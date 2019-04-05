«Нет причин для роста»: Всемирный банк не верит в Россию

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России. Об этом сообщается в отчете организации.

Прогноз по росту ВВП России на этом год снижен с 1,5 до 1,4%. Причина — низкие мировые цены на нефть.

«Уровень бедности снизился в 2018 году, но цель правительства — сократить его вдвое за шесть лет — потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов», — говорится в документе.

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При этом в организации ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики, которое произошло в 2018 году, а также повышение налога на добавленную стоимость в этому году будет способствовать замедлению темпов роста экономики в 2019 году.

По прогнозам банка, уровень инфляции в России в 2019 году, составит 5,2%, в 2020–2021 годах он понизится до 4%.

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%.

Так, сельское хозяйство в ближайшие три года, по оценке Всемирного банка, будет расти на 1,7% ежегодно. Промышленность покажет рост на 1,4% в 2019 году, после чего произойдет ускорение до 2% в 2020-2021 годах. Будет расти и сектор услуг — на 1,4% в текущем году, в 2020-2021 годах — на 1,7%.

По итогам 2018 года рост российской экономики достиг шестилетнего максимума, составив 2,3%. Показатель превысил все ранее сделанные прогнозы.

Как поясняют во Всемирном банке, он был поддержан высокими ценами на нефть, ростом строительного сектора и проведением в России чемпионата мира по футболу.

Так, цены на нефть во второй половине года толкало соглашение ОПЕК, отмечает Всемирный банк.

Строительный сектор в прошлом году вырос на 4,7%, хотя в 2017 году этот рост был 1,2%, из-за возведения энергетических проектов, сообщают во Всемирном банке.

При этом, как отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, «перевыполнение плана» по росту экономики оказалось всего лишь статистической иллюзией. Так, если ранее объемы строительства учитывались по фактически выполненным работам, то потом Росстат взял за основу объемы инвестиций в строительство, пояснял Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». Новые цифры учитывали начало реализации «Новатэком» $27-миллиардного проекта «Ямал СПГ».

«Мотивация вполне понятна – за счет 11-кратного увеличения цифр по объемам строительства (а на самом деле – объемам инвестирования в строительство), рост ВВП страны был пересмотрен. Беда в том, что в результате таких подсчетов будет сформирована высокая база, от которой придется отталкиваться в последующие годы. Но у нас еще много направлений, где можно будет пересматривать методики подсчета, чтобы подогнать цифры под более красивые», — говорил аналитик.

Аналитики тогда еще предупреждали, что 2018 год так и останется годом пикового роста. В 2019 году экономический рост в РФ замедлится, чему способствует и ослабление в мирового, и внутреннего спросов, отмечала Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

«По нашим оценкам, рост ВВП в 2019 году будет на 1,4%», — говорит аналитик.

Между тем Банк России сохраняет прогноз по росту ВВП в 2019 году на уровне 1,2-1,7%, следует из информационно-аналитических комментариев «Экономика», подготовленных Банком России в конце марта.

«Оценка годового темпа прироста ВВП в I квартале 2019 г. в целом не изменилась и составила 1,0-1,5%. В 2019 г. прирост ВВП по‑прежнему прогнозируется на уровне 1,2-1,7%», — говорилось в материалах ЦБ.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в 2019 году составит 1,3%. При этом министерство отмечало, что февральская макростатистика указывает на более высокую траекторию экономического роста в текущем году.

«Снижение Всемирный банком прогноза по росту ВВП в 2019 году вполне оправдано. В этом году нет видимых причин для роста реальных доходов населения, а также возможен разгон инфляции из-за повышения НДС и нестабильная ситуация на мировом рынке нефти. В этой ситуации ожидания экономического спада вполне объективны»,

— говорит генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

По его словам, экономический рост в России может начаться после 2020 года, если анонсированные национальные проекты будут выполнены, а ситуация с мировыми ценами на нефть не ухудшится. Одним из важных условий роста экономики является повышение производительности труда, строительство крупных инфраструктурных объектов и увеличение притока инвестиций в страну, однако в связи с ужесточением западных санкций и нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках — все это под вопросом, резюмирует эксперт.