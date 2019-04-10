Удар по России: Киев запретил банки

Кабинет министров Украины расширил перечень подпадающих под эмбарго товаров из России.

В список внесены стерилизационные банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.

Кроме того, запрещены к ввозу из России формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

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Как сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, за соответствующее постановление члены правительства проголосовали на заседании в среду, 10 апреля. Таким образом, дополнен перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный в 2015 году.

Тогда санкции были введены против 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Ограничения были введены после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Украина не признала итоги референдума на полуострове.

Россия с 1 января 2016 года ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго.

До этого – с 1 января 2016 года — перестал действовать закон о зоне свободной торговли между Россией и Украиной.

Российское продэмбарго распространяется на украинские овощи, свинину, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко.

Киев в ответ также ввел эмбарго на российские продукты, в том числе шоколад, детское питание, пиво и водку.

В ноябре 2018 года Россия ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Санкции подразумевают блокирование финансовых средств, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ.

В свою очередь Украина продолжает вводить новые антироссийские санкции, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Правительство Украины 18 декабря в очередной раз продлило действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ до 2020 года. Запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. Украина также запрещает ввозить из России продукты железнодорожной отрасли: локомотивы, поезда, вагоны и стрелочные переводы.

В марте под ограничения вновь попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур. Киев обвинил их в причастности к инциденту в Керченском проливе и строительству Крымского моста.

Ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер по ТЭК Дмитрий Козак, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и другие.

После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, но затем начал постепенно восстанавливаться.

6 февраля Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что товарооборот с соседним государством в 2018 году вырос на 16,5%, несмотря на взаимные ограничения.

Экспорт товаров и услуг на Украину достиг показателя в 9,5 миллиарда долларов, импорт увеличился до 5,4 миллиарда.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил России разрывом экономических отношений между странами.

«Правительство Украины готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины», — написал он в твиттере.

Программа экономического сотрудничества на 2011—2020 годы между Россией и Украиной предусматривает, совершенствование режима свободной торговли и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций и многое другое.