Следом за «потоком»: Россия поможет болгарам с АЭС

«Росатом» дал гарантии болгарскому государству, что если будет твердое решение о продолжении проекта АЭС «Белене», то российская сторона будет помогать в его реализации в любом качестве, заявил первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на пресс-конференции в рамках форума «Атомэкспо-2019».

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Он уточнил, что госкорпорация готова выступать здесь в любой роли – от консультанта до подрядчика. «Росатом – вне зависимости, будем мы инвестором или нет — готов всячески помогать в реализации этого проекта», — заверил Комаров.

У проекта АЭС «Белене» непростая судьба: почти 12 лет назад российский «Атомстройэкспорт» (занимается сооружением атомных энергоблоков за рубежом) выиграл тендер на строительство двух блоков этой станции и заключил контракт с Национальной энергетической компанией Болгарии. Соинвестором выступала германская RWE (49%, остальное – правительство Болгарии), потом она вышла из проекта и новым инвестором стал финский Fortum. В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект стал все больше затягиваться и в итоге к 2012 году был заморожен.

За это время российской стороной был проделан большой объем подготовительных работ с привлечением кредитных ресурсов. Со стороны «Росатома» был подан иск в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже против НЭК на 58 млн евро, позже сумма выросла до 1 млрд евро. В итоге арбитраж присудил НЭК выплатить российской стороне €601,6 млн. Этот долг Болгария выплатила в 2016 году. Сейчас все арбитражные процедуры урегулированы и прошлая история закрыта, заверил Комаров.

Болгария же довольно быстро решила вернуться к этому проекту.

Выгода Болгарии вполне очевидна: АЭС — это дешевая электроэнергия, основной стимул для активного роста промышленного производства, снижения темпов инфляции, снижение зависимости от импорта топлива, отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Сейчас львиную долю предложения на энергетическом рынке страны обеспечивают ТЭС (порядка 7 тыс. МВт), работающие в основном на добываемом в стране буром угле, нефтепродукты, газ и антрацит стране необходимо импортировать, что лишает государство необходимых рычагов по управлению рынком электроэнергии и ставит в зависимость от колебаний цен на мировом рынке энергоносителей, отметил он.

Премьер Бойко Борисов весной 2018 года заявил, что выбор стратегического инвестора для станции будет проходить через конкурсную процедуру.

При этом стоимость строительства не должна превысить €10 млрд, а срок запуска — 10 лет.

Процедура началась в марте. Интерес к участию в нем уже выразили Китай, Южная Корея и Франция. Россия в лице «Росатома» также будет участвовать в тендере.

Правительство Болгарии ранее уже отмечало, что без участия России АЭС «Белене» не может быть реализована, так как «Росатом» является конструктором и производителем реакторного оборудования и готовил этот проект.

О готовности РФ вернуться к строительству «Белене» еще в прошлом году говорил президент России Владимир Путин. Об этом также шла речь во время визита в Софию премьера Дмитрия Медведева.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, в составе российской делегации сопровождавший Медведева в ходе визита в Софию, сказал тогда, что оценивает необходимый объем первоначальных вложений в строительство АЭС «Белене» в €1,5 млрд.

«Но очевидно, что сумма на доведение этого объекта будет кратно больше. Поэтому вся соль будущих переговорах состоит в том, на каких условиях может быть привлечено финансирование для реализации проекта», — добавил он.

Болгария хотя и выглядит привлекательным рынком, в целом ее репутация как партнера при реализации таких сложных и дорогих проектов как строительство АЭС очень сильно подмочена, обращает внимание Александр Пахомов. Помимо АЭС «Белене», есть история с участием Westinghouse в модернизации АЭС «Козлодуй»: был заключен контракт, но до строительства так и не дошло, поскольку София не смогла найти средства для проектного финансирования. Впоследствии работами на «Козлодуй» занимался «Росатом».

Сложности у Москвы и Софии были не только в атомной сфере. Из-за позиции болгарской стороны и требований Еврокомиссии пришлось отказаться от газового проекта «Южный поток». Теперь Болгария рассчитывает на участие в «Турецком потоке», однако теперь российская сторона ждет более конкретных гарантий.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян полагает, что победа именно российской компании тендере на АЭС «Белене» выглядит более чем вероятной. Во-первых, в Болгарии традиционно высокий спрос на российские технологии, во-вторых, у «Росатома» наиболее привлекательные условия по стоимости сооружения АЭС, дальнейшей эксплуатации, и кроме того, российская компания готова также поставлять ядерное топливо по привлекательным ценам.

Болгария заинтересована в более глубоком сотрудничестве с Россией, опять же по многим причинам, поэтому скорее всего приоритет при выборе участников строительства будет отдан «Росатому», считает эксперт.