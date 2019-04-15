Тишина дороже денег: хостелы в жилых домах закрываются

В понедельник президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения граждан. Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием надлежащего качества.

Реклама

Под этим понимаются система звукоизоляции номеров, средства противопожарной безопасности, охранная сигнализация, сейфы для хранения денег и драгоценностей, средства для уборки и санитарной очистки номеров.

Первоначально Госдума предлагала ввести запрет на хостелы в жилых домах в течение 10 дней после вступления в силу закона, однако Совет Федерации настоял на дате 1 октября 2019 года.

Сенаторы высказали опасения, что бизнес не успеет подготовиться к таким кардинальным изменениям за короткий срок.

А туристы - в основном хостелы выбирают граждане с низкими доходами - лишатся уже запланированного на лето отпуска.

Хостельеры якобы не платили налоги

В третьем чтении законопроект был принят еще в марте. «Большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются, и проконтролировать эту ситуацию практически невозможно, потому что войти в жилое помещение нельзя, это конституционная норма, и нарушать ее нельзя», — поясняла тогда на пленарном заседании необходимость поправок председатель профильного комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

По словам депутата Дмитрия Ионина, это не закон против хостелов. Они, уточняет депутат, безусловно, важны для развития внутреннего туризма. Такие средства размещения и дальше будут открываться, только в нежилых помещениях.

«Они находятся в жилых домах, в результате подъезды превращаются в постоялые дворы, а сами дома — в дворы проходные. Со всеми вытекающими последствиями. И люди абсолютно логично требуют от государства защиты их прав», - сказал депутат в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Ионин также заметил, что сейчас появятся дополнительные юридические инструменты для борьбы с серым сектором. «Ранее мне доводилось с жителями приходить к таким хостельерам и пытаться защитить их соседей. Но из реальных инструментов были только жалобы в Роспотребнадзор и участковому на конкретные небольшие нарушения», - добавил депутат.

В Питере теперь не пить

Сегодня Жилищный кодекс РФ четко определяет случаи, когда можно перевести квартиру в нежилое помещение, когда нельзя. «Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми», — поясняет юрист «Леонтьев и партнеры» Тамаз Мстоян.

Перевод в нежилое помещение не допускается, если квартира используется для постоянного проживания собственника, нет технической возможности оборудовать отдельный вход от жилых помещений, находится в наемном доме, есть обременение или по ряду других причин.

На практике получается, если перевести в нежилое помещение можно только квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, то для хостелов, которые зачастую расположены на других этажах, это означает либо переезд, либо прекращение деятельности.

«Конечно, это повлечет огромные убытки для владельцев этого бизнеса. Что касается перевода, то не все так просто — это довольно дорогой и долгий процесс, который может тянуться и полгода, и год (если есть какие-либо препятствия, которые нужно устранять). Нередко доходит и до судебных разбирательств, если выносится решение об отказе в переводе. В целом, изменения значительно осложнят деятельность хостелов», — пояснял ранее юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев.

Перевод квартиры в нежилое помещение может занять около полугода.

Игроки рынка отмечают, что стоимость такой процедуры может варьироваться от 350 тысяч рублей и выше.

В Гражданском кодексе прописано, что жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан, независимо от того, является такое проживание временным или постоянным, а его использование для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности допускается, если это не нарушает права и законные интересы других граждан и другим требованиям.

Бизнес к законопроекту отнесся резко отрицательно. По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сегодня в российских регионах от 20% до 40% гостиничного бизнеса составляют именно «малые» формы — хостелы. Они расположены преимущественно в жилых помещениях, а не специализированных гостиничных зданиях. «Но именно этот «малый» сектор поддерживает конкуренцию в гостиничном секторе, стимулирует внутренний и международный туризм. И дает доступную возможность проживания для россиян и приезжих туристов», - сказал ранее Титов.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что сильнее всего пострадает Санкт-Петербург, где небольшие гостиницы и хостелы занимают 30% рынка.

Риелторы же не против изменений, учитывая, что если в доме есть хостел, то квартира теряет в цене 20-25%. А вознаграждение риэлтора зависит от суммы сделки купли-продажи.