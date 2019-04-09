Зарплаты пошли на снижение: чиновники теряют оптимизм

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в России на 2019 год до 1,1%. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы. Так, рост на уровне 1,4% ожидался Минэкономразвития в сентябре прошлого года.

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Сценарные условия будут использоваться при уточнении параметров федерального бюджета на текущий год. Окончательная версия прогноза на среднесрочный период станет известна в августе 2019 года.

Улучшение ситуации ожидается только в 2020 году.

На следующий год чиновники прогнозируют рост реальных зарплат до 2%. При этом в последующие годы (2021-2024) министерство прогнозирует этот показатель и вовсе на уровне 2,7%.

Рубль также ослабнет, говорится в прогнозе Минэкономразвития.

Курс рубля к доллару в среднем по 2019 году составит 65,1 рубля. Ослабление рубля в том числе будет связано с ожидаемым снижением цен на нефть.

Ранее ведомство прогнозировало среднегодовой курс на уровне 63,9 рубля за доллар.

«Ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии текущего года, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами ослабления курса рубля. В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за 2019 год составит 65,1 рубля», — говорится в документе.

Относительно роста российской экономики в целом в Минэкономразвитии пока что не меняют оценку. Темпы роста ВВП в целом по году по-прежнему оцениваются на уровне в 1,3%, однако при сохранении текущих тенденций могут быть повышены при пересмотре прогноза в августе, говорится в прогнозе Минэкономразвития.

При этом сам глава Минэкономразвития Максим Орешкин во вторник в кулуарах Арктического форума в Петербурге рассказал о рисках для глобального роста, которые повлияют и на Россию.

«Очень много есть рисков, связанных с глобальным ростом, с нефтяным рынком и так далее. Санкционную историю тоже никто не отменял»,

— цитирует главу ведомства РИА «Новости».

Между тем в опубликованном во вторник, 9 апреля, прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) также говорилось о рисках для глобального роста. МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП — на 0,2 процентных пункта, до 3,3%, следует из апрельского доклада по мировой экономике. МВФ указывает на глобальную неопределенность и торговые войны, которые могут привести к понижению роста мирового ВВП.

«После всеохватывающего цикличного ускорения роста, которое продлилось почти два года, глобальный подъем экономики замедлился во второй половине 2018 года. Перспективы роста были смазаны торговым напряжением, взаимным вводом ввозных пошлин Соединенными Штатами и Китаем, снижением деловой уверенности, ужесточением финансовых условий и ростом неуверенности для многих экономических систем», — объясняет фонд.

Общее снижение темпов роста говорит о замедлении практически всех экономических процессов, но прежде всего, в зоне риска окажутся именно доходы населения и бизнеса, отметил Андрей Киселев, управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы «D-invest».

Сейчас можно говорить о повсеместном замедлении деловой активности, снижении производства и производительности, а также ухудшении условий жизни людей по всему миру, говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Впрочем, для России на этот год пока что МВФ оставил прогноз без изменений. МВФ предсказывает рост российской экономики на уровне 1,6% в 2019 году и 1,7% — в 2020 году.

Куда менее радужными кажутся перспективы российской экономики Всемирному банку (ВБ), который на прошлой неделе понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год. Он был снижен с 1,5% до 1,4%. В этом году не будет чемпионата мира по футболу, на рынке нефти ситуация нестабильная, а рост реальных доходов населения остается под вопросом, писали эксперты ВБ.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что пессимистический прогноз Всемирного банка о росте российской экономики на 1,4% вполне оправдан. Так, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян называет прогнозы МВФ по России слишком оптимистичными.

В прошлом году достичь высокого роста экономики (2,3%) России удалось статистическими уловками: Росстат пересчитал рост ВВП по новой методике. Если раньше объемы строительства учитывались по фактически выполненным работам, то потом Росстат взял за основу объемы инвестиций в строительство, пояснял Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». Новые цифры учитывали начало реализации «Новатэком» $27-миллиардного проекта «Ямал СПГ».

В этом году объективных причин для роста российской экономики нет.

«В этом году нет видимых причин для роста реальных доходов населения, а также возможен разгон инфляции из-за повышения НДС и нестабильная ситуация на мировом рынке нефти»,

— признает влияние снижения роста глобальной экономики на Россию гендиректор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

При этом эксперты призывают не забывать, что против России могут в любой момент принять санкции. Хотя в США сейчас и отмечается некоторая «усталость» от санкционной риторики по отношению к России и другим развивающимся странам, полностью нейтрализовать риски ужесточения санкционной риторики все еще не удается, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка».

Санкции, которые могут затронуть два важнейших сектора страны: энергетический и банковский, смогут оказать серьезное негативное влияние на экономический рост, резюмирует эксперт. В таком случае улучшать оценку роста российской экономики поводов у Минэкономразвития точно не будет.