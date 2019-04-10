США признали бессилие: «Северный поток — 2» не остановить

Соединенные Штаты сделали все возможное для того, чтобы убедить европейские страны, в первую очередь Германию, отказаться от проекта «Северный поток — 2», но не добились успеха. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

«Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток — 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», — признал он.

По его словам, Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода.

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«Мы работаем с ними, чтобы посмотреть, есть ли способ по крайней мере обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину», — заявил он.

Это не первое подобного рода высказывание американского чиновника. Ранее Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне заявил о том, что Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

При этом США, по его словам, намерены «помочь своим друзьям обеспечить диверсификацию» поставок энергоносителей.

«Северный поток — 2» — новый газопровод для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Речь идет о двух нитках мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые повторяют маршрут «Северного потока».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2019 году,

заявил в конце марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, юридических препятствий для завершения строительства газопровода нет.

«Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности. И в общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство «Северного потока — 2» до конца девятнадцатого года»,

— сказал он.

Финляндия, Швеция и Германия уже выдали разрешения на строительство газопровода на своей территории. Единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство проекта «Северный поток — 2», остается Дания. 27 марта энергетическое агентство Дании рекомендовало проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прохождения газопровода: в исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

При этом такой вариант предполагает, что труба не будет затрагивать территориальные воды королевства, и согласование МИД Дании не нужно. Нужно будет только одобрение Энергетического агентства с точки зрения воздействия на экологию.

Другое возможное препятствие для проекта — поправки к Газовой директиве также, вопреки опасениям, не станут препятствием для проекта «Северный поток - 2».

Напомним, совет Евросоюза еще в конце февраля одобрил компромиссный вариант поправок к газовой директиве ЕС. Доработанный документ распространяет действие энергонорм ЕС на все газопроводы из третьих стран на территорию ЕС, включая морские.

На практике это означает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор — в настоящее время это Nord Stream-2, на 100% принадлежащая монополии. При этом, помимо «Газпрома», доступ к мощностям должны получить третьи лица, то есть 50% мощности новой трубы должно быть зарезервировано под прокачку газа независимыми поставщиками.

Как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты,

хотя это и создаст риски для проекта, в частности, то, что он останется наполовину пустым, однако строительство проекта не будет остановлено.

К тому же в ходе рассмотрения поправок в директиву Германия добилась их значительного смягчения. Так, в итоговой версии документа говорится, что решение о предоставлении исключений из действующих норм будет принимать не Брюссель, а та страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию. То есть в случае с «Северным потоком — 2» — это ФРГ.

По мнению экспертов, США так активно противятся строительству «Северного потока — 2», поскольку у американцев серьезные амбиции поставлять в ЕС свой СПГ (сжиженный природный газ): в стране активно ведется строительство новых мощностей для сжижения, осваиваются сланцевые месторождения и новые технологии. Однако пока трубный газ из России остается дешевле СПГ-поставок из Нового Света.