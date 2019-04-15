Денежный станок: кто заработал на «Игре престолов»

Игра для людей

«Игра престолов» давно стала не только самым кассовым сериалом всех времен, но и лидером по расходам на съемки каждого эпизода – к финальному сезону компания HBO стала тратить на съемки одной серии до $15 млн. Сумасшедшие деньги, о которых до этого на телевидении даже помыслить не могли.

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Не удивительно, что этот масштабный проект сделал актеров, участвовавших в съемках (по крайней мере тех немногих, кому удалось выжить на экране дольше пары сезонов) не только знаменитыми, но и богатыми. Согласно откровениям самих актеров, за съемки в 5 и 6 сезонах шоу Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Кит Харрингтон (Джон Сноу), Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) получали по $300 000 за эпизод.

Однако к двум последним сезонам расценки на их игру существенно возросли и достигли баснословной суммы в $500 000 за серию.

Если учесть, что эпизодов в финальном сезоне будет шесть, каждый участник основного актерского состава только за него заработал на съемках по $3 млн. Зарплаты артистов во время работы над первыми 4 сезонами доподлинно неизвестны, но даже с учетом имеющихся сведений получается, что звезды «Игры престолов» за эти годы стали богаче минимум на $12,5 млн долларов. The Hollywood Reporter и вовсе утверждает, что за каждый эпизод финального сезона пятерка ведущих актеров получала по $1,2 млн.

Конечно, далеко не все актеры, занятые в съемках сериала, могут похвастаться такими заработками. Например, Софи Тернер и Мэйси Уильямс, играющие в «Игре Престолов» сестер Сансу и Арью Старк, по слухам, получают только по $150 000 за эпизод. Эту информацию в недавнем интервью Harper's Bazaar косвенно подтвердила сама Софи Тернер – точных сумм она, разумеется, не называла, однако признала, что получает меньше, чем ее сериальный брат Кит Харрингтон. По словам актрисы, такое положение вещей ей кажется справедливым, ведь и нагрузка у нее была гораздо меньше: например, во время съемок последнего сезона Харрингтон должен был в образе Джона Сноу провести около 70 ночей под прицелом камер, а Софи от таких испытаний избавили.

Игра для компаний

С учетом сумасшедшей популярности «Игры престолов», актеры и другие участники съемочной группы – далеко не единственные люди, получившие возможность заработать на истории о драконах, войне и любви. Например, как пишет газета Mirror, сервис Bark.com недавно разработал новую услугу для фанатов сериала – их предлагают обучить высокому валирийскому языку. Репетиторам, которые докажут свои знания этого выдуманного наречия, предлагают зарплату до 40 фунтов стерлингов в час. Посвятить желающих в основы валирийского и дотракийского языков также обещает бесплатное приложение Tandem, причем речь идет не только о заучивании слов, но и о полноценном погружении в грамматику.

К финальному сезону «Игры престолов» готовится и большинство крупных мировых компаний.

Так, производитель печенья Oreo объявил о выпуске лимитированной коллекции, посвященной героям сериала.

Вкус сладостей останется прежним, зато на самих печеньках появятся символы Старков, Ланнистеров, Таргариенов и Короля Ночи. Компания также выпустила рекламный ролик, для которого пересняла знаменитую заставку сериала – теперь дворцы из печенья там растут на ландшафте из белого крема. Уникальное печенье должно было появиться на полках магазинов по всему миру 8 апреля.

А пивовары создали ролик, в котором обыгрывается одна из сцен сериала, — нападение дракона на зрителей рыцарского поединка. Рекламная кампания приурочена к Супербоулу-2019. Позже был выпущен второй ролик, где поверженного рыцаря пытались оживить при помощи итальянской пасты. Сервис микроблогов Twitter перед премьерой финального сезона запустил эмодзи с главными героями сериала, от Джона Сноу до Сансы Старк, а в рекламной кампании Mountain Dew музыканты пытаются напеть мотив из саундтрека к сериалу. Производитель виски Johnnie Walker выпустил напиток White Walker («Белый ходок»). Бутылку с надписью Winter is Here необходимо охлаждать: в холодильнике яркие белые и голубые термочернила, в том числе и глаза Джонни Уокера, начинают светиться — как у зомби белых ходоков в фильме.

Разумеется, индустрия игр и игрушек тоже не могла остаться в стороне. Например, компания Hasbro выпустила версию своей легендарной настольной игры «Монополия» для фанатов сериала. Карточки «Шанс» там заменили на «Валар Моргулис», общественную казну – на Железный трон, а недвижимость представлена Твердыней Ночи, Королевской гаванью, замком Крастера и так далее. Кроссовки и декоративная косметика – далеко не исчерпывающий список товаров, которые производители пытаются приурочить к выходу сериалу. Например, теперь серебристые тени для век называются «Белые ходоки».

А в Австралии телекомпания Foxtel открыла выставку площадью 2000 кв. м в стиле кладбища – так в Сиднее почтили героев «Игры престолов», не доживших до финала.

Но главным бенефициаром сериала, естественно, является его создатель – компания HBO. Согласно данным портала Jobs&Hire, каждый сезон приносил телесети около $1 млрд, а в общей сложности доход от сериала составил $4-5 млрд.

Игра для государств

Отдельная возможность для заработка, причем не только для бизнеса, но и для целых стран – это толпы туристов, желающих проехать по местам съемок «Игры престолов». Например, в Великобритании и Ирландии есть тур «Семь королевств», куда входят посещение мероприятия в семи городах с декорациями из сериала и возможность выиграть шоколадное драконье яйцо.

После окончания «Игры престолов» канал HBO планирует превратить декорации сериала в объекты для туризма. Любой желающий сможет посетить родной дом Старков Винтерфелл, дворец Королевской Гавани и штаб Ночного дозора, расположенные в Северной Ирландии.

По словам вице-президента компании Джеффа Питерса, внутри посетители смогут увидеть реквизит, костюмы и оружие героев сериала. Поклонникам «Игры престолов» обещают рассказать о производстве шоу и показать архивные материалы съемок, включая обширную цифровую программу, с помощью которой можно будет узнать, как создавались спецэффекты проекта.

Сериал давно перестал быть рядовым проектом и превратился в событие государственной важности, ведь еще в июне 2014 года съемочный павильон «Титаник» в Белфасте посетила королева Великобритании Елизавета II. Вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филиппом она прошлась по съемочной площадке, побеседовала с актерами и осмотрела реквизит, однако садиться на Железный трон отказалась. Позже создатели сериала объявили, что британский монарх по собственным эзотерическим правилам не может занимать престол другого государства, пусть даже вымышленного.

Такое внимание к «Игре престолов» со стороны монаршей особы вполне объяснимо, если учесть, что за время съемок 8 сезонов сериала инвестиции HBO только в экономику Северной Ирландии превысили 320 млн евро.

Знаменитый сериал снимали не только в Северной Ирландии, но также в Великобритании, Хорватии, на Мальте, в Испании, Марокко и в Исландии. И во всех этих странах «Игра престолов» гарантировала не только приток финансов от съемочной группы, но и толпы туристов, готовых заплатить любые деньги за возможность побывать внутри любимой сказки. Например, в Исландии натурная пещера Грётагья еле выдерживает поток фанатов, а исландская крона в 2016 году значительно укрепилась по отношению к доллару и евро как раз благодаря наплыву иностранцев.

Финальный сезон «Игры престолов» открывает и еще одну возможность для заработка – букмекеры последние месяцы активно принимали ставки на различные сюжетные ходы. Например, гадают, у кого больше всего шансов занять Железный трон или упокоиться на поле боя великой финальной битвы.