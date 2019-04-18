Живут же люди: 200 богачей России

Рейтинг Forbes 2019 года возглавил совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Журнал оценил его состояние в $24 млрд. На второй строчке оказался глава НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд. В прошлом году именно он лидировал в списке. На третьем месте президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

Реклама

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов занимает четвертое место с состоянием $20,5 млрд. Замыкает пятерку богатейших россиян член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

Фоторепортаж: Топ-10 богатейших бизнесменов России __is_photorep_included11721913: 1

Также в список попали президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов и частный инвестор Роман Абрамович.

Самой богатой женщиной в списке оказалась Елена Батурина. Она занимает в рейтинге 81-е место ($1,2 млрд). Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук журнал оценил в $1 млрд.

Всего списке в этом году 8 новых фигурантов. При этом среди них двое, кто ни разу не попадал в рейтинг,— владелец софтверной группы «Ланит» Филипп Генс (139-е место с состоянием $750 млн) и сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский (199-е место и $500 млн).

Кроме того, шесть фигурантов рейтинга вернулись в список. Среди них совладельцы «Нефтетранссервиса» братья Вячеслав и Вадим Аминовы, создатели холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев и Владимир Гридин, а также отельер Владимир Мельниченко и экс-акционер «Юнимилка» Андрей Блох.

Между тем совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов за год спустился в рейтинге с 81 на 185 место – его состояние сократилось в два раза с $1,2 млрд до $550 млн.

Среди покинувших список, в частности, владелец «Евроцемент Груп» Филарет Гальчев. Компания несла потери, поскольку продажи не расли.

Отставание компании в модернизации производства по сравнению с другими игроками на конкурентном российском рынке цемента привело к низкой марже, пишет Forbes. Выбыл из списка и Алексей Ананьев. Братья Ананьевы разделили активы после того, как в декабре 2017 года принадлежащий им Промсвязьбанк был санирован ЦБ. Дмитрий получил банк «Возрождение», а Алексей — системный интегратор «Техносерв», 40% которого он продал.

Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавил список основатель «Магнита» Сергей Галицкий. В феврале прошлого года он продал 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ за 138 млрд руб. ($2,44 млрд) и ушел со всех постов в компании. На втором месте оказался владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, а замыкает тройку лидеров глава НЛМК Владимир Лисин.

Ранее американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В список попали 98 россиян. Это меньше, чем в прошлом году, когда в России было 106 долларовых миллиардеров.

В 2019 году впервые попал в рейтинг миллиардеров Forbes младший сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид Гуцериев, в частности, благодаря нефтяным и угольным активам группы «Сафмар». Из новичков среди обладателей миллиарда долларов также был владелец рынка «Славянский мир» (организация запрещена в России) Владимир Лещиков, владелец крупнейшего в России рыболовецкого холдинга «Норебо» Виталий Орлов, а также вторая женщина-миллиардер в России Татьяна Бакальчук — ей принадлежит онлайн-ретейлер Wildberries.

Лидер глобального рейтинга — Джефф Безос. Forbes оценил состояние основателя Amazon в $131 млрд. За год он разбогател на $19 млрд.

Состояние богатейших людей ежегодно растет. С июля 2017 года по конец июля 2018 года общее мировое благосостояние людей выросло на $14 трлн (или 4,6%) до $317 трлн, говорится в докладе Credit Suisse. При этом число миллионеров выросло на 2,3 млн до 42,1 млн человек, за год они разбогатели еще на $900 млрд.

При этом, по данным аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы «Внешэкономбанка», на долю 3% самого обеспеченного населения России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.