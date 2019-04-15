На прокорм: от чего освободят бедных россиян

Снижение налоговой нагрузки коснется тех жителей страны, которые получают зарплату на уровне прожиточного минимума. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Комиссию возглавляет зампред правительства Татьяна Голикова.

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Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель не вправе начислять сотруднику зарплату меньше минимального размера оплаты труда. МРОТ равен прожиточному минимуму и в среднем по России он составляет сейчас 11,3 тыс. рублей.

Однако после уплаты НДФЛ на руки сотрудник с такой зарплатой получает 9,8 тыс. рублей. В итоге, его доход оказывается ниже прожиточного минимума.

Консультации о внесении изменений в налоговое законодательство по поводу НДФЛ для малоимущих работников предусмотрены генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018–2020 годы. Решения пока нет. В Минтруде оперативно не ответили на запрос, какого количества россиян могла бы коснуться реформа. В ведомстве сослались на то, что вопросы налогообложения находятся в компетенции Минфина. Позиция Минфина по этому поводу также не известна.

Серых схем прибавится

Впрочем, если освободить от налогов работников с низким доходом, работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в «конвертах», отмечают эксперты. В последнее время доля «серого» заработка и так достаточно высока.

В 2017 году «в тени» работало порядка 15 млн человек. Такое количество называла вице-премьер Голикова (тогда была в должности главы Счетной палаты). Эксперты РАНХиГС отмечали, что частично «в тени» (то есть, когда россияне часть дохода получают официально, а другую часть в «конверте») — 30 млн человек.

Но в Федерации независимых профсоюзов (представляет сторону работников в РТК) все-таки придерживаются позиции, что при фактическом среднедушевом доходе меньше прожиточного минимума сотрудников необходимо освободить от уплаты НДФЛ.

Еще один путь решения проблемы зарплат для бедных увеличение МРОТ, предполагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Но тогда в законодательстве нужно будет закрепить норму о том, что минимальная оплата труда должна превышать прожиточный минимум на 13%.

Только для бедных

В данных Росстата нет информации о количестве граждан с доходами ниже 13 тыс., но есть сведения о тех, чей заработок не превышает 13,8 тыс. По информации ведомства, в 2017 году (за 2018 год сведений еще нет) к ним относились 15,2% работников по стране, то есть примерно 11 млн россиян.

В последнее время власти наконец-то начали предоставлять льготы малообеспеченным слоям населения.

Например, в сентябре прошлого года стало известно, что программа выдачи ипотечных кредитов российским семьям по льготной ставке 6% годовых будет действовать как минимум до конца 2024 года.

В феврале этого года президент России Владимир Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты подоходного налога (НДФЛ) в случае приобретения единственного жилья.

Предложение было озвучено на форуме «Деловой России». Речь шла не только о молодых семьях, но и о смежных категориях граждан.

«Если речь идет о единственном жилье, как вы сказали, то тогда, мне кажется, это вполне обоснованное предложение, я его поддерживаю», — цитирует Путина «РИА Новости».

При этом Путин призвал не допустить злоупотреблений в этом вопросе.

Кстати, подобный порядок предоставления льгот действовал до 2015 года.

Послабления могут коснуться и самозанятых граждан. Система надзора и контроля не должна использоваться против самозанятых россиян, призывал 10 апреля первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, большая часть жителей страны, которые работают самостоятельно, а таких 8—10 миллионов, «работают без всяких надзоров» и необязательно зарегистрированы как самозанятые. «Каким-то жизненно важным элементам такой надзор, может, и необходим. Но на начальных стадиях — три, пять, а может быть, и более лет — такой надзор, наверное, нет смысла вводить», - отметил Силуанов.

В марте Росстат сообщал, что неформальный сектор в России вырос до 20,1 процента от общего количества занятых в стране старше 15 лет (или 14,6 миллиона человек).

По итогам 2017 года этот показатель равнялся 19,8 процента (14,3 миллиона человек). К нему относят работников предприятий, не зарегистрированных в качестве юридического лица, в том числе индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, а также самозанятых.

Предлагаемый чиновниками вариант снижения налоговой нагрузки все равно не даст эффекта с точки зрения снижения бедности в стране, резюмируют эксперты. Для выживания нужно больше 11,3 тыс. рублей в месяц. Доходы россиян при этом не только не растут, а сокращаются пять лет подряд.

При этом россияне четко знают, сколько им нужно для достойной жизни. Нужен доход в среднем 66 тыс. рублей в месяц, выяснили специалисты Финансового университета при правительстве России, передает «Российская газета». Жителям Москвы — не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга - 91 тыс. руб.

Но такие доходы остаются для подавляющего большинства просто мечтой. Росстат выяснил, что почти 80% российских семей испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. 14,6% семей сталкиваются с «большими затруднениями».

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Эти данные стали поводом для беспокойства в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просил Росстат разъяснить данные о невозможности россиян купить обувь. Впоследствии он отметил, что исследование ведомства носит академический, а не прикладной характер.