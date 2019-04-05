США встали на сторону России: Украина проиграла в ВТО

Украина в жалобе в ВТО обвиняла Россию в нарушении обязательств по транзиту своих товаров в страны Средней Азии. ВТО встала на сторону России, сообщает украинское издание «Европейская правда».

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ВТО пока не объявила о своем решении. Спор двух стран обозначен как «Дело DS512: Россия – меры по транзитным перевозкам».

По данным издания, ВТО встала на сторону России, заявив, что в 2014-2015 годах политическая ситуация на Украине несла существенные угрозы для российской национальной безопасности.

Таким образом ограничение транзита по этой причине нарушением не признано.

В издании подчеркнули, что транзитный спор был «ключевым» торговым противостоянием Москвы и Киева. Отмечается, что запрет России «разорвал» наиболее краткий путь украинских товаров на рынки Средней Азии.

У Киева еще остается возможность подать апелляцию, но шансы на выигрыш не велики. «Особенно – в контексте появления все новых и новых торговых войн, в которых государства начали использовать ст. XXI ГАТТ («Исключения по соображениям безопасности» — «Газета.Ru»), вводя новые ограничения. Помимо РФ, то же самое активно практикуют и США – и

именно поэтому Штаты в этом споре заняли сторону России», — говорится в газетной статье.

Вашингтон в последнее время активно использует аналогичный инструмент в своих торговых войнах, ограничивая поставки иностранных товаров, например, из Евросоюза.

Третий проигрыш Украины в ВТО

«Конечно, это решение крайне неприятно для нас. Во-первых, блокирование транзита привело к резкому падению украинского экспорта на азиатские рынки», — сообщает «Европейская правда», добавляя, что попытка правительства Украины запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу.

Во-вторых, признание правомерности действий Москвы наносит имиджевый удар по Украине и «станет прекрасным подарком для российской пропаганды на Западе», отмечает издание.

Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония. В 2016 году РФ запретила железнодорожный и автомобильный транзит для украинской продукции, которая направляется в Казахстан и Киргизию. Позднее запрет расширили на другие среднеазиатские страны. Россия мотивировала свои действия как раз нормой ст. XXI ГАТТ, которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

Упомянутая ст. XXI ГАТТ до сих пор считалась «темным пятном» в мировом торговом праве, поскольку невозможно определить, где проходит грань между требованиями ВТО и вопросами национальной безопасности.

В июле 2018 года Украина проиграла в споре о пошлинах на нитрат аммония российского производства.

Последнее решение ВТО в пользу России делают маловероятным выигрыш по делу DS532, в котором Украина пытается оспорить запрет импорта украинских соков, кондитерских изделий и обоев. По данным «ЕвроПравды», в правительстве уже смирились с проигрышем и решили не требовать создания экспертной группы по этому делу.

Сколько теряет Украина

Украина проводит внешнеторговые операции с партнерами из 218 стран. Объем украинский внешней торговли в 2018 году достиг $104,188 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Государственной фискальной службы.

За 2018 год Украина экспортировала товаров на $47,334 млрд, что на 9% больше, чем за 2017 год. Импорт товаров в прошлом году вырос на 15%, до $56,854 млрд. Весомой долей в структуре украинского экспорта в прошлом году были продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция (39% или $18,613 млрд). На втором месте — металлы и изделия из них (24,6% или $11,633 млрд), на третьем — машины, оборудование и транспорт (11,6% или $5,472 млрд).

При этом Украина ежегодно теряет до $20 млрд из-за ограничений в торговых отношениях с Россией. Такие данные приводил в марте председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы фактически ежегодно теряем от взаимных санкций и ограничений, которые введены и действуют, к сожалению, сегодня между Украиной и Россией, до $20 млрд экспортной выручки», — цитировал Медведчука телеканал Newsone.