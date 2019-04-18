Ответ на санкции: Москва оставит Киев без нефти

Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, заявил на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев.

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По его словам, это встречная мера в ответ на недавно введенные Украиной санкции в отношении РФ. Напомним, 10 апреля украинское правительство расширило антироссийские торговые ограничения, распространив эмбарго на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники напряжением более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Под украинскими санкциями оказался импорт в Украину стеклянной тары из России, объем которого за последний год вырос вдвое.

«Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — заявил Медведев, отметив, что «подписал постановление правительства на эту тему».

«Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», — уточнил премьер.

В настоящее время, по словам Медведева, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты, отметил он.

Как отмечает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на $5,54 млрд, в натуральном выражении он вырос на 3% – до 8,06 млн тонн, в денежном — на 31%.

38,1% ($2,11 млрд) пришлось на поставки из Белоруссии, 37,3% ($2,07 млрд) - из России, 10,3% ($570 млн) — из Литвы.

Надо отметить, что

Украина активно наращивает импорт российских нефти, нефтепродуктов, что позволило увеличить только за прошлый год объем поставок на $1,5 млрд,

обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. На фоне общего экспорта российской нефти в прошлом году ($129,05 млрд), украинские объемы выглядят скромно, что, по словам эксперта, ни коим образом не свидетельствует о низкой привлекательности местного рынка.

С учетом того, что Белоруссия производит топливо, перерабатывая исключительно российскую нефть, по факту именно наша страна является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для Украины. Введение запрета на поставки нефти, при сохранении экспорта нефтепродуктов в общем-то сильно на украинском рынке не скажется, уверен Антонов.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), общая стоимость экспортированных на Украину товаров из России составила за прошлый год $9,5 млрд, при этом 48,94% от всего объема экспорта сформировали минеральные продукты, в основном нефть и уголь, поскольку прямых поставок природного газа не осуществляется. По данным Госстата Украины, основные предметы экспорта из страны в Россию — это продукты пищевой промышленности, соль, табак, черные металлы, продукты неорганической химии, машины и оборудование. Основные направления ввоза из России на Украину — это минеральные продукты, машины и оборудование, черные металлы, удобрения.

Что касаемо ограничений экспорта товаров в Россию из Украины, то скорее всего это будет металлопрокат и строительная арматура, так как на Украине очень много металлургических комбинатов, построенных еще с времен СССР, отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Но если сбыт металлопроката Украина сможет найти в Евросоюзе, то

продукцию машиностроения Украина поставлять на европейские рынки не сможет: она не проходит по евростандартам, и если Россия откажется от поставок подшипников, трансформаторов, станков и др., то в Украине начнется экономический кризис последствия, которого не предсказуемы,

полагает эксперт. Россия является, несмотря на все перманентные войны с Украиной, ее основным торговым партнером с самым большим торговым оборотом по сравнению с другими странами, добавляет он.

И у нас не так много альтернативных поставок той продукции, которую производят на Украине, и у самих украинских производств нет отлаженной цепочки сбыта своей продукции, мы исторически связаны теми экономическими связями, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Проблема обоюдоострая так для России, так и для Украины. Сильнее всего от всего этого пострадает именно машиностроение и высокоточные производства на Украине, которые в своё время были буквально заточены под нужды советского ВПК, а в последствии стали уверенными поставщиками российского ВПК и ряда высокоточных производств в нашей стране, добавляет эксперт.

Интересно, что ответные меры Москва вводит за четыре дня до второго тура президентских выборов в Украине. В них примут участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В первом туре Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей, Зеленский стал лидером с 30,24% голосов. По данным Киевского международного института социологии, за Зеленского накануне второго тура готовы проголосовать 48,4% граждан, за Порошенко – 17%.