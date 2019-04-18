«Приватбанк» или деньги: что вернут Коломойскому

Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию украинского «Приватбанка», говорится в сообщении на сайте суда.

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«Основаниями для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения были, в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения «Приватбанка» к категории неплатежеспособных, что стало причиной его национализации», — говорится в решении суда.

Национальный банк Украины уже заявил, что не согласен с таким выводом и подаст апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации «Приватбанка».

«Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции», — заявил представитель регулятора Виктор Григорчук.

В Нацбанке отметили, что подобные решения наносят вред международному имиджу Украины.

«Международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация «Приватбанка» была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности», — пояснила первый зампред Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Решение о национализации ПАО «ПриватБанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. Формальным поводом было названо предбанкротное состоянием системообразующего банка и необходимость его спасения для устойчивости финансовой системы страны. «Приватбанк» на тот момент принадлежал олигарху Игорю Коломойскому и удерживал больше всего депозитов украинцев среди всех банков.

Тогда руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что бывшие владельцы «Приватбанка» выводили выданные государством на докапитализацию банка деньги (порядка 150 млрд грн по курсу — 300-310 млрд руб.) в виде кредитов фирмам, аффилированным с акционерами. От Коломойского потребовали вернуть эти средства до 1 июля 2017 года, но он отказался выполнять эти требования.

Решение национализировать «Приватбанк» поддержали Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.

История с «Приватбанком» стала самым сильным ударом со стороны президента Петра Порошенко в отношении бывшего соратника Коломойского. Отношения между ними обострились еще в 2015 году и с тех пор больше напоминают военные действия.

Так, Коломойскому приписывают поддержку главного конкурента Порошенко на предстоящем 21 апреля втором туре выборов в президенты Украины — шоумена Александра Зеленского, которая проходит через один из самых популярных телеканалов страны «1+1». Оказывал опальный бизнесмен покровительство и другому оппозиционному кандидату в президенты — экс-премьеру, лидеру партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко.

На 19 апреля намечены дебаты Порошенко и Зеленского. Решение суда подоспело как раз к этому событию,

однако политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин не советует рассматривать его как взятку или подачку со стороны Порошенко в пользу Коломойского.

Это Киевский окружной суд, а не суд высшей инстанции, а значит, впереди еще больше судебных разбирательств по этому вопросу, предупреждает политолог. Хотя Зеленский теоретически и может использовать это решение суда на дебатах и таким образом продемонстрировать в целом незаконность различных действий президента Порошенко, но это никак не повлияет на ситуацию с избирательной компанией и вообще на дебаты, полагает эксперт. Между тем, 11 апреля

Порошенко обвинил Коломойского в том, что тот способствовал захвату «Укртранснефти», когда был главой Днепропетровской области.

«Вся страна видит, что у нас договоренностей нет и никогда не было», — подчеркнул он.

Говоря о национализации «Приватбанка», Порошенко отметил, что поддержал ее только после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметив, что более 20 млн граждан Украины могли потерять вклады из-за ситуации вокруг банка.

Сам Коломойский чувствует себя обиженным во всей этой истории и хочет, как он признался недавно «Би-би-си», очистить свое имя, наказать виновных и «получить компенсацию в том или ином виде». В начале апреля он сказал «Экономической правде», что ему не нужен «Приватбанк», а нужны $2 млрд.

«Они хотят оставить себе «Приватбанк»? Пусть оставляют. Мне не нужен «Приватбанк». Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов», — добавил Коломойский.

Эксперты считают, что решение суда на самом деле ни коим образом не вносит ясности относительно дальнейшей судьбы «Приватбанка» и возможного возврата его прежнему собственнику. Формально речь идет о признании незаконным решения о национализации, но это не отменяет того факта, что на тот момент существовал долг по стабилизационным кредитам перед НБУ в размере 148 млрд гривен, равно как и других проблем у банка, который в общем-то на момент национализации находился в предбанкротном состоянии, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

То что в деле «Приватбанка» называется национализацией, технически является санацией кредитной организации с привлечением средств регулятора, то есть можно говорить о том, что если бы решение о санации, сопровождавшейся переходом права собственности государству принято не было, с высокой степенью вероятности проблемы банка могли бы привести к его банкротству, что в любом случае грозило бы его собственнику потерей актива, а помимо прочего, еще и формировало риски привлечения его к субсидиарной ответственности, отмечает эксперт.

Чем закончится эта история — сложно сказать.Ситуация беспрецедентная и о ее дальнейшем развитии можно только гадать, заключил Горбунов.