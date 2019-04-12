Отмывали деньги: тайный список ЦБ попал в сеть

Клиенты российских банков столкнулись с новой проблемой. В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета «Коммерсантъ». База данных датируется июнем—декабрем 2017 года, и в ней содержатся паспортные данные физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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В частности, если говорить о физических лицах, то на сайтах оказались данные их ФИО, была указана дата рождения, серия и номер паспорта. У индивидуальных предпринимателей указан номер ИНН. Что касается юридических лиц, то в базе по ним указаны их наименование, ИНН и ОГРН.

Список составили в Центробанке, и регулятор рассылал его в кредитные учреждения после проверки информации в Росфинмониторинге.

Сам механизм обмена данными о лицах, которым отказано в заключении договора банковского счета, проведении операций либо договор с которыми был расторгнут, регулятор разработал для минимизации риска проведения незаконных и не имеющих экономического смысла операций, в том числе связанных с отмыванием или финансированием терроризма, а также предотвращения «миграции» клиентов, совершающих подобные сомнительные операции, между финансовыми учреждениями.

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ведомства отрицают причастность к утечке информации. Так, в Росфинмониторинге исключают, что информация в интернет попала по их вине. В Центробанке заверяют, что передача закрытых данных третьим лицам произошла из-за некоей финансовой организации, которая несла ответственность за их сохранность. При этом, как объяснили в регуляторе, ЦБ сообщает информацию в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.

«Утечки баз данных с персональными данными клиентов в практике не редкость, но все это больше свойственно для других отраслей, информация, аккумулированная под надзором Центробанка, выходит за пределы внутреннего пользования впервые», — говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.

По словам юриста, данный список и информацию из него злоумышленники могут использовать в качестве давления на определенных лиц. Также информацию из этого списка могут принимать за «чистую монету» работодатели или не всегда честные или полулегальные кредитные организации, то есть заведомо отказывать в приеме на работу или займе, не перепроверяя данные, ведь информация в списке могла оказаться случайно.

«Бороться с последствиями распространения этой информации в сети достаточно сложно, привлечь кого-то к ответственности тоже не получится, так как в этой истории достаточно много ответственных лиц и организаций»,

— добавляет Павел Иккерт.

При этом, как отмечают эксперты, те или иные сбои в работе банков происходят часто, и, как правило, клиенты ничего не могут сделать в этом случае.

Так, в начале этой недели в Сбербанке сообщили о проблеме в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания. На прошлой неделе сообщалось, что для клиентов Сбербанка был ограничен прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы. Наличие проблемы подтверждали в колл-центре Сбербанка, хотя в пресс-службе банка ее отрицали.

Между тем, как поясняли опрошенные «Газетой.Ru» юристы, объяснить пропуск платежей по кредиту тем, что, например, банкомат не принимал купюры соответствующего номинала или что перевод не прошел через систему онлайн-платежей, клиенту банка не удастся.

«Обеспечить наличие денежных средств на счете, с которого списываются платежи по кредиту, к моменту очередного платежа по графику — обязанность заемщика, и у него на это есть достаточно времени. Внести средства можно заблаговременно множеством способов: через кассу банка, банкомат, платежный терминал, перевести с другого счета. Соответственно, отсутствие технической возможности внести деньги через банкомат не является уважительной причиной, чтобы не начислять пени и штрафы за просрочку платежа», — говорила Галина Гамбург, руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс».