Деньги на пепел: как Франция нажилась на Нотр-Даме

Туристический поток во Францию не только не снизится, а, скорее, наоборот, вырастет в результате пожара в соборе Парижской Богоматери, утверждают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

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Если фотография на фоне Нотр-Дама есть у многих, то сделать селфи рядом с обгоревшим собором станет своеобразной «фишкой» для туристов в нынешнем сезоне, предполагает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Судя по ажиотажу в соцсетях, очевидно, что «для того, чтобы о тебе вспомнили, необходимо либо умереть, либо сгореть», как в случае с собором, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В книжных магазинах подскочили продажи одноименного произведения Виктора Гюго, а сам Париж наверняка не будет испытывать дефицит в туристах в начавшемся летнем сезоне, говорит он.

Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел вечером 15 апреля и продолжался около 12 часов. За это время огонь уничтожил шпиль и часы собора, кровля оказалась частично разрушена, однако, к счастью, две башни и основная конструкция здания остались целы. Что касается внутреннего убранства, то тут тоже практически все придется восстанавливать или создавать заново.

Власти Франции намерены восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Поскольку собственных средств французского бюджета на это не хватит, Париж объявил о сборе пожертвований, и на этот призыв сразу же отреагировали сочувствующие.

Сбор проходит крайне активно. Как пишет газета Le Parisien, к утру 17 апреля на ремонт собора поступил 1 млрд евро.

Деньги идут и от крупных бизнесменов, и от компаний, и просто от неравнодушных граждан. Министерство культуры Франции выбрало четыре общественных фонда для приема средств. Глава ведомства Франк Риестер также объявил о запуске сайта, на котором можно сделать пожертвование для восстановления собора.

Первым о крупном денежном пожертвовании заявил глава глобального элитного торгового дома Kering и президент группы Artémis, которой принадлежит аукционный дом Christieʼs, Франсуа-Анри Пино. Его семья, состояние которой Forbes оценивает в $15,7 млрд, направила на ремонт Собора Парижской Богоматери 100 млн евро.

Через несколько часов Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, объявил о намерении пожертвовать на нужды Нотр-Дама еще более внушительную сумму — 200 млн евро. Аналогичную сумму выделит компания LʼOreal и владеющая ею семья Беттанкур.

Французский энергетический гигант Total не намерен оставаться в стороне от культурной трагедии и направит на восстановление собора 100 млн евро. По 10 млн евро выделили Мартен и Оливье Буиг из группы Bouygues, компания JCDecaux Group, Societe Generale и Марк Ладре де Лашарьер из холдинга Fimalac.

60 млн евро планируют собрать региональные власти. Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что городской бюджет выделит 50 млн евро на восстановление собора. Еще 10 млн евро выкроит регион Иль-де-Франс, рассказала глава регионального правительства Валери Пекресс. Два миллиона переведет регион Овернь — Рона — Альпы, еще один — Capgemini.

Глава компании Apple Тим Кук также заявил, что производитель из Купертино намерен помочь в восстановлении Собора Парижской Богоматери, однако когда и в каких объемах это произойдет, уточнять не стал.

Еще один неравнодушный к трагедии бизнесмен, который пока ограничился обещанием, — основатель сервиса для знакомств Badoo Андрей Андреев. Предприниматель намеревается пожертвовать на нужды собора апрельские доходы компании на французском рынке.

Мэр Парижа Анн Идальго не собирается останавливаться на достигнутом — она намерена в ближайшие недели провести крупную международную конференцию доноров, чтобы собрать средства, необходимые для возрождения былого величия Нотр-Дама.

Выделить гранты на восстановление собора уже пообещали Еврокомиссия, ЮНЕСКО, Польша, Южная Корея и Япония.

Россия также не осталась в стороне. Так, президент РФ Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и всему французскому народу. Российский лидер готов направить в Париж лучших реставраторов. Министерство культуры предложило организовать сбор пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери.

Правда, эта инициатива возмутила лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Сгорел Нотр-Дам — конечно, ничего хорошего. Но к чему эти предложения помогать французам? Забыли, что они Москву в 1812 году сожгли?» — написал политик в своем Telegram-канале. По мнению Жириновского, слишком добрыми быть нельзя, а деньги лучше собирать на восстановление российских храмов и памятников архитектуры.

«По оценкам, которые сейчас фигурируют, на реставрацию собора нужно около 100 млн евро, а учитывая собранный миллиард евро, уже поступило средств в десять раз больше, чем нужно. Таким образом, Франция по крайней мере в денежном выражении ничего не потеряет от пожара»,

— говорит Алексей Коренев.

При этом стремление бизнесменов принять участие в реставрации эксперт объясняет тем, что это очень удачная пиар-акция.

«Это гораздо эффективнее, чем просто выделить денег малоимущим или помочь пенсионерам и остаться незамеченным. Сейчас можно прославиться на волне возникшего хайпа», — говорит он.

Если собранных средств будет больше, чем необходимо на восстановление собора, возможно, французские власти проведут что-то вроде открытого обсуждения на тему, сколько средств осталось и куда на благо Парижа их можно еще направить, предполагает Дмитрий Жарский. У Парижа как города с богатой историей есть множество других архитектурных памятников, требующих средств на реставрацию, отмечает он.

В целом по крайней мере вреда французской экономике это событие не принесет, а наоборот — только рост туристического потока, резюмирует Алексей Коренев.

Собор Парижской Богоматери — один из самых известных памятников готической архитектуры в Европе. Он входит в десятку древнейших храмов в Западной Европы — его строительство продолжалось с 1163-го по 1345-й год. Ежегодно храм посещали около 14 миллионов туристов со всего мира.

Интересно, что в середине XIX века собор едва не снесли: он находился в ужасающем состоянии, и Нотр-Дам планировалось заменить более симпатичной новостройкой либо модернизировать. Собор спас Виктор Гюго, сделавший Нотр-Дам главным героем своего исторического романа с одноименным названием — это было первое произведение в подобном жанре, написанное на французском языке. Вслед за выходом романа во Франции, а затем во всей Европе развернулось движение за сохранение и реставрацию готических памятников. Книга Гюго вновь оказалась на волне популярности из-за пожара — роман «Собор Парижской Богоматери» уже несколько дней возглавляет список бестселлеров на Amazon.