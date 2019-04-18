Отключение от SWIFT: Россия готовится к худшему

Российская платежная система все меньше зависит от международной инфраструктуры, радуются чиновники. Так, с 2016 по 2018 год количество совершаемых через сервисы отечественной платежной системы операций выросло с 25 до 54%, заявила Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России, выступая на конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация».

Отключение России от системы международных расчетов SWIFT – одна из мер, которую предусматривает новый пакет санкций против России. Угроза эта вполне реальная. Случаи по отключению отдельных стран от сервисов SWIFT уже были. Например, в 2017 году эта мера была применена в отношении Северной Кореи, а ранее, в 2012 году, от сервисов SWIFT был отключен Иран.

Основанием для отключения в обоих случаях послужила специальная резолюция ООН. Выполняя эту директиву, исполнительный орган SWIFT произвел отключения банков этих стран от системы проведения платежей.

При этом почти за пять лет, в течение которых Россия находится под санкциями со стороны Госдепа США, в нашей стране была построена система внутренних платежей компаний и физических лиц, была создана национальная система платежных карт, в которой работает российская карточка «Мир». И ее уже даже начали принимать за границей.

«Сегодня возможность официального отключения России также существует, хотя я оцениваю вероятность этого шага как очень низкую. Россия показывает большой объем операций через систему SWIFT, наша страна входит в двадцатку крупнейших пользователей»,

— заявил «Газета.Ru» заместитель председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности Торгово-Промышленной палаты Тимур Аитов.

Так, по его словам, российский трафик SWIFT растет быстрее, чем у иных участников системы. Кроме того, при отключении ухудшается репутация SWIFT как международной организации.

Отключение страны от международных расчетов, как показывает практика, очень опасно для самого отключающего, потому что мировое сообщество теряет контроль над финансовыми операциями «изгоя». Когда отключили Северную Корею, то в этой стране очень быстро перешли на использование криптоактивов.

Иран после отключения стал использовать в сделках национальные валюты, активно проводить расчеты по бартеру, осуществлять их в золоте. С Индией, например, в расчетах за поставки нефти из Ирана была введена система расчетов в национальных валютах – риале и рупии.

Но вероятность отключения России от платежей всего внешнего мира далеко не нулевая», — признает Тимур Аитов.

Так, последний случай ведения санкций против российского – венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк» четко дает нам понять, что отечественные компании-провайдеры под угрозой того, что США введут санкции против них, напомнил Тимур Аитов.

Напомним, «Еврофинанс Моснарбанк» попал под американские санкции за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, против которой ранее минюст США ввел ограничительные меры. Приостановка членства «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах Visa и MasterCard повлекла за собой блокировку карт Visa и MasterCard, выпущенных этим банком как за границей, так и на территории РФ.

При этом, по словам Тимура Аитова, возможен также вариант не отключения России от системы международных расчетов, а вариант «мягкого саботажа», который будет заключаться в том, что работа ключевых систем будет замедляться.

В итоге платежи будут обрабатываться не в автоматическом, а в ручном режиме и расчеты будут проходить очень долго.

«Сейчас уже очень тяжело представить, что какой-то расчет может «зависнуть» на три для или на целую неделю, хотя еще лет 15 назад популярна была такая поговорка – «ваши деньги в пути». А сегодня мы уже привыкли к тому, что даже деньги с карты на карту в любой точке России переводятся мгновенно», — шутит Тимур Аитов.

Чтобы снизить эту угрозу, нужно и дальше развивать аналоги SWIFT, считают эксперты. Первый шаг – это попытка совместить отечественную систему расчетов с системой Китая.

«Только понимая, что, теряя рынок и доход, SWIFT и его акционеры прекратят давить на Россию угрозой отключения», — уверен Тимур Аитов.

При этом выполнить другую амбициозную задачу — по дедолларизации российской экономики — будет сложнее, признают эксперты.

«За последние полгода появился ряд новых тенденций, некоторые из которых немного настораживают. Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов. В первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным и составил около $11 млрд, из них $5,8 млрд приходится на юридические лица и $5,5 млрд на физические лица», — заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019».

При этом ЦБ даже допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам.

По словам аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича,

Банк России проявляет обеспокоенность разворотом тренда дедолларизации российской экономики.

«Доля средств клиентов в валюте в совокупных пассивах банков в феврале достигла уровня 18,4%, превысив средний уровень 2018 года в 18%. Основной вклад в рост данного показателя внесли увеличившиеся объемы валютных средств организаций на расчетных и прочих счетах, а также объемы валютных вкладов физически лиц», — поясняет он.

По его словам, действия как корпоративного сектора, так и физических лиц вызваны опасениями за устойчивость российской валюты и рублевых активов в целом.

»Банку России в ближайшей перспективе вряд ли удастся «исправить» неготовность российской экономики к реальным процессам дедолларизации», — говорит Покатович.

Для того, чтобы начались изменения, нужны улучшения российского инвестиционного климата, а также предпосылки для разрешения геополитического конфликта, добавляет эксперт.