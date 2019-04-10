Неожиданный поворот: Майкла Калви могут отпустить домой

Следственный комитет РФ попросил суд перевести под домашний арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Калви был задержан в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».

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«Суд рассмотрит ходатайство 11 апреля», - сказала она. Судебные заседания назначены на 13:00 и 14:00.

Также следствие просит перевести под домашний арест бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева. Ранее он согласился сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела.

Суд ранее не согласился оставить бизнесмена под домашним арестом. Как утверждало следствие, предприниматель может скрыться из России, находясь на свободе, поскольку он имеет американское гражданство.

Кроме того, Калви может попытаться оказать давление на свидетелей, уничтожить документы, еще не изъятые при обысках, или другим образом помешать расследованию.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал отпустить Калви под залог. Бизнес-омбудсмен неоднократно заявлял, что арест Калви незаконен, а дело Baring Vostok является корпоративным спором. Титов даже написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть законность помещения Калви под арест.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также ходатайствовал о смягчении меры пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok.

Напомним, 15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основателя фонда Майкла Калви.

Следствие предполагает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в качестве погашения долга. Было заключено соглашение об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций этой компании. При этом стоимость ценных бумаг была намеренно завышена с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в крупном размере. Максимальное обвинение по предъявленному бизнесмену обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Калви свою вину отрицает.

Сам бизнесмен связывает дело с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

Сразу после ареста Калви на его защиту встали российские бизнесмены и чиновники. В частности, глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что сам давно знаком с основателем инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви и бизнесмен много сделал «для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний.

В посольстве Соединенных Штатов в Москве заявляли, что американская сторона настаивает на консульском доступе к основателю Baring Vostok Майклу Калви, в котором им отказывается.

Газета Financial Times писала, что ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.

Форум проходит ежегодно в Северной столице, и в этом году состоится в начале июня. В прошлом году на форум в Санкт-Петербурге приехал посол США Джон Хантсман, после чего эксперты стали комментировать о возможном налаживании отношений США и России.

Американские деловые круги «перепуганы» из-за ареста Калви, заявил источник издания Financial Times. Он также отметил, что арест основателя фонда Baring Vostok «меняет правила игры» и показывает, что в отношениях с российскими властями «невозможно построить нарратив».

Напомним, фонд прямых инвестиций Baring Vostok занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Капитал фонда — $3,7 млрд. Он входит в состав акционеров банка «Восточный». Среди проектов инвестфонда — Яндекс, Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет».