Русалочка против: Дания блокирует «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока-2», на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства

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Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.

«Северный поток-2» - новый проект для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Речь идет о двух нитках мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые повторяют маршрут «Северного потока».

Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы по дну своих территориальных вод. Единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство проекта «Северный поток - 2», остается Дания. Дания ссылается на то, что такое строительство может быть небезопасным для страны с экологической точки зрения.

В конце марта 2019 года энергетическое агентство Дании предложило проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть уже третий по счету вариант маршрута газопровода. Предполагается, что он может пройти в исключительной экономической зоне страны к югу от острова Борнхольм.

Этот вариант отличается от предыдущих тем, что труба не будет проходить совсем вплотную к сухопутной части вод страны, поэтому и получать согласие на трубу со стороны МИД Дании не нужно. Считается, что дело можно будет решить при помощи одного документа - одобрения от Энергетического агентства страны.

Поэтому наиболее вероятным сегодня выглядит строительство трассы трубопровода не в территориальных водах Дании, а в исключительной экономической зоне, к северу от срединной линии датских и польских исключительных экономических зон, считает главный стратег компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

При этом, несмотря на затягивание согласительных процедур, график завершения морского участка в текущем году, судя по всему, не сильно пострадает, считает Александров.

Старший аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов отмечает, что оператор проекта фактически сделал невозможное, он за месяц подготовил ответ на предложение Дании. Если Дания и далее будет тянуть с ответом уже на это предложение, то ей придется взять на себя ответственность за проволочку проекта. И по большому счету формальных оснований для отказа оператору проекта у Дании нет.

«Полагаю, что Дания просто будет тянуть время, но совсем не выдать разрешение она не сможет. В итоге график реализации проекта может сдвинуться на срок от шести месяцев до года, и «Северный поток-2» может быть будет введен в эксплуатацию не в 2019 году, а в 2020 году»,

— говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Однако с учетом нового маршрута через акваторию острова Борнхольм оператору, вероятно, придется искать компромисс и с Польшей.

«В отношении этого острова и его акватории между Данией и Польшей есть определённые договорённости, но «решающее» согласие, по всей видимости, сейчас будет за поляками», - считает Суверов.

По мнению аналитика, достижение договорённости оператора с польской стороной может занять определённое время, поскольку именно Польша заинтересована в поставках американских энергоносителей.

Кроме того, строительство газопровода в обход территориальных вод Дании приведет к увеличению стоимости проекта, правда, незначительно,

— отмечает Соснова.

Ранее, в апреле этого года, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев попытается остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Правда, тогда же Порошенко признал, что Киев и Берлин расходятся в оценке весомости этого вопроса для каждой из сторон. То, что для Украины – дело чести, национальной гордости и упущенной выгоды, для Германии – сугубо меркантильный вопрос, ответ на который звучит так – газ в Европе должен быть всегда. Поставляться этот газ должен по заранее известной цене и в заранее оговоренном объеме, без перебоев и недостачи, то есть без воровства со стороны «украинских коллег».

Германия, по словам Меркель, видит в строительстве газопровода только экономическую подоплеку – трубопровод нужен для того, чтобы бесперебойно снабжать Германию и остальные страны Европы газом. Строительство трубы по дну Балтийского моря – это попытка для Европы обойти разногласия, в течение многих лет регулярно возникающие между Россией и Украиной по вопросу объемов прокачки газа.

На прошлой неделе официальные лица США признали, что бессильны остановить строительство проекта «Северный поток-2». Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США признал, что Европа отвергла все доводы американской стороны.