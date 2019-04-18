«Коллапс экономики»: что ждет Украину без нефти России

Запрет России на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину может привести к коллапсу на местном топливном рынке и в экономике страны в целом, а также подорвать национальную безопасность, сообщили в «Укртатнафте».

Как отметили в компании, они намерены увеличить объем переработки сырья, поступающего с каспийских месторождений, чтобы обеспечить Украину нефтепродуктами в полном объеме.

При этом «Укртатнафта» призвала власти помочь нефтеперерабатывающим предприятиям нарастить собственное производство. Это поможет удовлетворить потребности экономики страны в топливе, добавили в компании.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 18 апреля, подписал распоряжение об экспорте нефти на Украину.

Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, заявил на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев.

Кроме этого, Россия ввела запрет на экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в $250 млн.

В настоящее время, по словам Медведева, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты, отметил он.

«Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — заявил Медведев, отметив, что «подписал постановление правительства на эту тему».

По его словам, это встречная мера в ответ на недавно введенные Украиной санкции в отношении РФ.

Так, 10 апреля украинское правительство расширило антироссийские торговые ограничения, распространив эмбарго на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники напряжением более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Под украинскими санкциями оказался импорт в Украину стеклянной тары из России, объем которого за последний год вырос вдвое.

Примечательно, что украинский кабмин принимал это решение вообще без обсуждения. Таким образом, в апреле Украина тогда дополнила перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный в 2015 году.

Тогда санкции были введены против 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Ограничения были введены после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Украина не признала итоги референдума на полуострове.

Россия также не оставалась в долгу у Украины. Так, в ответ на очередные ограничения Украины, Москва с 1 января 2016 года ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго. До этого – с 1 января 2016 года — перестал действовать закон о зоне свободной торговли между Россией и Украиной. Российское продэмбарго распространяется на украинские овощи, свинину, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко.

Как отмечала УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на $5,54 млрд, в натуральном выражении импорт вырос на 3% – до 8,06 млн тонн, в денежном — на 31%.

38,1% ($2,11 млрд) пришлось на поставки из Белоруссии, 37,3% ($2,07 млрд) — из России, 10,3% ($570 млн) — из Литвы.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), общая стоимость экспортированных на Украину товаров из России составила за прошлый год $9,5 млрд, при этом 48,94% от всего объема экспорта сформировали минеральные продукты, в основном нефть и уголь, поскольку прямых поставок природного газа не осуществляется.

При этом, как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, новые ограничения могут негативно отразиться на украинской экономике и увеличить ее зависимость от поставок нефтепродуктов из Белоруссии.

По подсчетам аналитиков Bloomberg, украинская экономика входит в топ-10 «самых несчастных» в мире рядом с Грецией и Уругваем. Самой несчастной экономикой стала Венесуэла, а Украина занимает 6-ю строчку. Так, по данным агентства, эти страны переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют «мизерный прогресс в деле обуздания роста цен и возвращения людей на работу».