Мы говорим, что необходимо восстановить экономическое сотрудничество на прагматичной основе», — заявил Медведчук в интервью агентству Reuters.

По подсчетам оппозиционера,

политика нынешнего президента Петра Порошенко уже привела к тому, что Украина теряет $20 млрд в год экспортной выручки от ухудшения связей с Москвой.

Сам Медведчук ранее также продвигал для участия в предвыборной гонке от своей партии Юрия Бойко, однако тот не прошел во второй тур. За несколько дней до голосования Медведчук с Бойко приезжали в Москву и встречались с Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, демонстрируя готовность договариваться по энерговопросам, в первую очередь — по газовому транзиту. Теперь Медведчук намекает Зеленскому на необходимость искать компромиссы с Москвой.

Между тем, опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты также отмечали, что ситуация с запретом на экспорт нефтепродуктов негативно скажется на украинской экономике.

Украина активно наращивает импорт российских нефти, нефтепродуктов, что позволило увеличить только за прошлый год объем поставок на $1,5 млрд, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Прежде всего хочется отметить, что основным поставщиком нефти и нефти продуктов на Украину является Белоруссия, естественно это российская нефть, просто Белоруссия как посредник получит дополнительный доход в свой бюджет от перепродажи российской нефти на Украину, отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

С другой стороны, на Украине подорожают горюче смазочные материалы, энергетика. Что сделает продукцию,идущую на экспорт на мировые рынки из Украины менее конкурентоспособной в ценовом сегменте, добавляет Лисицын.

Ответные меры в отношении Киева Москва ввела за несколько дней до второго тура президентских выборов в Украине. В них 21 апреля примут участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В первом туре Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей, Зеленский стал лидером с 30,24% голосов.